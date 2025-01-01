数字学习平台 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用程序——这是您管理应用和账户的一体化工具。在多个账户之间轻松切换，按工作流程整理应用，并访问为 Mac 和 Windows 精选的桌面应用目录。
数字学习平台提供引人入胜的体验，使学生能够与教育内容积极互动。教育工作者将这些平台纳入他们的教学中，以使每个学习者更具吸引力和个性化。根据平台，教师可能会让学生在课堂上使用该软件或在家中分配额外的练习。这些平台中的许多平台现在具有自适应学习能力，根据个人的表现实时调整课程。 这些平台迎合各种教育目标，其中一些集中在科学或社会研究等特定学科上，而另一些则强调了跨课程技能，例如阅读和写作。它们适合从K – 12到高等教育机构的所有教育水平的教师和教授。
提交新应用
Canvas Student
instructure.com
Canvas Student是一款移动应用，帮助学生有效管理学术课程，查看作业和日程，参与讨论并提交作业。可在iOS和Android设备上使用。
GitHub
github.com
GitHub是一个代码托管平台，提供版本控制和项目管理工具，支持公共和私人存储库的协作开发。
Desmos Calculator
desmos.com
DESMOS计算器是一个多功能在线数学工具，支持图形绘制、统计分析和数据可视化，旨在帮助用户理解数学概念。
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Desmos科学计算器是一款在线免费计算器，支持复杂数学运算，包括三角、对数、统计等，适合学习和专业使用。
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
BYJU's考试准备是一个多功能学习平台，提供视频课程、练习测试和个性化学习路径，帮助学生备考各种竞争考试。
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S是一个在线学习应用，提供视频课程、个性化学习、模拟考试和实时反馈，旨在帮助学生深入理解知识。
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academy 是一个数字技术教育平台，提供在线和非在线资源，支持教师和学生的学习与互动。
Padlet
padlet.com
Padlet是一款数字画布，用户可以在上面创作、分享和协作各种项目，支持文本、图像、音频和视频等多种内容形式。
Top Hat
tophat.com
Top Hat是一款学习者响应系统，帮助教师创建互动课程，支持数学符号和出勤跟踪，提升课堂参与与学习体验。
Clever
clever.com
Clever是一个单点登录平台，帮助美国95,000所K–12学校简化登录过程，让教师和学生能够更专注于学习。
Kognity
kognity.com
Kognity是一个数字教科书平台，提供互动学习资源，帮助学生在微积分等学科中提高理解和学习成果。
Nearpod
nearpod.com
Nearpod是一个互动教学平台，支持实时评估和多媒体内容，适用于课堂内外的学习，帮助教师创建沉浸式课程。
Labster
labster.com
Labster是一个提供虚拟实验室的平台，帮助学生以互动方式学习科学概念，适用于STEM教育。
ClassLink
classlink.com
ClassLink是一个基于云的教育平台，提供单点登录、课程管理和资源分析，帮助教师与学生更有效地连接和学习。
SplashLearn
splashlearn.com
SplashLearn是一个创新的学习平台，提供数学和英语语言艺术的互动活动，适合各种年龄段的儿童，注重基本技能发展。
BlinkLearning
blinklearning.com
BlinkLearning是一个教育平台，提供来自100多个出版商的数字教育内容，包括课堂管理工具和在线/离线访问超过25000本电子书。
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle是一个教育应用，允许教师将视频转化为互动课程，支持测验和评论，帮助学生以自己的节奏学习并跟踪进展。
Veda
veda-app.com
Veda是一个全面的学校和学院管理信息系统，以及数字学习平台，提供云端解决方案，适用于各种教育机构。
Baamboozle
baamboozle.com
Baamboozle是一个在线学习平台，支持教育者创建互动游戏，用于教室和线上学习，增强学生参与和学习动机。
Factile
playfactile.com
