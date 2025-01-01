数字辅助工具 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用程序——这是您管理应用和账户的一体化工具。在多个账户之间轻松切换，按工作流程整理应用，并访问为 Mac 和 Windows 精选的桌面应用目录。
数字无障碍工具为数字无障碍流程的特定阶段提供有针对性的解决方案，确保残障人士能够有效访问和使用网站和网络应用程序。 对于残疾人来说，互联网接入通常需要额外技术的帮助，其中数字无障碍工具发挥着至关重要的作用。这些工具可能是独立产品或插件。开发和设计团队利用其中一些来监控网站并对可衡量的可访问性指标进行审核。其他工具（例如屏幕阅读器和文本阅读器）是为最终用户设计的，可帮助他们实时修改或增强网站体验。 此类别包含提供特定辅助功能的工具，而不是数字辅助平台中的综合功能。 要获得数字无障碍工具类别的资格，产品必须： 是一个独立的产品或插件，提供解决数字无障碍流程中特定步骤的工具，例如无障碍测试、自动错误修复以及增强残疾访问者的用户体验。
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BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack是一个云端测试平台，允许开发者在真实设备和浏览器上测试网站和移动应用，提供兼容性和性能的保障。
Accessibly
accessiblyapp.com
可访问是一款应用程序，帮助网站提高可访问性，符合ADA和WCAG标准，提供多种辅助功能，方便所有用户使用。
Silktide
silktide.com
Silktide 是一款网站优化工具，提供自动化可访问性测试、内容优化和数字营销功能，帮助用户改善网站性能和用户体验。
All in One Accessibility
skynettechnologies.com
All in One Accessibility是一个AI工具，旨在提升网站的可访问性，支持多种功能及语言，帮助满足法律标准。
WAVE WebAIM
wave.webaim.org
WAVE是一个网页可访问性评估工具，帮助用户识别和解决网站中的可访问性问题，包括提示和结构性错误。
WhoCanUse
whocanuse.com
WhoCanUse 是一款工具，帮助人们理解色彩对视觉障碍者的影响，促进网络内容的可访问性。
accessiBe
accessibe.com
accessiBe是一款利用AI技术，使网站符合各种无障碍标准的工具，提供可访问性界面、审核和监测功能。
ColorsWall
colorswall.com
ColorsWall 是一个存储调色板的工具，可以获取品牌色码、生成随机配色方案，并帮助用户选择网站颜色的组合。
AudioEye
audioeye.com
AudioEye是一个云端数字可访问性平台，帮助各类企业构建符合可访问性标准的网站和应用。
EqualWeb
equalweb.com
EqualWeb是一款自动化数字可访问性合规应用，帮助残疾人获取网站信息，符合ADA和WCAG等标准。
UserWay
userway.org
UserWay是数字可访问性平台，帮助网站满足可访问性标准，增强残疾用户的在线体验，提供监控、调整和法律支持等功能。
DubBot
dubbot.com
DubBot是一款网站治理软件，提供网站质量检查和可访问性测试，帮助用户发现拼写错误、断链和无障碍问题等。
AChecker
achecks.org
AChecker是一款网页可访问性评估工具，帮助开发者确保其内容对所有用户可访问，提供详细报告以改进可访问性。
ExcellentWebCheck
excellentwebcheck.com
ExcellentWebCheck 是一个全面的网站可访问性测试和监控平台，旨在提升在线存在感和用户体验，确保网站符合可访问性标准。
Evinced
evinced.com
Evinced是一款提供数字可访问性解决方案的软件，帮助企业确保其Web和移动产品可被所有人访问，监测并改善可访问性问题。
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper是一款网站分析和优化工具，生成视觉站点地图，提供内容审计、设备跟踪和SEO策略支持。
Colorable
colorable.jxnblk.com
Colorable是一个互动网页工具，帮助用户评估和创建符合可访问性标准的颜色组合，确保前景文本与背景色之间有足够的对比度。
Monsido
monsido.com
Monsido是一个数字体验平台，提供网站可访问性、质量保证和SEO优化等工具，帮助用户提升网站性能和合规性。
TPG ARC
tpgi.com
TPG ARC是一个数字可访问性平台，提供工具和支持，帮助组织确保其网站和应用对所有用户，包括残疾人，均可访问。
AccessiWay
accessiway.com
AccessiWay 是一个数字可访问性解决方案，帮助企业改善网站的无障碍性，确保残疾人可以轻松访问网络内容。
QualiBooth
qualibooth.com
QualiBooth是一款网络无障碍解决方案，通过实时扫描和持续监控帮助企业实现ADA和WCAG合规。
User1st
user1st.com
User1st 提供先进的网络可访问性解决方案，帮助组织符合标准并为不同能力的用户提供可访问的在线内容。
Rocket Validator
rocketvalidator.com
Rocket验证器是一个自动化工具，帮助网站开发者快速检测网站的可访问性和HTML问题，并生成详细报告。
Contrast Ratio
siegemedia.com
该应用程序帮助用户检查网站背景与字体颜色之间的对比度，以确保符合可访问性标准，提升可读性。
InclusiveDocs
inclusivedocs.com
InclusiveDocs是一个为残疾人士和视觉、听觉障碍者提供无障碍格式的数字出版平台，支持文档创建和可访问性监测。
Equally AI
equally.ai
同样AI是一款自动合规软件，帮助企业确保网站符合ADA和WCAG标准，提升用户可访问性，支持多种语言和个性化体验。