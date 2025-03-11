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数字风险保护 (DRP) 平台
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数字风险保护 (DRP) 平台 - 最热门应用

数字风险保护 (DRP) 平台是一种网络安全解决方案，可保护组织的数字资产免受超出其传统安全边界的外部威胁。 这些工具提供了统一、有效的方式来管理数字风险，包括网络钓鱼攻击、品牌假冒、内部威胁和知识产权盗窃。通过简化流程，DRP 平台使组织能够主动保护其品牌声誉、数字资产和敏感信息。它们作为安全团队识别、监控、减轻和管理整个在线环境风险的综合解决方案。

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Privacy Bee

Privacy Bee

privacybee.com

隐私Bee是一款帮助用户管理和保护个人数据的应用，提供数据删除、风险评估和暗网监控服务，确保用户在线隐私安全。

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Help Desk Essentials Pack结合了Solarwinds的Web Help Desk和Dameware远程支持，简化和自动化服务台和IT支持任务。

PhishLabs

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phishlabs.com

PhishLabs是一个数字风险管理平台，帮助组织保护其数字资产，提供域监视、品牌保护和社交媒体威胁防护等服务。

Optery

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optery.com

Optery是一款个人数据删除服务，帮助用户从数据经纪网站移除个人信息，保护在线隐私。

Brandefense

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brandefense.io

Brandefense是一种数字风险保护解决方案，利用AI技术监测在线环境，识别潜在威胁并提供可行的安全智能。

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz是一个网络安全解决方案，帮助托管服务提供商保护客户免受网络威胁，自动化监测和响应机制，确保安全管理。

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。

Mandiant

Mandiant

mandiant.com

Mandiant 提供网络安全解决方案，专注于威胁情报和事件响应，帮助组织防御网络攻击并增强安全能力。

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

记录的未来是一款威胁情报平台，提供实时威胁监控与分析，帮助组织识别和减轻安全风险。

SOCRadar

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SOCRadar是一个网络安全平台，提供威胁情报、攻击面管理和数字风险防护，帮助组织检测、监控和应对网络威胁。

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