Factile 是一款在线Jeopardy游戏制作工具，允许用户创建或选择现成的游戏模板，支持多种媒体类型和互动模式。
Cerego
cerego.com
Cerego是一个使用人工智能的学习平台，帮助学生根据个性化学习计划有效记忆和应用知识。
StrongMind
strongmind.com
StrongMind与学校合作，提供数字课程和教育工具，旨在提高学生成绩，帮助学校应对挑战并取得成功。
Newsela
newsela.com
Newsela是一个教育平台，为K-12学生提供多级别的文章和资源，支持语言学习和课程整合。
Codio
codio.com
Codio是一款在线教学平台，提供互动课程和自动评分工具，帮助学生更好地理解计算机科学，提高学习效果。
DreamBox
dreambox.com
DreamBox是一个教育平台，通过个性化的数学和阅读教学，帮助教师满足学生的不同需求，提升学习体验。
ClickView
clickvieweducation.com
ClickView是一个教育平台，提供广泛的视频和教育资源，帮助教育工作者和学生支持课程学习。
Hāpara
hapara.com
Hāpara是面向纽约K-12学校的课堂管理软件，帮助教师有效管理Google Workspace中的教学和学生学习活动。
ClickView Australia
clickview.com.au
ClickView Australia应用程序提供与澳大利亚课程相匹配的教育视频资源，帮助教师创建课程并支持学生在课堂内外的学习。
LessonUp
lessonup.com
LessonUp是一个互动教学平台，帮助教师创建和共享引人入胜的课程，可以在课堂和在线环境中使用。
Edaptio
edaptio.com
Edaptio LearnU 是一个在线教育平台，支持作业创建、进度追踪、测验、课堂分析、讨论和视频会议，帮助学生学习和教师教学。
Kiddom
kiddom.co
Kiddom是一个教育平台，整合课程、教学和评估，提供灵活的学习体验，支持教师和学生的互动和沟通。
BookNook
booknook.com
BookNook是一个教育应用程序，提供阅读和识字技能的个性化学习体验，支持各种学习目标，实现对教育内容的有效导航。
GoReact
goreact.com
GoReact是一款基于视频的学习工具，提供反馈和评估，帮助学生练习技能，提高学习成果，适用于教育机构和企业。
Speechcloud
speechcloud.com
Speechcloud是一款一体化教学平台，旨在提高学生参与度和课堂可及性，提供数据驱动的课堂体验分析及多种教学工具。
Sibme
sibme.com
Sibme是一个专业发展平台，提供视频观察与反馈，促进教育者之间的合作与持续改进。旨在增强教学实践和学生成果。
Fobizz
fobizz.com
Fobizz 是一个为德国教师提供在线培训、AI工具和教学材料的平台，旨在提升教师的数字能力和教学方法。
Freckle
freckle.com
Freckle是一款个性化学习应用，帮助教师根据学生水平提供数学和英语艺术的适应性练习，支持差异化教学和实时进度反馈。
NoRedInk
noredink.com
Noredink是一个教育平台，为4至12年级学生提供个性化的写作教学和练习，帮助他们提升语言技能和写作能力。
Amplio
ampliolearning.com
Amplio是一个特殊教育解决方案，结合学习管理系统与循证课程，提供数据驱动的决策支持，实现个性化学习和加速进步。
Yellowdig
yellowdig.co
YellowDig是一个在线学习平台，通过社交媒体界面促进学生之间的互动和合作学习，提升学习体验和学术成果。
Wayfinder
withwayfinder.com
Wayfinder 是一款教育应用，旨在帮助 K-12 学生建立归属感和目标感，通过课程和活动促进技能发展和内在联系。
eSpark Learning
esparklearning.com
eSpark Learning是一个教育应用，提供个性化的阅读和数学活动，支持学生按自己的节奏独立学习。
SMART Lumio
smarttech.com
Lumio是一个基于网络的教学平台，旨在增强教学效果，提供互动活动和评估，帮助教师高效组织和交付课程。
Pivot Interactives
pivotinteractives.com
Pivot Interactives 是一款教育应用，旨在帮助教师和学生通过互动实验进行学习和探索。
Peekapak
peekapak.com
Peekapak是一个在线平台，帮助PK至八年级的学生通过故事、课程和数字游戏学习社会情感技能。
CampusKnot
campusknot.com
CampusKnot是一款课堂互动软件，帮助教师实时收集学生反馈，促进学生参与和互动，改善学习体验和课程效果。