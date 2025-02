数字证书管理软件 - 最热门应用 - 荷属圣马丁

Give My Certificate

givemycertificate.com

Give My Certificate 是世界上最用户友好的凭证平台,使组织能够轻松创建、颁发、管理、跟踪、分析和验证数字证书和徽章。凭借超过 15 年的验证经验,我们的平台可确保个人教育和职业旅程的无缝验证。功能包括数字证书、开放徽章、数字钱包卡、Spotlight“认证专家”目录和高级白色标签。 Give My Certificate 每年获得 600 万份证书和来自 160 个国家/地区的 200 万份个人资料,是全球教育机构、培训提供商、认证机构和雇主值得信赖的选择。 Give My Certificate 提供与各种软件解决方案的无缝集成,以简化证书颁发流程。它支持 Moodle、Zoom、WordPress 等流行平台。此外,您还可以通过 Zapier 集成进一步增强您的集成能力。如果您更喜欢自定义集成,Give My Certificate 提供了全面的 API,可让您连接到您选择的任何平台。