数字销售室软件 - 最热门应用 - 梵蒂冈

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数字销售室软件为销售专业人员配备了面向客户的数字平台，旨在共享相关营销材料、与客户进行实时对话以及为潜在买家创建个性化建议。这些解决方案消除了买家的任何潜在摩擦，并使销售团队能够通过将所有相关信息整合到一个可访问的位置来简化提案流程。在数字门户中，客户能够查询特定内容、签署提案，销售人员可以监控客户与内容的交互，从而深入了解不同材料的有效性。
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ClientPoint
clientpoint.net
ClientPoint 是一款企业平台，可帮助用户管理客户关系工作空间，优化客户沟通和资料共享，提高交易效率和客户满意度。
Paage
paage.io
数以千计的 AE 使用 Paage.io 来更快地完成交易。这一切都从“页面”开始，这是一个迷你登陆页面，您可以与买家共享，其中包括他们在内部向您推销所需的所有资源。与其在收件箱中丢失带有附件的长电子邮件，不如发送页面并让您的产品栩栩如生。
Katalyz
katalyz.co
Katalyz 是一个“交易室”，使收入团队（销售和客户成功）能够在共享项目空间（与您的 CRM 集成）内与客户更有效地协作。机会（新帐户或扩张）关闭速度加快 25%，变得更加可预测，同时避免无效的电子邮件循环、错过最后期限和混乱的 CRM。
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon是一个实时的视频购物沙箱，它通过个人按需直播将人类的互动带入现代购物。 Eyezon 360是一种联合复杂的解决方案，将人类互动带入电子商务。 Eyezon将客户与客户旅程中的任何接触点上的产品和品牌联系起来。它使零售商能够从客户体验循环的任何阶段推动转换；创造真正的全渠道，个性化的购物体验，建立关系和忠诚度。 Eyezon 360通过客户驱动的现场购物体验为电子商务带来了真正的人类互动。实时字幕使所有人都可以购物并增加购物场合。
haeppie
haeppie.com
haeppie 专为销售和客户成功团队打造 - 将买家旅程转化为更多收入，并通过 haeppie Sales Spaces 让所有决策者达成共识。创建个性化的互动空间，在几秒钟内完成更多交易。通过一个链接集中您的买家旅程，加快从冷接触到入职的销售周期。与您的 CRM（Hubspot、Pipedrive）无缝集成，使每个人都能快速轻松地使用 haeppie。一键共享演示后跟进、入职或交易信息，并集成您已使用的工具中的所有现有材料。
Klyck.io
klyck.io
Klyck.io是一个集中组织和分享信息的平台，帮助销售团队快速找到所需材料并简化销售流程。
envivo.io
envivo.io
envivo 是一个数字销售加速器，使企业能够轻松地为潜在客户和现有客户提供个性化优惠，从而在买家和卖家之间创建一个有吸引力的环境。 envivo 帮助您抓住从潜在客户到交易的机会，一切都集中在一个地方，同时与您现有的 CRM 无缝集成。获得您以前从未有过的关于销售内容如何以及何时被消费的见解！您甚至可以集成您最喜欢的数字签名技术来签署文档，并添加调度解决方案以允许潜在客户轻松安排演示或会议。环境。从潜在客户到交易。吸引人。高效的。优雅的。
DealLab
deallab.io
DealLab是一个销售流程管理平台，帮助用户优化交易，提升团队沟通与协作，跟踪风险，简化销售操作。
Valuecase
valuecase.com
昨天，销售一片混乱，充斥着无尽的电子邮件、丢失的附件、行动计划电子表格，以及不知所措的前景。如今，销售是通过 Valuecase 完成的。因此，潜在客户可以更快地移动，卖家最终知道机会是否仍在移动。各种规模的销售和客户成功团队都选择 Valuecase 来吸引客户、简化协作并在此过程中发现前所未见的见解。文件？共同行动计划？广告？借助 Valuecase，它们都位于一个美丽的空间中，只需单击一下即可与潜在客户共享。从第一次接触您的产品，到销售，再到入职，等等。
Heybase
heybase.io
Heybase是一个数字销售平台，提供协作空间，帮助卖家创建个性化买家体验并分析买家参与度。
