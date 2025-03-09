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数字风险保护 (DRP) 平台是一种网络安全解决方案，可保护组织的数字资产免受超出其传统安全边界的外部威胁。 这些工具提供了统一、有效的方式来管理数字风险，包括网络钓鱼攻击、品牌假冒、内部威胁和知识产权盗窃。通过简化流程，DRP 平台使组织能够主动保护其品牌声誉、数字资产和敏感信息。它们作为安全团队识别、监控、减轻和管理整个在线环境风险的综合解决方案。
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Mandiant
mandiant.com
Mandiant 提供网络安全解决方案，专注于威胁情报和事件响应，帮助组织防御网络攻击并增强安全能力。
Optery
optery.com
Optery是一款个人数据删除服务，帮助用户从数据经纪网站移除个人信息，保护在线隐私。
SolarWinds
solarwinds.com
服务台必需品包是SolarWinds®Web帮助台和Dameware远程支持的组合。它们通过自动化和简化帮助办公桌和IT远程支持任务来节省您的时间。 关键功能： *集中票务和事件管理 *具有自动发现和集中库存的IT资产管理（ITAM） *自助服务的内置知识基础 *它更改管理和可自定义的批准工作流程 *报告，SLA警报和客户调查 *遥控Windows®，MacS®X和Linux®系统 *内置工具用于系统监视，事件日志观看和网络诊断，而无需启动完整的远程会话 *远程访问防火墙外的支持最终用户
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs是一个数字风险管理平台，帮助组织保护其数字资产，提供域监视、品牌保护和社交媒体威胁防护等服务。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike应用为组织提供全面的网络安全保护，涵盖端点与云，实时检测和响应各种网络威胁。
Guardz
guardz.com
Guardz是一个网络安全解决方案，帮助托管服务提供商保护客户免受网络威胁，自动化监测和响应机制，确保安全管理。
Recorded Future
recordedfuture.com
记录的未来是一款威胁情报平台，提供实时威胁监控与分析，帮助组织识别和减轻安全风险。
SOCRadar
socradar.io
SOCRadar 是一个扩展威胁情报 (XTI) SaaS 平台，结合了外部攻击面管理 (EASM)、数字风险防护服务 (DRPS) 和网络威胁情报 (CTI)。 SOCRadar 使组织能够通过无误报、可操作且情境化的威胁情报最大限度地提高 SOC 团队的效率。
Brandefense
brandefense.io
Brandefense是一种数字风险保护解决方案，利用AI技术监测在线环境，识别潜在威胁并提供可行的安全智能。
Privacy Bee
privacybee.com
隐私Bee是一款帮助用户管理和保护个人数据的应用，提供数据删除、风险评估和暗网监控服务，确保用户在线隐私安全。