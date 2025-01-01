数字名片软件 - 最热门应用 - 法属圭亚那

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数字名片软件允许专业人士共享联系信息并与客户、合作伙伴和潜在客户进行数字化联系。这些卡片可以通过二维码、导出功能、文本或电子邮件共享，具体取决于所使用的软件。与传统的纸质名片不同，数字版本让用户可以捕获潜在客户、触发自动跟进、存储联系信息并与企业 CRM 系统集成。该软件可帮助企业组织客户联系数据并简化后续工作，从而加强业务关系。凭借存储无限联系数据的能力，企业可以增强其网络能力，跟踪发展中的合作伙伴关系，并立即提供准确、最新的联系信息。 对于销售团队来说，数字名片可以实现高效的潜在客户捕获和潜在客户跟踪，使销售代表能够专注于达成交易和建立联系，而不是搜索联系信息。除了销售之外，数字名片软件还通过现代化名片收集和分发流程，使各行业的专业人士受益。例如，招聘人员经常使用该软件在社交活动中收集数字名片。上传后，他们可以快速访问与潜在员工相关的联系信息存储库，从而简化招聘流程。
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Popl
popl.co
Popl 是领先的团队数字名片平台，为全球数百万公司和专业人士提供创新解决方案。我们的平台使团队能够创建、分发和管理数字名片，确保品牌一致性、简化潜在客户收集和大规模企业级数据安全，使我们成为企业级客户的首选。 Popl 与 5,000 多个应用程序无缝集成，为管理员提供了各种强大的工具来简化他们的工作流程。通过我们的平台，您可以： - 将潜在客户直接导出到您的 CRM 系统 - 从 Active Directory (HR) 平台同步团队成员 - 自动输入数据以消除错误并节省时间 - 创建营销自动化以推动转化和收入 在 Popl，我们致力于提供无与伦比的客户服务和支持。要了解我们平台的强大功...
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企业的多平台、基于云的联系人管理解决方案。 Sansan 以名片为中心，使您能够轻松构建完整的联系人数据库，并可在任何地方访问。
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
被评为商业和营销领域排名第一的二维码生成器。使用徽标、高级分析、批量上传、API 和形状创建和管理 QR 码，适用于网站、社交、应用程序、数字名片、表单、URL、vCard、Facebook、Instagram、YouTube 等。在线免费提供，具有数百种定制选项。
HiHello
hihello.com
HiHello 是企业公司数字名片的首要解决方案。借助 HiHello，公司可以用专业的数字名片取代纸质名片，从而给客户、合作伙伴和潜在客户留下深刻的印象。 HiHello 的数字名片可以包括姓名、头衔、公司、公司徽标、图片甚至视频和代词。卡片还包括电话号码、地址、网站、社交媒体资料、YouTube 视频、注释等信息。 HiHello 的企业产品允许企业定制名片以匹配其企业品牌，并对员工的数字名片拥有完全的管理控制权。公司管理员可以随时编辑或修改卡片。我们简化的入职流程使各种规模的公司都能轻松地向整个团队推出数字名片解决方案。
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io 是一款具有内置分析功能的新型自定义 URL 缩短器。您完全应该考虑切换到它，因为它： * 快如闪电， * 附带额外的工具，如动态二维码生成器、虚拟名片管理器等， * 保护您的数据的私密性， * 具有精细的数据分析功能， * 每月仅需 10 欧元。
CARTLY
cartlyapp.com
CARTLY® 是一个数字名片平台，为传统纸质名片提供现代、高效的替代方案。借助 CARTLY®，您可以创建和共享完全可定制的虚拟名片，并且可以随时随地在任何设备上访问这些名片。 CARTLY® 允许您创建最多 50 张具有自动代表访问权限的数字卡，并控制卡上字段的权限。您还可以创建多个管理员或向现有用户分配管理权限来管理您的帐户。此外，您可以将用户组织成无限的团队，并跟踪每个用户的统计数据和联系人。高级统计功能可深入了解视图、设备、点击、交互、地理位置、二维码扫描和联系人交换。 CARTLY® 也是多语言的，提供法语、英语和德语选项，您可以直接从虚拟名片接收联系人信息。名片链接的可自定义 U...
Social Card
joinsocialcard.com
Social Card 是一家数字名片提供商，正在改变企业网络和营销服务的方式。作为一个数字平台，我们为各种规模的企业（尤其是咨询和销售等关系建设行业的企业）提供可持续的解决方案，以优化其活动营销策略。借助我们创新的交互式数字名片，我们正在改变博览会、聚会和其他社交活动中传统的联系信息交换方式。社交卡专为现代、环保的商业环境而设计，使营销人员能够针对特定活动创建定制的品牌数字名片。我们深知每一次联系都是有价值的；因此，我们提供的解决方案可以减少连接在混乱的物理卡中丢失的可能性。我们的技术减少了环境足迹并增强了潜在客户的流动，确保没有机会从您的指缝中溜走。我们不仅仅是数字名片提供商。社交卡可帮助...
