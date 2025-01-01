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数字学习平台 - 最热门应用

数字学习平台提供引人入胜的体验，使学生能够与教育内容积极互动。教育工作者将这些平台纳入他们的教学中，以使每个学习者更具吸引力和个性化。根据平台，教师可能会让学生在课堂上使用该软件或在家中分配额外的练习。这些平台中的许多平台现在具有自适应学习能力，根据个人的表现实时调整课程。 这些平台迎合各种教育目标，其中一些集中在科学或社会研究等特定学科上，而另一些则强调了跨课程技能，例如阅读和写作。它们适合从K – 12到高等教育机构的所有教育水平的教师和教授。

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Canvas Student

Canvas Student

instructure.com

Canvas Student是一款移动应用，帮助学生有效管理学术课程，查看作业和日程，参与讨论并提交作业。可在iOS和Android设备上使用。

GitHub

GitHub

github.com

GitHub是一个代码托管平台，提供版本控制和项目管理工具，支持公共和私人存储库的协作开发。

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

DESMOS计算器是一个多功能在线数学工具，支持图形绘制、统计分析和数据可视化，旨在帮助用户理解数学概念。

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

Desmos科学计算器是一款在线免费计算器，支持复杂数学运算，包括三角、对数、统计等，适合学习和专业使用。

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

BYJU's考试准备是一个多功能学习平台，提供视频课程、练习测试和个性化学习路径，帮助学生备考各种竞争考试。

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S是一个在线学习应用，提供视频课程、个性化学习、模拟考试和实时反馈，旨在帮助学生深入理解知识。

Grok Academy

Grok Academy

groklearning.com

Grok Academy 是一个数字技术教育平台，提供在线和非在线资源，支持教师和学生的学习与互动。

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet是一款数字画布，用户可以在上面创作、分享和协作各种项目，支持文本、图像、音频和视频等多种内容形式。

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat是一款学习者响应系统，帮助教师创建互动课程，支持数学符号和出勤跟踪，提升课堂参与与学习体验。

Clever

Clever

clever.com

Clever是一个单点登录平台，帮助美国95,000所K–12学校简化登录过程，让教师和学生能够更专注于学习。

Kognity

Kognity

kognity.com

Kognity是一个数字教科书平台，提供互动学习资源，帮助学生在微积分等学科中提高理解和学习成果。

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod是一个互动教学平台，支持实时评估和多媒体内容，适用于课堂内外的学习，帮助教师创建沉浸式课程。

Labster

Labster

labster.com

Labster是一个提供虚拟实验室的平台，帮助学生以互动方式学习科学概念，适用于STEM教育。

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink是一个基于云的教育平台，提供单点登录、课程管理和资源分析，帮助教师与学生更有效地连接和学习。

SplashLearn

SplashLearn

splashlearn.com

SplashLearn是一个创新的学习平台，提供数学和英语语言艺术的互动活动，适合各种年龄段的儿童，注重基本技能发展。

BlinkLearning

BlinkLearning

blinklearning.com

BlinkLearning是一个教育平台，提供来自100多个出版商的数字教育内容，包括课堂管理工具和在线/离线访问超过25000本电子书。

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Edpuzzle是一个教育应用，允许教师将视频转化为互动课程，支持测验和评论，帮助学生以自己的节奏学习并跟踪进展。

Veda

Veda

veda-app.com

Veda是一个全面的学校和学院管理信息系统，以及数字学习平台，提供云端解决方案，适用于各种教育机构。

Baamboozle

Baamboozle

baamboozle.com

Baamboozle是一个在线学习平台，支持教育者创建互动游戏，用于教室和线上学习，增强学生参与和学习动机。

Factile

Factile

playfactile.com

Factile 是一款在线Jeopardy游戏制作工具，允许用户创建或选择现成的游戏模板，支持多种媒体类型和互动模式。

Cerego

Cerego

cerego.com

Cerego是一个使用人工智能的学习平台，帮助学生根据个性化学习计划有效记忆和应用知识。

StrongMind

StrongMind

strongmind.com

StrongMind与学校合作，提供数字课程和教育工具，旨在提高学生成绩，帮助学校应对挑战并取得成功。

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela是一个教育平台，为K-12学生提供多级别的文章和资源，支持语言学习和课程整合。

