数字销售室软件 - 最热门应用 - 萨尔瓦多

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
数字销售室软件为销售专业人员配备了面向客户的数字平台，旨在共享相关营销材料、与客户进行实时对话以及为潜在买家创建个性化建议。这些解决方案消除了买家的任何潜在摩擦，并使销售团队能够通过将所有相关信息整合到一个可访问的位置来简化提案流程。在数字门户中，客户能够查询特定内容、签署提案，销售人员可以监控客户与内容的交互，从而深入了解不同材料的有效性。
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ClientPoint
clientpoint.net
他们的企业平台可帮助您轻松管理每位潜在客户、现有客户和合作伙伴的业务关系工作区，您可以在一个地方安排、会面和共享材料。培养更有效的领导，更快地提出和完成交易，以及更好地加入和服务客户。从营销（潜在客户参与和内容管理），到销售（提案管理和电子签名），到客户关怀（客户入职和关系管理），再到扩展（升级和更新），ClientPoint 帮助您建立更强大、更有价值的业务关系。集成：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
Paage
paage.io
数以千计的 AE 使用 Paage.io 来更快地完成交易。这一切都从“页面”开始，这是一个迷你登陆页面，您可以与买家共享，其中包括他们在内部向您推销所需的所有资源。与其在收件箱中丢失带有附件的长电子邮件，不如发送页面并让您的产品栩栩如生。
Katalyz
katalyz.co
Katalyz 是一个“交易室”，使收入团队（销售和客户成功）能够在共享项目空间（与您的 CRM 集成）内与客户更有效地协作。机会（新帐户或扩张）关闭速度加快 25%，变得更加可预测，同时避免无效的电子邮件循环、错过最后期限和混乱的 CRM。
eyezon
eyezonthis.com
Eyezon是一个实时的视频购物沙箱，它通过个人按需直播将人类的互动带入现代购物。 Eyezon 360是一种联合复杂的解决方案，将人类互动带入电子商务。 Eyezon将客户与客户旅程中的任何接触点上的产品和品牌联系起来。它使零售商能够从客户体验循环的任何阶段推动转换；创造真正的全渠道，个性化的购物体验，建立关系和忠诚度。 Eyezon 360通过客户驱动的现场购物体验为电子商务带来了真正的人类互动。实时字幕使所有人都可以购物并增加购物场合。
haeppie
haeppie.com
haeppie 专为销售和客户成功团队打造 - 将买家旅程转化为更多收入，并通过 haeppie Sales Spaces 让所有决策者达成共识。创建个性化的互动空间，在几秒钟内完成更多交易。通过一个链接集中您的买家旅程，加快从冷接触到入职的销售周期。与您的 CRM（Hubspot、Pipedrive）无缝集成，使每个人都能快速轻松地使用 haeppie。一键共享演示后跟进、入职或交易信息，并集成您已使用的工具中的所有现有材料。
Klyck.io
klyck.io
Klyck 是您组织、查找和共享信息的首选内容解决方案。集中您团队的知识，提供对所有内容的快速、轻松访问。在针对每种情况量身定制的自定义页面中使用您的内容，以节省时间、金钱和无尽的电子邮件线程。通过将您的内容和知识结合在一起，Klyck 可以帮助您在需要时找到所需的内容。
envivo.io
envivo.io
envivo 是一个数字销售加速器，使企业能够轻松地为潜在客户和现有客户提供个性化优惠，从而在买家和卖家之间创建一个有吸引力的环境。 envivo 帮助您抓住从潜在客户到交易的机会，一切都集中在一个地方，同时与您现有的 CRM 无缝集成。获得您以前从未有过的关于销售内容如何以及何时被消费的见解！您甚至可以集成您最喜欢的数字签名技术来签署文档，并添加调度解决方案以允许潜在客户轻松安排演示或会议。环境。从潜在客户到交易。吸引人。高效的。优雅的。