OneMob
onemob.com
OneMob是一个综合平台，允许用户快速创建、分享和追踪个性化的微网站，适用于销售、营销和内容创作。
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 是一个销售支持平台，通过互动培训、资源和买家启用，提升销售团队的效率和绩效。
SPCE
spce.com
SP_CE 提供数字房间，您可以在其中安全地邀请人员、共享内容和协作。同时获得有关买家旅程的可行见解。我们的客户通常有三个共同点： 1. 销售周期长 2. 需要多次联系才能完成交易，内部和买方方面的许多利益相关者都需要协调一致。 3.销售过程中有很多内容可以分享。 SP_CE 通常用于 B2B 公司的营销、销售和客户成功。借助该平台，您可以： – 在您的组织和其他组织之间创建数字房间 – 安全地共享内容并与所有利益相关者协作，同时保持合规性 – 获得可行的见解以跟进并做出数据驱动的决策 在 SP_CE 中，您可以处理 B2B 中的整个买家旅程。为您的产品或客户设置专用空间，并跟踪从第一个接触点到交易签署及之后的流程。享受以下功能： - 展示您产品实力的产品陈列室 - 简单的拖放构建块即可轻松创建大规模的精美陈列室 - 客户参与仪表板和通知 - 您和客户之间的共享任务 - 来自产品表和合同的共享文档- 具有智能议程的交互式视频会议 - 智能时间线 - 录制、转录和人工智能分析的会议 - 视频消息传递 - 让您的销售代表立即工作的销售流程模板 - 高级安全和隐私 - CRM、Zoom 和 Teams集成 - 访问级别管理 - 公共、注册或私人空间
Aligned
alignedup.com
销售团队 - 简而言之，ALIGNED 是一个数字销售室 - 为您的团队和买家提供的协作平台。它使您能够协调复杂的交易、提高买家参与度并缩短价值实现时间。如何？ Aligned 将所有客户沟通、内容、流程和工具简化为一个个性化的客户工作区（是的，确实如此）。不再需要一周又一周地追查电子邮件——这只是一个链接，通向一个数字房间，统治一切。您还可以通过发现客户旅程中的盲点来获得前所未见的见解，最终帮助您获得更多控制权，吸引所有利益相关者，提高效率，并……更快地达成更多交易。我们的工具美观、使用简单，并且可以免费试用，无需信用卡或试用期 - 立即注册 Aligned 并亲自体验。
Allego
allego.com
Allego是一个销售培训和开发平台，提供视频课程、教练工具和自动化任务，旨在提高团队的生产力和合作效率。
Salesroom
salesroom.com
体验 Salesroom（我们的人工智能视频会议平台）的强大功能。 Salesroom 不仅跟踪买家参与度，还教授虚拟沟通最佳实践。通过实时访问您的知识库，Salesroom 旨在提高代表在会议中的表现以及整个团队的配额达成情况。
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan 正在帮助世界领先品牌改善未来的购买体验。我们提供的一切都旨在智能、灵活，并轻松适应独特的业务流程，并提供人们和品牌喜爱的高度个性化的体验。我们的使命是帮助企业提供引人入胜、个性化、提供价值的品牌购买体验，并引导人们自信地做出最佳决策。 Nike、Guess、Prudential 和 Starwood Hotels 等创新公司相信 Bigtincan 能够帮助面向客户的团队智能地准备、参与、衡量并持续改善客户的购买体验。
Prelay
prelay.com
Prelay 的团队销售平台可帮助公司简化复杂的交易并最大限度地利用最有价值的内部资源，从而作为一个团队更快地增加收入。太多的收入团队让静态 CRM 文件和遗留工具抑制了他们的销售潜力。如果没有专门构建的解决方案来管理复杂交易，内部利益相关者就会求助于临时电子邮件、聊天和文档，而没有任何集中跟踪、监督或学习。结果呢？内部延迟、盲点和交易延误。 Prelay 通过专门构建的团队销售平台克服了交易混乱。作为内部编排层，Prelay 在与您的关键软件集成的一个地方组织交易协调。销售代表及其同行的头痛问题减少了，销售、售前和销售领导者可以深入了解团队能力以及交易成功的因素。无论您是进行评估、路由交易台审批还是聘请产品专家，Prelay 都能简化您复杂的交易流程并最大限度地发挥最有价值的内部资源的影响，以便您作为一个团队可以更快地增加收入。