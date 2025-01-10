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数字风险保护 (DRP) 平台
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数字风险保护 (DRP) 平台 - 最热门应用 - 赤道几内亚

数字风险保护 (DRP) 平台是一种网络安全解决方案，可保护组织的数字资产免受超出其传统安全边界的外部威胁。 这些工具提供了统一、有效的方式来管理数字风险，包括网络钓鱼攻击、品牌假冒、内部威胁和知识产权盗窃。通过简化流程，DRP 平台使组织能够主动保护其品牌声誉、数字资产和敏感信息。它们作为安全团队识别、监控、减轻和管理整个在线环境风险的综合解决方案。

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Mandiant

Mandiant

mandiant.com

Mandiant 利用来自一线的创新技术和专业知识，提供保护组织免受网络安全攻击的解决方案。

Optery

Optery

optery.com

在一处将您自己从数十个数据代理中移除。免费注册以接收您的个性化暴露报告。升级到付费计划，我们将为您提交删除信息。我们覆盖 150 多个数据经纪人——比任何其他服务都多——并提供 30 天无条件退款保证！

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Help Desk Essentials Pack 是 Solarwinds® Web Help Desk 和 Dameware Remote Support 的组合。它们的集成可以通过自动化和简化帮助台和 IT 远程支持任务来节省您的时间。主要功能： • 集中式票务和事件管理 • 具有自动发现和集中式库存的 IT 资产管理 (ITAM) • 用于自助服务的内置知识库 • IT 变更管理和可定制的审批工作流程 • 报告、SLA 警报和客户调查 •远程控制 Windows®、Mac OS® X 和 Linux® 系统 • 用于系统监控、事件日志查看和网络诊断的内置工具，无需启动完整的远程会话 • 远程访问以支持防火墙外的最终用户

PhishLabs

PhishLabs

phishlabs.com

Fortra 的 PhishLabs 是一家网络威胁情报公司，通过策划威胁情报和全面缓解来提供数字风险保护。 PhishLabs 为世界领先的品牌和公司提供品牌假冒、帐户接管、数据泄露和社交媒体威胁防护的一套完整解决方案。欲了解更多信息，请访问 https://www.phishlabs.com。 Fortra（帮助系统的新面貌）的关键部分 PhishLabs 很荣幸成为 Fortra 全面网络安全产品组合的一部分。 Fortra 通过将互补产品结合在一起以创新方式解决问题，简化了当今复杂的网络安全环境。这些集成的、可扩展的解决方案可以解决您在保护组织时面临的快速变化的挑战。借助 PhishLabs 和其他机构的强大保护，Fortra 是您坚定的盟友，在您网络安全之旅的每一步中为您提供帮助。

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

从端点到云的统一云安全。通过全球唯一的 CNAPP 构建云安全的统一代理和无代理方法，以实现完整的可见性和保护，阻止云漏洞并整合脱节的单点产品。我们保护您的云。你经营你的生意。

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz 是一款领先的统一网络安全解决方案，专为托管服务提供商 (MSP) 设计，使他们能够利用人工智能和多层方法来打击网络钓鱼、勒索软件攻击、数据丢失和用户风险，从而保护客户免受不断变化的数字威胁。我们的技术通过在单一管理平台中自动执行跨用户数据、设备、电子邮件和云目录的检测和响应流程来简化网络安全。在 Guardz，我们致力于让您安心并实现业务连续性。将顶级网络安全技术与深厚的保险专业知识相结合，确保您的安全措施得到持续监控、管理和优化。

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

Recorded Future 是全球最大的威胁情报公司。 Recorded Future 的情报云提供跨对手、基础设施和目标的端到端情报。 Recorded Future 通过开放网络、暗网和技术来源对互联网进行索引，提供对不断扩大的攻击面和威胁态势的实时可见性，使客户能够快速、自信地采取行动，以降低风险并安全地推动业务发展。 Recorded Future 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处和员工，与超过 75 个国家/地区的 1,800 多家企业和政府组织合作，提供实时、公正且可操作的情报。请访问 Recordedfuture.com 了解更多信息。

SOCRadar

SOCRadar

socradar.io

SOCRadar 是一个扩展威胁情报 (XTI) SaaS 平台，结合了外部攻击面管理 (EASM)、数字风险防护服务 (DRPS) 和网络威胁情报 (CTI)。 SOCRadar 使组织能够通过无误报、可操作且情境化的威胁情报最大限度地提高 SOC 团队的效率。

Brandefense

Brandefense

brandefense.io

Brandefense 是一种面向组织的主动数字风险保护解决方案。我们的人工智能驱动技术不断扫描网络世界，包括暗网、深层网络和表面网络，以发现未知事件，自动确定风险优先级并提供可立即使用的可操作情报，以提高安全性。

Privacy Bee

Privacy Bee

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