DealLab
deallab.io
DealLab.io 将整个交易整合到一个协作平台中，同时获取有关“如何”推进交易以及“做什么”来完成交易的情报。发现危险信号并处理风险，避免在混乱的电子邮件线程和过时的文件上花费无数时间。简化沟通，始终让利益相关者保持一致并承担责任。通过提高交易可见性、组织最佳实践、完善的后续步骤和共同行动计划模板，提高销售团队的获胜率并缩短创收时间。
Valuecase
valuecase.com
昨天，销售一片混乱，充斥着无尽的电子邮件、丢失的附件、行动计划电子表格，以及不知所措的前景。如今，销售是通过 Valuecase 完成的。因此，潜在客户可以更快地移动，卖家最终知道机会是否仍在移动。各种规模的销售和客户成功团队都选择 Valuecase 来吸引客户、简化协作并在此过程中发现前所未见的见解。文件？共同行动计划？广告？借助 Valuecase，它们都位于一个美丽的空间中，只需单击一下即可与潜在客户共享。从第一次接触您的产品，到销售，再到入职，等等。
Heybase
heybase.io
Heybase 是一款数字销售室软件，提供协作共享空间，卖家可以在其中创建个性化的买家体验，并在单一数字位置与潜在买家进行沟通。卖家可以使用拖放编辑器嵌入个性化销售材料，与买家合作，并使用 Heybase 分析买家参与度。
OneMob
onemob.com
Onemob是在几秒钟内创建，共享和跟踪美丽微座的最终多合一平台！无论您是销售，营销，客户成功还是内容创建者，Onemob都需要您提高外展活动并吸引更多关注，参与和回应所需的一切。 借助Onemob强大的微型材料构建器，内容上传器和管理功能，您可以轻松地创建令人惊叹的，定制的微座，以专业和引人入胜的方式展示您的品牌和内容。您将可以访问广泛的模板和标记选项，以自定义您的微台面以匹配您的品牌并针对受众群体。 但这还不是全部 - 对emob充满了功能，可以帮助您像专业人士一样创建，共享和跟踪内容。您可以使用OneMob的移动，网络和屏幕录音机在Go中创建视频，并使用内置脚本远程编辑器和视频编辑工具来完善您的内容。另外，通过视频批准和参与跟踪，您可以准确地看到观众如何与内容互动并相应地调整策略。 Onemob与您现有的技术堆栈无缝集成，包括CRM集成用于Salesforce，Dynamics，HubSpot等，以及与Zoom，Google Drive，Box和Dropbox的内容集成。借助Gmail，Outlook，Salesloft，Outrach，Salesforce和Insidesales的本机插件，您可以轻松地从喜欢的电子邮件和销售工具中直接创建和共享内容。 最好的部分是，您可以免费开始使用Onemob！它的免费计划可访问其许多核心功能，因此您可以尝试无风险，并查看如何改变内容游戏。
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 专门构建的销售支持解决方案通过加速销售生产力在准备度、有效性和执行方面的突破，大规模复制顶尖绩效者。让您的收入团队与交互式培训和入职培训保持同步。通过精心策划的内容复制成功的销售策略。通过买家支持不断达成更多交易 SalesHood 通过提供销售支持软件、销售培训内容和咨询服务，破解了建立高绩效团队的密码，以快速解决收入问题。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 来快速实现收入成果。 SalesHood 不仅仅是一个销售支持平台。我们了解执行对收入指标和 KPI 产生积极影响的支持计划有多么困难。有了 SalesHood，您无需搞清楚并重新发明轮子。我们的软件配备了涵盖整个支持生命周期的自动化指导和模板。我们还提供内置的销售培训内容，以便您可以在几天或几周内实现价值，而不是几个月或几年。我们的销售培训库定期更新，将成为您销售培训的首选资源。
SPCE
spce.com
