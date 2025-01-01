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数字孪生软件 - 最热门应用

数字孪生软件创建物理资产的虚拟模型或模拟，从而实现实时性能监控。这些工具有助于模拟性能、预测维护需求并优化资产以实现最高效率。企业为其物理资产配备传感器，以生成数字孪生所需的数据。通过将资产转换为支持物联网的设备，他们可以有效地跟踪和监控机器。数字孪生软件通常与物联网设备管理软件或计算机辅助工程 (CAE) 软件一起使用。

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Akselos是一款数字双胞胎技术应用，专注于增强工程模拟，提供准确的预测性维护和结构分析工具，帮助优化基础设施的可靠性。

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QAD是云中领先的制造和供应链解决方案提供商，支持企业资源计划、供应链管理和智能分析，优化生产和运营效率。

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