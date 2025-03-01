Vidyard

vidyard.com

Vidyard是一种视频销售和营销解决方案，可帮助企业创造引人入胜的结果的引人入胜的视频体验。它用于创建，共享和跟踪与买家建立关系并加速销售周期的个性化视频。 视频突破了传统的外展的噪音，确保代表在拥挤的收件箱和社交供稿中脱颖而出。它促进了人类的联系，推动了更高的参与度和与买家的信任。借助Vidyard的工具，代表可以优先考虑高额前景，与主要利益相关者建立关系，并更快地向前推动交易，同时以大规模进行个性化交流 以下是Vidyard的一些关键特征： - 个性化的视频创建：轻松录制和共享个性化视频，以满足每个买家的独特需求。 - 视频自动化：自动创建和交付个性化视频。 - 视频托管和共享：在Vidyard的安全平台上托管您的视频，并在所有渠道上轻松共享它们。 - 视频分析：跟踪视频观看次数，参与度和下降率，以了解观众如何与内容互动。 - CRM集成：将Vidyard与您的CRM集成，以简化您的工作流程并确保在所有接触点上保持一致的消息传递。 Vidyard支持具有无缝集成，实时分析的销售团队以及在所有接触点上传递一致，高质量消息传递的能力。无论是在勘探，培养还是关闭，Vidyard都确保每个代表都有成功的工具，可以在整个团队中扩大表现。 Vidyard以视频为英雄，可以帮助每个销售代表成为表现最佳的人，推动参与度并加快销售成果。 使用Vidyard，企业可以： - 有效地创建管道：通过个性化的，视觉上令人信服的外展破坏噪音，以推动参与度，响应率和预定的会议。 - 优先考虑高额前景：使用可行的见解在正确的时间专注于合适的买家，从而最大程度地影响影响。 - 主动处理反对意见：将关键的利益相关者提早进入对话中，以解决反对意见，然后再升级并保持交易前进。 - 建立关系：建立有意义的联系和与关键利益相关者的信任 - 即使在繁忙的日历上没有直接的FaceTime。 - 更有效地管理交易：在视频中使用嵌入式CTA的购买者行动，加速交易速度和下一步。 在使用Vidyard的企业中，受到数千个虚拟销售和营销团队的信任，产生了更多的潜在客户，卖家赢得了更多的交易。