SP_CE 提供数字房间，您可以在其中安全地邀请人员、共享内容和协作。同时获得有关买家旅程的可行见解。我们的客户通常有三个共同点： 1. 销售周期长 2. 需要多次联系才能完成交易，内部和买方方面的许多利益相关者都需要协调一致。 3.销售过程中有很多内容可以分享。 SP_CE 通常用于 B2B 公司的营销、销售和客户成功。借助该平台，您可以： – 在您的组织和其他组织之间创建数字房间 – 安全地共享内容并与所有利益相关者协作，同时保持合规性 – 获得可行的见解以跟进并做出数据驱动的决策 在 SP_CE 中，您可以处理 B2B 中的整个买家旅程。为您的产品或客户设置专用空间，并跟踪从第一个接触点到交易签署及之后的流程。享受以下功能： - 展示您产品实力的产品陈列室 - 简单的拖放构建块即可轻松创建大规模的精美陈列室 - 客户参与仪表板和通知 - 您和客户之间的共享任务 - 来自产品表和合同的共享文档- 具有智能议程的交互式视频会议 - 智能时间线 - 录制、转录和人工智能分析的会议 - 视频消息传递 - 让您的销售代表立即工作的销售流程模板 - 高级安全和隐私 - CRM、Zoom 和 Teams集成 - 访问级别管理 - 公共、注册或私人空间
Aligned
alignedup.com
销售团队 - 简而言之，ALIGNED 是一个数字销售室 - 为您的团队和买家提供的协作平台。它使您能够协调复杂的交易、提高买家参与度并缩短价值实现时间。如何？ Aligned 将所有客户沟通、内容、流程和工具简化为一个个性化的客户工作区（是的，确实如此）。不再需要一周又一周地追查电子邮件——这只是一个链接，通向一个数字房间，统治一切。您还可以通过发现客户旅程中的盲点来获得前所未见的见解，最终帮助您获得更多控制权，吸引所有利益相关者，提高效率，并……更快地达成更多交易。我们的工具美观、使用简单，并且可以免费试用，无需信用卡或试用期 - 立即注册 Aligned 并亲自体验。
Allego
allego.com
Allego 是现代创收软件的领先提供商。 GO 是 Allego 的现代收入支持平台，汇集了销售、支持和营销团队，在一个综合平台上提供 B2B 买家所需的体验。凭借其专利技术，GO 平台可确保收入团队策划正确的内容，让销售团队充满信心地获胜，并在正确的时间以正确的方式与买家互动，以实现更快的销售周期和更大的收入。 Allego 是四分之一道琼斯工业平均指数公司、美国 15 家最大银行中的 5 家、8 家最大保险公司中的 4 家、全球 5 家最大医疗器械公司中的 4 家、10 家最大财富管理公司中的 6 家值得信赖的选择， 5 家最大的资产管理公司中的 5 家，以及许多其他全球企业。请访问 Allego.com，了解有关赢得卖家和买家的收入支持的更多信息。无论是通过异步视频相互提供反馈，还是通过人工智能支持的辅导和点对点协作提高技能，近 100 万专业人士正在使用 Allego 彻底改变他们的入职、培训、协作和销售方式。在 allego.com 上了解有关 Allego 和我们正在打造的运动的更多信息。
Salesroom
salesroom.com
体验 Salesroom（我们的人工智能视频会议平台）的强大功能。 Salesroom 不仅跟踪买家参与度，还教授虚拟沟通最佳实践。通过实时访问您的知识库，Salesroom 旨在提高代表在会议中的表现以及整个团队的配额达成情况。
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan 正在帮助世界领先品牌改善未来的购买体验。我们提供的一切都旨在智能、灵活，并轻松适应独特的业务流程，并提供人们和品牌喜爱的高度个性化的体验。我们的使命是帮助企业提供引人入胜、个性化、提供价值的品牌购买体验，并引导人们自信地做出最佳决策。 Nike、Guess、Prudential 和 Starwood Hotels 等创新公司相信 Bigtincan 能够帮助面向客户的团队智能地准备、参与、衡量并持续改善客户的购买体验。
Prelay
prelay.com
