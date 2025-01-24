数字孪生软件 - 最热门应用 - 沙特阿拉伯

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数字孪生软件创建物理资产的虚拟模型或模拟，从而实现实时性能监控。这些工具有助于模拟性能、预测维护需求并优化资产以实现最高效率。企业为其物理资产配备传感器，以生成数字孪生所需的数据。通过将资产转换为支持物联网的设备，他们可以有效地跟踪和监控机器。数字孪生软件通常与物联网设备管理软件或计算机辅助工程 (CAE) 软件一起使用。
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Braincube
braincube.com
Braincube 是一款智能 IIoT 平台套件，包含专为行业设计的商业和专家应用程序。 Braincube 的平台和现成的应用程序使制造商能够从数据流和大数据分析中找到即时和长期的价值。其操作软件通过边缘提供实时状况的即时可见性，并通过云提供分析应用程序中心，以更好地优化性能。结合边缘和云，从 IIoT 平台获得最佳结果：根据实时建议进行调整并提高未来性能。无论您是努力持续改进和提高生产力、通过机器学习降低成本、资产监控和预测性维护策略，还是通过图表、表格和仪表板进行可视化，从强大的应用程序商店中进行选择，以帮助您实现特定于环境的目标。 Braincube 提供一站式服务来控制您的数据并改变您的运营。
Altair One
altairone.com
Altair One™ 提供对模拟和数据分析技术以及可扩展 HPC 和云资源的动态、协作访问，所有这些都集中在一个地方。
ButterCMS
buttercms.com
营销人员和开发人员喜爱的 API 优先、基于云的无头 CMS 平台。 ButterCMS 是您的内容后端。与 21 种不同的框架和编程语言集成。开发人员可以为内容创建者构建强大的可定制组件，从而释放他们的时间。内容创建者可以轻松构建页面并将内容发布到多个站点、应用程序和本地化，而无需开发人员帮助。
vHive
vhive.ai
vHive 是唯一一款能够帮助企业部署自主无人机蜂巢以创建其资产的数字孪生的软件解决方案。要了解更多信息：www.vHive.ai 或 [email protected]
Trendspek
trendspek.com
Trendspek 是一个基于云的资产建模和分析平台，可将数据（无人机图像、传感器、热、GPS、BIM、LiDAR）转换为可通过网络浏览器安全访问的交互式 3D 数字孪生。在您的办公桌上进行目视检查，以毫米级细节全面了解资产状况。无需实地考察即可获取详细见解。使用强大的工具来分析结构缺陷。并排查看模型以观察变化。通过密切监控趋势来增强预测性维护。资产所有者和工程师使用它来最大限度地降低风险并优化工作流程。 - 在数小时而不是数周内检查资产 - 减少现场人员 - 成本降低高达 90% - 覆盖 90% 以上的资产（而不是 20% 的代表性检查）
Agora World
agoraworld.io
Agora World 是用于 3D 内容创建的 WordPress 或 Canva。我们提供精简、无代码且完全可定制的 3D 设计平台和多人基础设施，可在短短 1 小时内创建和发布专业的沉浸式社交体验。我们处理所有“幕后”技术，简化元宇宙或多人游戏体验创建，并让用户专注于设计。我们不仅将开发时间从几个月缩短到几分钟，而且还使该过程具有成本效益。我们平台的多功能性支持自定义 C# 编码、第三方集成、无限定制，并且只需 3 行代码即可将体验嵌入到您的网站中。我们刚刚完成了 Startup Wise Guys XR 加速器计划，获得了来自 Cesium 的资助，用于简化数字孪生的创建，并在天普大学 BYOBB 2022 上获得了大奖。通过 Agora World，我们不仅仅是在改变世界，我们还在帮助世界您可以构建自己的控件。
QAD
qad.com
QAD 是下一代云制造和供应链解决方案的领先提供商。为了在动荡的世界中取得成功，面对供应中断和需求波动，制造商和供应链必须快速响应变化并无缝优化敏捷性、效率和弹性，以提供有效的客户服务。 QAD 提供自适应应用程序来支持这些自适应企业。 QAD 成立于加利福尼亚州圣巴巴拉，客户遍及全球 84 个国家。数千家企业已部署QAD企业解决方案，包括企业资源规划（ERP）、数字商务（DC）、供应商关系管理（SRM）、数字供应链规划（DSCP）、全球贸易和运输执行（GTTE）、企业质量管理体系(EQMS)，互联的劳动力和流程智能。
Archilogic
archilogic.com
Archilogic 是一个全面的数字孪生管理平台，适合旨在优化房地产投资组合的企业。该平台对于需要高效空间管理和利用的行业特别有用。该平台的主要功能包括用于数字化平面图的入门服务、用于管理和更新这些平面图的本地应用程序集合以及允许与第三方系统和服务集成的市场。 Archilogic 使用户能够维护其数字平面图的所有权，利用人工智能来管理和可视化其空间组合，并轻松地保持其平面图的最新状态。在部署和支持方面，Archilogic通过基于Web的平台进行操作，并提供多种支持方式。其中包括通过发布进行的产品更新、展示中的产品使用示例、博客上的有用提示和技巧、为开发人员提供的资源以及需要时的技术援助。借助 Archilogic，管理房地产投资组合变得更加精简和高效。
Metrikus
metrikus.io
无论您是使用建筑数据进行分析、可视化还是构建，这些数据的混乱状态都会浪费您的时间、金钱和其他资源。我们的解决方案通过聚合和标准化来自一系列可信来源的数据，将混乱转化为清晰，并让您能够准确地获取所需的信息。通过我们的网络应用程序或 API，您将获得有意义的见解，帮助您和您的利益相关者做出更好的决策并专注于重大挑战。
Akselos
akselos.com
Akselos 是世界上最先进的数字孪生技术的创造者。该公司成立于 2012 年，业务遍及欧洲、美国和东南亚，其产品专门设计用于通过下一代仿真技术帮助保护世界关键基础设施。