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最热门 最近添加 数字学习平台 - 最热门应用

数字学习平台提供引人入胜的体验，使学生能够与教育内容积极互动。教育工作者将这些平台纳入他们的教学中，以使每个学习者更具吸引力和个性化。根据平台，教师可能会让学生在课堂上使用该软件或在家中分配额外的练习。这些平台中的许多平台现在具有自适应学习能力，根据个人的表现实时调整课程。 这些平台迎合各种教育目标，其中一些集中在科学或社会研究等特定学科上，而另一些则强调了跨课程技能，例如阅读和写作。它们适合从K – 12到高等教育机构的所有教育水平的教师和教授。