数字孪生软件 - 最热门应用 - 托克劳

Agora World

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Agora World 是用于 3D 内容创建的 WordPress 或 Canva。我们提供精简、无代码且完全可定制的 3D 设计平台和多人基础设施，可在短短 1 小时内创建和发布专业的沉浸式社交体验。我们处理所有“幕后”技术，简化元宇宙或多人游戏体验创建，并让用户专注于设计。我们不仅将开发时间从几个月缩短到几分钟，而且还使该过程具有成本效益。我们平台的多功能性支持自定义 C# 编码、第三方集成、无限定制，并且只需 3 行代码即可将体验嵌入到您的网站中。我们刚刚完成了 Startup Wise Guys XR 加速器计划，获得了来自 Cesium 的资助，用于简化数字孪生的创建，并在天普大学 BYOBB 2022 上获得了大奖。通过 Agora World，我们不仅仅是在改变世界，我们还在帮助世界您可以构建自己的控件。