Wave
wavecnct.com
Wave 是一款全面的数字名片解决方案，旨在帮助公司高效地创建、分发和管理其团队的数字名片。借助 Wave，企业可以轻松地从传统的纸质名片过渡到现代数字替代品。该平台允许公司根据其品牌指南和个人喜好创建和定制其数字名片。他们可以从各种设计选项中进行选择来展示他们的徽标、联系信息、专业简介和其他相关详细信息。用户可以通过二维码、电子邮件、文本或社交媒体轻松与他人分享他们的数字名片。 Wave 与 5,000 多个应用程序集成，一旦共享联系信息，即可将新的潜在客户导出到您选择的 CRM。 Wave 提供行政管理功能，允许公司在线维护和更新其数字名片资料。通过集中式仪表板，企业可以添加或删除员工、更...
Lynkle
lynkle.com
Lynkle 是一张数字名片，可让您随时随地与任何人分享您的身份。 Lynkle 卡是一款可在桌面、iOS 和 Android 手机上安装的网络应用程序，共享 Lynkle 卡的方式有无数种。 Lynkle 数字名片可以通过 QR 码（在 Apple 或 Google 钱包中）、NFC 感应器亲自共享，也可以通过短信、电子邮件、WhatsApp 等方式发送。拥有 Lynkle 数字名片的主要优势之一是其内置的 CRM 和潜在客户生成工具，可让您与潜在客户无缝交换联系方式。
baningo
baningo.com
使用 baningo 将您的名片游戏提升到一个新的水平！我们的数字名片是一种现代创新的解决方案，可帮助专业人士和企业更轻松地进行联系。 baningo 卡可让您始终保持最新的联系信息、使用您的品牌个性化您的数字卡、管理团队并减少纸张浪费。您可以通过链接、二维码或 NFC 卡轻松共享您的联系信息。告别杂乱的钱包，迎接数字名片的便利！
CardZap
cardzap.me
“欢迎来到网络的未来。对于那些想要给人留下深刻印象并在拥挤的商业世界中脱颖而出的人来说，我们的应用程序是终极工具。借助 CardZap 数字名片，您可以创建独特且个性化的数字身份，以展示您的身份。”该应用程序易于使用，只需点击几下即可创建和分享您的卡片，您可以添加您的联系信息、社交媒体账号、作品集，甚至是个性化的视频介绍。永远不必担心卡用完或忘记在家里。您的虚拟卡随时可以随时分享，这不仅仅是方便，而且是免费的。降低为数百名员工打印数千张卡片的成本，然后稍加改动即可重新打印。我们致力于可持续发展并减少我们的碳足迹，通过消除对纸质名片的需求，我们正在帮助创造。一个更加生态友好的世界。最重要的是，C...
Cardynale
cardynale.com
Cardynale 是一家领先的 SaaS 公司，致力于将传统名片转变为动态的数字网络工具。我们的创新平台利用先进技术，为全球专业人士和企业提供无缝、高效的网络连接。 Cardynale 处于网络革命的前沿，已有超过 2,500 家公司（包括 EDF、Caisse d'Epargne、Safran、Enedis、Vinci、SNCF 和 Axa 等行业巨头）使用我们的解决方案。我们的使命 在 Cardynale，我们的目标是释放互联名片的力量，使企业和专业人士能够提升他们的网络能力。我们的使命是提供一种现代、环保的纸质名片替代品，增强专业人士共享信息和与他人联系的方式。我们的解决方案 Card...
Spreadly
spreadly.app
利用终极数字名片 Spreadly 最大限度地提高您的在线形象。通过我们具有视觉吸引力的登陆页面和用户友好的管理工具吸引更多客户并增强关系。遵守 GDPR、跟踪您的分析并在一个帐户内创建多个页面。使用各种块类型（包括文本、地图和文档）展示您的信息。通过我们简单的下载功能，人们可以轻松地将您添加到他们的联系人中，并发现使用 Spreadly 的更多好处。
Blinq.me
blinq.me
Blinq 是一个创新平台，彻底改变了专业人士联系和共享联系信息的方式。作为全球排名第一的数字名片提供商，Blinq 提供传统纸质名片的无缝且环保的替代方案。借助 Blinq，用户可以创建定制的数字卡，其中不仅包含他们的联系方式，还包含更丰富的个人资料，包括社交媒体、专业网站和其他数字平台的链接。这些卡可以通过智能手机或其他数字设备随时与任何人轻松共享，从而促进在任何网络情况下的即时连接。 Blinq 因其易用性而脱颖而出，提供直观的设计和用户友好的界面，使其成为热衷于以环保方式构建和维护业务网络的现代专业人士的必备工具。
Uniqode
uniqode.com
Uniqode（以前称为 Beaconstac）总部位于纽约州纽约市，帮助超过 25,000 个全球品牌将其 QR 码计划整合到一个可扩展的平台中。这使他们能够将二维码洞察与更广泛的移动营销策略联系起来。我们为 40 多个国家的客户提供服务。我们是唯一符合 SOC2 和 GDPR 的 QR 码解决方案。我们的一体化二维码平台和生成器可帮助您提高客户参与度、衡量实体营销渠道的投资回报率、减少摩擦并简化运营、节省成本并变得更加可持续和环保。