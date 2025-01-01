数字证书管理软件 - 最热门应用 - 纽埃

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数字凭证管理软件为人力资源人员、经理和团队成员提供了一种高效、安全的方法来处理数字凭证、证书和徽章。这些解决方案不是打印和邮寄证书等传统方法，而是使用户能够以数字方式创建、共享和存储所有凭证。 此类软件通常包含具有各种模板和公司品牌选项的库。此外，这些平台还与企业学习管理系统 (LMS)、LinkedIn 和其他社交媒体平台无缝集成，从而增强了对所获得证书的跟踪和共享。 此外，数字凭证管理工具优先考虑用户数据的安全存储，确保遵守 GDPR、CCPA 和其他隐私标准等法规。这保证了所有文件和认证都可以轻松访问，同时保持高度安全。
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Credly
credly.com
Credly 是世界上最大、最广泛的数字认证网络，使用户能够创建、管理和跟踪其认证、证书或徽章计划的各个方面。其数字徽章平台提供用于设计和颁发徽章的全面功能、用于扩展和管理项目的企业级功能以及用于衡量成功的增强分析。它提供了全面且互联的数字认证解决方案，深受顶级培训提供商、学习和发展专业人士、高等教育机构、协会、企业和雇主的信赖。无论您是正在寻找可靠的数字认证平台的教育或认证提供商，还是希望提高员工参与学习计划的公司，Credly 都可以通过其集成解决方案套件为您提供帮助。通过在 Credly 上赚取和管理数百万个凭证，每天更新超过 43,000 个赚取者资料，每月共享超过 650,000 个...
Sertifier
sertifier.com
Sertifier 是最全面的数字认证平台，支持创建、管理和验证数字证书和徽章。企业、培训提供商、大学和非营利组织可以将基于行业的技能开发和认可无缝集成到其组织中。 Sertifier 受到 80 多个国家/地区 1,500 多个客户的信赖，包括技术部、联合国开发计划署、强生公司、辉瑞公司等知名组织，是领先的企业级数字证书管理解决方案。我们的平台拥有颁发超过 800 万份凭证的卓越记录，提供全面的分析、可定制的品牌、强大的区块链支持、卓越的客户成功服务和用户友好的界面。加入全球不断壮大的组织社区，这些组织依靠 Sertifier 来认可成就、管理行业相关技能并将其认证流程提升到新的高度。
Certifier
certifier.io
将您的数字证书创建过程提升到一个新的水平。我们的数字证书基础设施拥有生成证书所需的一切。证书生成器、模板、电子邮件、安全性和分析。
Give My Certificate
givemycertificate.com
Give My Certificate 是世界上最用户友好的凭证平台，使组织能够轻松创建、颁发、管理、跟踪、分析和验证数字证书和徽章。凭借超过 15 年的验证经验，我们的平台可确保个人教育和职业旅程的无缝验证。功能包括数字证书、开放徽章、数字钱包卡、Spotlight“认证专家”目录和高级白色标签。 Give My Certificate 每年获得 600 万份证书和来自 160 个国家/地区的 200 万份个人资料，是全球教育机构、培训提供商、认证机构和雇主值得信赖的选择。 Give My Certificate 提供与各种软件解决方案的无缝集成，以简化证书颁发流程。它支持 Moodle、Z...
Expiration Reminder
expirationreminder.net
什么是过期提醒？过期提醒简化并自动化了跟踪和管理员工和合作伙伴文档、认证、培训和保险过期的过程。轻松设置自动提醒、上传数据以及与 QuickBooks 和 Outlook 等基本平台集成。功能： - 自动电子邮件和短信提醒：在每次到期之前接收通知以保持主动。 - 电子表格上传：顺利导入数据以实现高效设置。 - 集成：通过连接到 QuickBooks 和 Outlook 等基本软件来简化您的工作流程。 - 自定义警报：配置通知以满足您业务的特定需求。 - 强大的安全性：通过高级加密、HIPAA 合规性和双因素身份验证 (2FA) 确保数据保护。 - 实时跟踪：通过最新更新保持合规状态意识。
TruScholar
truscholar.io
Truscholar 是一个创新的数字证书平台，使教育机构和组织能够安全地颁发、管理和验证数字证书。它利用区块链技术确保凭证的真实性和不变性，提供可靠且防篡改的解决方案。 Truscholar 赋予学习者对其数字证书的所有权和控制权，使他们能够向未来的雇主或教育机构展示自己的技能和成就。借助 Truscholar，繁琐且低效的传统纸质证书流程被简化且面向未来的数字认证系统所取代。产品描述：Truscholar 为机构提供了一个用户友好的界面，可以无缝地创建、颁发和存储数字证书和徽章。它消除了对物理证书的需求，从而减少了管理开销和成本。我们的平台支持多种证书类型，包括学位、文凭、证书和徽章，满足...
CredSure
credsure.io
CredSure 是一个领先的数字认证平台，可以在线放大您的品牌，同时添加不可变的安全性和区块链即时验证的能力。 CredSure 支持超过 18 个国家/地区的客户颁发、管理和跟踪数字证书、徽章和记录。 CredSure 鼓励组织分析数据、识别和跟踪数据模式，以释放新的创收机会，包括潜在客户开发。 CredSure 重新定义数字证书的未来，旨在帮助组织增加收入、增强品牌影响力、获得行业认可，并最终帮助他们成为行业领导者
Virtualbadge
virtualbadge.io
Virtualbadge.io 是一款面向教育提供商的易于使用的证书管理软件。在一个平台上设计、发送和管理您的可验证证书。利用自动化功能节省时间，并通过市场上最佳的营销整合赢得新客户。将您的证书获得者变成您在社交媒体上的大使。
Accredible
accredible.com
Accredible 是行业领先的数字认证平台，可在全球范围内安全地颁发、管理、跟踪和验证超过 8000 万个职业发展凭证。 Accredible 与学习软件集成，包括 Canvas、D2L Brightspace、Kajabi、Kryterion Webassessor、Moodle、Thinkific 等。 超过 2,000 家领先的大学、协会和技术公司，例如 Google、Skillsoft、Slack、Junior Achievement USA、特许银行家学院、剑桥大学、AMPP、Hootsuite、IEEE、Cengage、麻省理工学院、罗格斯大学、加州大学伯克利分校、AMBA...
Certopus
certopus.com
Certopus 是一个强大且可靠的数字凭证平台。借助 Certopus，您可以颁发美观且安全的数字徽章以及展示您品牌的数字证书。 Certopus 旨在使您的数字证书颁发过程无缝且防伪。我们为您的数字凭证提供先进的区块链级别的安全性，该安全性也足以检测微小的像素级伪造！立即加入 Certopus，开始用可验证的数字证书和徽章奖励您的学习者、员工或客户。
Accredify
accredify.io
Accredify 正在引领世界向可验证数据过渡。 Accredify 是亚太地区屡获殊荣的领先可验证技术解决方案提供商。通过实现自动化和安全的信息交换，Accredify 为客户提供了简化复杂流程并发现数字信任新领域的技术。 Accredify 拥有一支奉行最高标准的客户服务、安全和隐私的专业团队，其使命是在信任最重要的时刻成为最重要的可验证技术解决方案提供商。欲了解更多信息，请访问 www.accredify.io 并在 LinkedIn @Accredify 上关注我们
NetCredential
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NetCredential 使数字证书的构建、交付、共享和验证变得轻而易举 - 使组织能够简化集成和自动化，雇主能够验证合法性，学习者能够与世界分享他们的成就。