Prelay 的团队销售平台可帮助公司简化复杂的交易并最大限度地利用最有价值的内部资源，从而作为一个团队更快地增加收入。太多的收入团队让静态 CRM 文件和遗留工具抑制了他们的销售潜力。如果没有专门构建的解决方案来管理复杂交易，内部利益相关者就会求助于临时电子邮件、聊天和文档，而没有任何集中跟踪、监督或学习。结果呢？内部延迟、盲点和交易延误。 Prelay 通过专门构建的团队销售平台克服了交易混乱。作为内部编排层，Prelay 在与您的关键软件集成的一个地方组织交易协调。销售代表及其同行的头痛问题减少了，销售、售前和销售领导者可以深入了解团队能力以及交易成功的因素。无论您是进行评估、路由交易台审批还是聘请产品专家，Prelay 都能简化您复杂的交易流程并最大限度地发挥最有价值的内部资源的影响，以便您作为一个团队可以更快地增加收入。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一个收入支持平台，使收入团队能够推动可持续的收入增长。 GTM Buddy 致力于帮助新一代更聪明的卖家。想象一下这样一个世界：人工智能负责在正确的时间标记和显示正确的内容，以帮助卖家就地进行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕是卖家突破配额的秘密武器，帮助销售代表分享回答买家紧迫问题的内容，为关键会议做好准备，并花更多时间进行实际销售通过减少手工繁琐的工作。
Dealintent
dealintent.com
Dealintent 是一款人工智能驱动的数字销售室软件，可帮助销售团队创建超个性化的销售室，从而吸引买家并增加达成交易的机会。借助 Dealintent，您可以使用人工智能来揭示买家个性、识别渠道中的高意向交易并增加与买家的互动。如果您是 B2B 销售团队的一员，您可以使用 Dealintent 来： 丰富交易：借助人工智能发现有关买家的专业和个性见解。 Dealintent 无需搜索 LinkedIn 或网络等多个平台，并可在几秒钟内为您提供相关的买家联系信息和公司见解。创建数字销售宣传：Dealintent 使用品牌和个性化的交互式数字销售室宣传取代以电子邮件附件发送的销售宣传。作为数字销售室共享的销售推介使销售团队能够与买家共享共同的销售行动计划，跟踪买家活动和分享，并通过聊天、电话和会议与买家保持持续联系，以实现更好的转化。提高预测准确性：Dealintent 帮助销售团队根据买家活动、提案份额、销售共同行动计划的完成情况等来识别买家意图。这样可以根据买家活动和参与水平进行更强劲的销售预测。
RELAYTO
relayto.com
经验就是信息。 RELAYTO 采用先进的算法，自动将静态内容改造为交互式微型网站，从而提高观众的参与度 24/7 - 无需编码。 只需将您的 PDF 和演示文稿（并添加任何支持内容、文本、网络/社交内容、图像、视频和音频）导入其直观的构建器中，即可分配交互式元素并发布给您的团队，以便在桌面和移动屏幕上即时查看。 RELAYTO 的秘密武器： 1. 内容丰富——将“数字纸张”转变为具有交互性、非线性导航和媒体的丰富数字体验。 2. 多合一云中心 - 将文件转换为针对全渠道共享、访问和控制而优化的超级智能 URL。 3. 高级分析 - 围绕内容参与度进行 360 度分析，以实现更好的优化。考虑优化网页内容。 借助 RELAYTO，您可以创建无限数量的公共和私人互动体验，并配备安全性、权限和用户管理来控制谁有权访问您的内容。指标提供有关 360 度数字肢体语言、活动和意图的见解，总结观看者花费时间的时间和地点，以便您可以确定外展工作的优先顺序……并不断改进您的内容。 在此背景下，RELAYTO 还正在创建一种用于一对一互动讲故事的新数字媒体，重点是消除作者和读者之间的摩擦。
Twig
twig.so