Codio

Codio

codio.com

Codio是一款在线教学平台，提供互动课程和自动评分工具，帮助学生更好地理解计算机科学，提高学习效果。

DreamBox

DreamBox

dreambox.com

DreamBox是一个教育平台，通过个性化的数学和阅读教学，帮助教师满足学生的不同需求，提升学习体验。

ClickView

ClickView

clickvieweducation.com

ClickView是一个教育平台，提供广泛的视频和教育资源，帮助教育工作者和学生支持课程学习。

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara是面向纽约K-12学校的课堂管理软件，帮助教师有效管理Google Workspace中的教学和学生学习活动。

ClickView Australia

ClickView Australia

clickview.com.au

ClickView Australia应用程序提供与澳大利亚课程相匹配的教育视频资源，帮助教师创建课程并支持学生在课堂内外的学习。

LessonUp

LessonUp

lessonup.com

LessonUp是一个互动教学平台，帮助教师创建和共享引人入胜的课程，可以在课堂和在线环境中使用。

Edaptio

Edaptio

edaptio.com

Edaptio LearnU 是一个在线教育平台，支持作业创建、进度追踪、测验、课堂分析、讨论和视频会议，帮助学生学习和教师教学。

Kiddom

Kiddom

kiddom.co

Kiddom是一个教育平台，整合课程、教学和评估，提供灵活的学习体验，支持教师和学生的互动和沟通。

BookNook

BookNook

booknook.com

BookNook是一个教育应用程序，提供阅读和识字技能的个性化学习体验，支持各种学习目标，实现对教育内容的有效导航。

GoReact

GoReact

goreact.com

GoReact是一款基于视频的学习工具，提供反馈和评估，帮助学生练习技能，提高学习成果，适用于教育机构和企业。

Speechcloud

Speechcloud

speechcloud.com

Speechcloud是一款一体化教学平台，旨在提高学生参与度和课堂可及性，提供数据驱动的课堂体验分析及多种教学工具。

Sibme

Sibme

sibme.com

Sibme是一个专业发展平台，提供视频观察与反馈，促进教育者之间的合作与持续改进。旨在增强教学实践和学生成果。

Fobizz

Fobizz

fobizz.com

Fobizz 是一个为德国教师提供在线培训、AI工具和教学材料的平台，旨在提升教师的数字能力和教学方法。

Freckle

Freckle

freckle.com

Freckle是一款个性化学习应用，帮助教师根据学生水平提供数学和英语艺术的适应性练习，支持差异化教学和实时进度反馈。

NoRedInk

NoRedInk

noredink.com

Noredink是一个教育平台，为4至12年级学生提供个性化的写作教学和练习，帮助他们提升语言技能和写作能力。

Amplio

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ampliolearning.com

Amplio是一个特殊教育解决方案，结合学习管理系统与循证课程，提供数据驱动的决策支持，实现个性化学习和加速进步。

Yellowdig

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YellowDig是一个在线学习平台，通过社交媒体界面促进学生之间的互动和合作学习，提升学习体验和学术成果。

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withwayfinder.com

Wayfinder 是一款教育应用，旨在帮助 K-12 学生建立归属感和目标感，通过课程和活动促进技能发展和内在联系。

eSpark Learning

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esparklearning.com

eSpark Learning是一个教育应用，提供个性化的阅读和数学活动，支持学生按自己的节奏独立学习。

SMART Lumio

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smarttech.com

Lumio是一个基于网络的教学平台，旨在增强教学效果，提供互动活动和评估，帮助教师高效组织和交付课程。

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Pivot Interactives 是一款教育应用，旨在帮助教师和学生通过互动实验进行学习和探索。

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Peekapak是一个在线平台，帮助PK至八年级的学生通过故事、课程和数字游戏学习社会情感技能。

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CampusKnot是一款课堂互动软件，帮助教师实时收集学生反馈，促进学生参与和互动，改善学习体验和课程效果。

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