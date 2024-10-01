数字证书管理软件 - 最热门应用 - 爱沙尼亚

TruScholar

truscholar.io

Truscholar 是一个创新的数字证书平台，使教育机构和组织能够安全地颁发、管理和验证数字证书。它利用区块链技术确保凭证的真实性和不变性，提供可靠且防篡改的解决方案。 Truscholar 赋予学习者对其数字证书的所有权和控制权，使他们能够向未来的雇主或教育机构展示自己的技能和成就。借助 Truscholar，繁琐且低效的传统纸质证书流程被简化且面向未来的数字认证系统所取代。产品描述：Truscholar 为机构提供了一个用户友好的界面，可以无缝地创建、颁发和存储数字证书和徽章。它消除了对物理证书的需求，从而减少了管理开销和成本。我们的平台支持多种证书类型，包括学位、文凭、证书和徽章，满足...