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一个收入支持平台，使收入团队能够推动可持续的收入增长。 GTM Buddy 致力于帮助新一代更聪明的卖家。想象一下这样一个世界：人工智能负责在正确的时间标记和显示正确的内容，以帮助卖家就地进行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕是卖家突破配额的秘密武器，帮助销售代表分享回答买家紧迫问题的内容，为关键会议做好准备，并花更多时间进行实际销售通过减少手工繁琐的工作。
Dealintent
dealintent.com
Dealintent 是一款人工智能驱动的数字销售室软件，可帮助销售团队创建超个性化的销售室，从而吸引买家并增加达成交易的机会。借助 Dealintent，您可以使用人工智能来揭示买家个性、识别渠道中的高意向交易并增加与买家的互动。如果您是 B2B 销售团队的一员，您可以使用 Dealintent 来： 丰富交易：借助人工智能发现有关买家的专业和个性见解。 Dealintent 无需搜索 LinkedIn 或网络等多个平台，并可在几秒钟内为您提供相关的买家联系信息和公司见解。创建数字销售宣传：Dealintent 使用品牌和个性化的交互式数字销售室宣传取代以电子邮件附件发送的销售宣传。作为数字销售室共享的销售推介使销售团队能够与买家共享共同的销售行动计划，跟踪买家活动和分享，并通过聊天、电话和会议与买家保持持续联系，以实现更好的转化。提高预测准确性：Dealintent 帮助销售团队根据买家活动、提案份额、销售共同行动计划的完成情况等来识别买家意图。这样可以根据买家活动和参与水平进行更强劲的销售预测。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO是一个将静态PDF和演示文稿转换为交互式内容的平台，提升用户参与度，不需编码。
Twig
twig.so
Twig 是一款人工智能驱动的工具，旨在帮助用户快速轻松地从技术文档中找到所需的答案，而无需花费数小时筛选无休止的文档页面。 该工具通过语义分析文档、知识库、过去的支持票证和其他数据源来工作，为客户的复杂问题提供准确的答复。 这显着降低了高达 30% 的客户支持成本。 Twig 的人工智能模型接受了公开数据的训练，使其能够自信地找到并推荐对用户问题的相关回答。 推荐的回复包括引文，通过向用户展示在哪里可以找到更多信息来增加回复的可信度。 Twig 还通过自动化繁琐的任务并提供强大的工具，用人类的同理心取代繁忙的工作，帮助支持人员提高工作效率。 它使客服人员能够通过提高响应质量的最低标准并帮助他们注意到响应中的潜在风险来提高客户参与的质量。 Twig 可以与最流行的文档和知识库产品集成，并清理数据，删除任何个人身份信息 (PII) 以确保隐私保护。 Twig 是一款人工智能工具，旨在通过提供准确、相关且快速的技术问题响应来显着增强客户体验。
GetAccept
getaccept.com
GetAccept是一款数字销售平台，帮助销售团队简化文档流程，提高成交速度，并支持实时合作与客户沟通。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard是一个视频销售和营销解决方案，帮助企业创建、分享和跟踪个性化视频，促进客户关系并加快销售周期。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 是一个平台，可以集中和管理内容，从而为目标客户创建个性化的数字体验，提高参与度和转化率。
Showpad
showpad.com
Showpad是一个销售支持平台，为销售和营销团队提供内容管理和分析，帮助优化买家互动并提高收入。
Recapped
recapped.io
Recaped 使团队能够在销售的最后一英里（包括试点管理和入职）中直接与客户协作。上传相关内容供客户参与，为客户分配后续步骤并指定截止日期（和自动提醒），并确保每个人最终都保持在同一页面上。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub.io是一款销售解决方案，提供报价、合同管理和订阅管理，帮助企业简化销售流程和提高效率。