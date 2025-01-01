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数字孪生软件创建物理资产的虚拟模型或模拟，从而实现实时性能监控。这些工具有助于模拟性能、预测维护需求并优化资产以实现最高效率。企业为其物理资产配备传感器，以生成数字孪生所需的数据。通过将资产转换为支持物联网的设备，他们可以有效地跟踪和监控机器。数字孪生软件通常与物联网设备管理软件或计算机辅助工程 (CAE) 软件一起使用。
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Agora World
agoraworld.io
Agora World 是一个无代码的 3D 内容创作平台，支持自定义设计和多人体验，方便用户快速创建和发布社交沉浸式体验。
Archilogic
archilogic.com
Archilogic是一个数字双胞胎管理平台，帮助企业优化房地产投资，提供空间管理、平面图数字化和与第三方系统集成的服务。
Trendspek
trendspek.com
Trendspek是一个基于云的资产建模和分析平台，提供3D数字双胞胎，便于远程检查和分析资产状况，优化维护策略。
Altair One
altairone.com
Altair One是一个集成的数据分析平台，提供数据准备、协作、实时处理和可视化功能，帮助组织管理数据流程。
Braincube
braincube.com
Braincube是一款工业物联网平台，提供实时数据分析工具，帮助制造商优化绩效、监控资产与实施预测维护。
ButterCMS
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ButterCMS 是一种无头云内容管理系统，支持多种平台和语言，简化内容创建和管理，适合开发者和内容创作者使用。
Akselos
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Akselos是一款数字双胞胎技术应用，专注于增强工程模拟，提供准确的预测性维护和结构分析工具，帮助优化基础设施的可靠性。
Metrikus
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Metrikus是一个平台，整合建筑数据，提供空间利用、环境条件和运营效率的分析，帮助优化设施和提高员工生产力。
QAD
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QAD是云中领先的制造和供应链解决方案提供商，支持企业资源计划、供应链管理和智能分析，优化生产和运营效率。
vHive
vhive.ai
vHive是一款软件解决方案，允许企业部署自主无人机群，创建资产的数字双胞胎。
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