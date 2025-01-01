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最热门 最近添加 数字孪生软件 - 最热门应用

数字孪生软件创建物理资产的虚拟模型或模拟，从而实现实时性能监控。这些工具有助于模拟性能、预测维护需求并优化资产以实现最高效率。企业为其物理资产配备传感器，以生成数字孪生所需的数据。通过将资产转换为支持物联网的设备，他们可以有效地跟踪和监控机器。数字孪生软件通常与物联网设备管理软件或计算机辅助工程 (CAE) 软件一起使用。