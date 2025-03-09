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服务台必需品包是SolarWinds®Web帮助台和Dameware远程支持的组合。它们通过自动化和简化帮助办公桌和IT远程支持任务来节省您的时间。 关键功能： *集中票务和事件管理 *具有自动发现和集中库存的IT资产管理（ITAM） *自助服务的内置知识基础 *它更改管理和可自定义的批准工作流程 *报告，SLA警报和客户调查 *遥控Windows®，MacS®X和Linux®系统 *内置工具用于系统监视，事件日志观看和网络诊断，而无需启动完整的远程会话 *远程访问防火墙外的支持最终用户