Twig 是一款人工智能驱动的工具，旨在帮助用户快速轻松地从技术文档中找到所需的答案，而无需花费数小时筛选无休止的文档页面。 该工具通过语义分析文档、知识库、过去的支持票证和其他数据源来工作，为客户的复杂问题提供准确的答复。 这显着降低了高达 30% 的客户支持成本。 Twig 的人工智能模型接受了公开数据的训练，使其能够自信地找到并推荐对用户问题的相关回答。 推荐的回复包括引文，通过向用户展示在哪里可以找到更多信息来增加回复的可信度。 Twig 还通过自动化繁琐的任务并提供强大的工具，用人类的同理心取代繁忙的工作，帮助支持人员提高工作效率。 它使客服人员能够通过提高响应质量的最低标准并帮助他们注意到响应中的潜在风险来提高客户参与的质量。 Twig 可以与最流行的文档和知识库产品集成，并清理数据，删除任何个人身份信息 (PII) 以确保隐私保护。 Twig 是一款人工智能工具，旨在通过提供准确、相关且快速的技术问题响应来显着增强客户体验。
GetAccept
getaccept.com
GetAccept 是一款数字销售室软件，使收入团队能够简化文档工作流程、更快地完成交易并推动卓越的客户体验（从机会到签署交易）。我们的数字销售室是一个集中中心，卖家和买家在整个销售过程中会面、协作和谈判。它有两个强大的部分：交易室（从第一次会议到提案）和合同室（从提案到签署交易）。交易室：通过在一个共享空间中简化买家和卖家之间的协作来提高您的获胜率。上传销售资料、创建共同行动计划并与买家实时聊天。 Contract Room：让销售代表成为顶尖人才，并在几分钟内提出令人惊叹的提案。使用我们的应用内编辑器从头开始，或使用智能模板来创建交互式品牌合同。凭借旨在提高获胜率的一整套功能，GetAccept 站在数字销售转型的最前沿。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard是一种视频销售和营销解决方案，可帮助企业创造引人入胜的结果的引人入胜的视频体验。它用于创建，共享和跟踪与买家建立关系并加速销售周期的个性化视频。 视频突破了传统的外展的噪音，确保代表在拥挤的收件箱和社交供稿中脱颖而出。它促进了人类的联系，推动了更高的参与度和与买家的信任。借助Vidyard的工具，代表可以优先考虑高额前景，与主要利益相关者建立关系，并更快地向前推动交易，同时以大规模进行个性化交流 以下是Vidyard的一些关键特征： - 个性化的视频创建：轻松录制和共享个性化视频，以满足每个买家的独特需求。 - 视频自动化：自动创建和交付个性化视频。 - 视频托管和共享：在Vidyard的安全平台上托管您的视频，并在所有渠道上轻松共享它们。 - 视频分析：跟踪视频观看次数，参与度和下降率，以了解观众如何与内容互动。 - CRM集成：将Vidyard与您的CRM集成，以简化您的工作流程并确保在所有接触点上保持一致的消息传递。 Vidyard支持具有无缝集成，实时分析的销售团队以及在所有接触点上传递一致，高质量消息传递的能力。无论是在勘探，培养还是关闭，Vidyard都确保每个代表都有成功的工具，可以在整个团队中扩大表现。 Vidyard以视频为英雄，可以帮助每个销售代表成为表现最佳的人，推动参与度并加快销售成果。 使用Vidyard，企业可以： - 有效地创建管道：通过个性化的，视觉上令人信服的外展破坏噪音，以推动参与度，响应率和预定的会议。 - 优先考虑高额前景：使用可行的见解在正确的时间专注于合适的买家，从而最大程度地影响影响。 - 主动处理反对意见：将关键的利益相关者提早进入对话中，以解决反对意见，然后再升级并保持交易前进。 - 建立关系：建立有意义的联系和与关键利益相关者的信任 - 即使在繁忙的日历上没有直接的FaceTime。 - 更有效地管理交易：在视频中使用嵌入式CTA的购买者行动，加速交易速度和下一步。 在使用Vidyard的企业中，受到数千个虚拟销售和营销团队的信任，产生了更多的潜在客户，卖家赢得了更多的交易。
Uberflip
uberflip.com
