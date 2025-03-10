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数字销售室软件为销售专业人员配备了面向客户的数字平台，旨在共享相关营销材料、与客户进行实时对话以及为潜在买家创建个性化建议。这些解决方案消除了买家的任何潜在摩擦，并使销售团队能够通过将所有相关信息整合到一个可访问的位置来简化提案流程。在数字门户中，客户能够查询特定内容、签署提案，销售人员可以监控客户与内容的交互，从而深入了解不同材料的有效性。