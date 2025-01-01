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最热门 最近添加 数字风险保护 (DRP) 平台 - 最热门应用

数字风险保护 (DRP) 平台是一种网络安全解决方案，可保护组织的数字资产免受超出其传统安全边界的外部威胁。 这些工具提供了统一、有效的方式来管理数字风险，包括网络钓鱼攻击、品牌假冒、内部威胁和知识产权盗窃。通过简化流程，DRP 平台使组织能够主动保护其品牌声誉、数字资产和敏感信息。它们作为安全团队识别、监控、减轻和管理整个在线环境风险的综合解决方案。