Uberflip 可让您快速大规模创建上下文内容体验。通过提供相关内容来更好地与潜在客户建立联系，从而更快地达成交易。内容是每项上市行动的支柱。如果您想脱颖而出并与潜在客户和现有客户建立有意义的关系，您需要通过在正确的时间提供正确的内容来提供个性化的体验。体验管理 - 集中和组织来自不同来源的内容，以在几分钟内个性化目的地。内容集中和管理是个性化的关键。 Uberflip 是一个集中和组织所有内容的单一平台。 Uberflip 与第三方内容平台集成，因此您可以轻松导入、管理和标记您的资产。从那里，您的营销、销售和客户成功团队可以轻松访问批准的内容，并可以通过无代码拖放体验开始为每个营销活动和数字销售室构建令人难以置信的目的地。结果如何？更少的内容浪费，更快的营销活动启动，以及为潜在客户提供最佳内容的销售团队。主要功能： - 内容集成（博客、Wistia、Vimeo、YouTube、Vidyard、Brightcove） - 标签管理器和智能过滤器 - Uberflip 页面 - Uberflip 销售协助（数字销售室） - SEO 优化旅程加速 - 为每个买家创建精选内容目的地– 并通过所有渠道与他们互动。 Uberflip 使您能够通过内容推荐来推动内容消费，让访问者留在现场。借助强大的营销自动化平台 (MAP) 集成，每次与内容的交互都可以触发完美的下一步，以加速客户旅程。通过提供个性化内容来减少买家旅程中的摩擦，提高转化率并加快创收速度。
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界领先的支持操作系统 (eOS™)，它使销售和营销团队围绕高影响力的买家互动进行协调，同时生成持续提高转化率所需的见解。底线影响：卖家通过 Showpad 更快地达成更多交易。 Showpad 的核心销售内容管理引擎使收入团队能够创建一个精心策划的一站式商店，以大规模查找、管理和分发高影响力的内容。对于营销人员而言，Showpad 使团队围绕最新的品牌内容与正确的治理保持一致，以提高内容采用率，并提供漏斗底部的见解，以便团队可以在正确的内容上投入更多资金。支持从业者使用该平台来推动跨职能协调并制定可扩展的、有针对性的培训活动。卖家可以获得所有合适的资源，将自己定位为当今采购团队值得信赖的顾问。采购团队受益于卖家，他们能够更好地了解他们独特的挑战，并将他们与他们的投资组合中正确的解决方案联系起来。 Showpad 与 50 多个国家/地区各种规模和成熟度水平的组织合作，支持跨收入团队的战略协调和效率。从中小企业到陶氏化学、通用电气、霍尼韦尔、强生和可口可乐 EuroPacific Partners 等企业品牌，Showpad 都是经过验证的收入加速器。 Showpad 总部位于伊利诺伊州芝加哥和比利时根特，拥有多元化的全球员工队伍。
Recapped
recapped.io
Recaped 使团队能够在销售的最后一英里（包括试点管理和入职）中直接与客户协作。上传相关内容供客户参与，为客户分配后续步骤并指定截止日期（和自动提醒），并确保每个人最终都保持在同一页面上。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的报价到收入解决方案，旨在推动销售流程更快地向前发展。作为唯一平衡可定制性与业务敏捷性的低代码商务引擎，DealHub 使中端市场和企业领导者能够简化其团队和流程、更快地执行交易并更有效地创建可预测的渠道。借助由直观的销售手册提供支持的 CPQ、CLM、计费和订阅管理解决方案，团队可以在一个统一位置发布提案、达成交易、管理合同以及自动化订阅和计费。 DealHub 还集中买家/卖家沟通，并提供在数字 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 与 Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Freshworks 等领先的 CRM 集成，并受到 WalkMe、Gong、Drift、Hopin、SpotOn、Sendoso 和 Braze 等收入专家的信赖，可确保通过一项流动收入更快地实现价值运动。