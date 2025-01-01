数字辅助工具 - 最热门应用

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数字无障碍工具为数字无障碍流程的特定阶段提供有针对性的解决方案，确保残障人士能够有效访问和使用网站和网络应用程序。 对于残疾人来说，互联网接入通常需要额外技术的帮助，其中数字无障碍工具发挥着至关重要的作用。这些工具可能是独立产品或插件。开发和设计团队利用其中一些来监控网站并对可衡量的可访问性指标进行审核。其他工具（例如屏幕阅读器和文本阅读器）是为最终用户设计的，可帮助他们实时修改或增​​强网站体验。 此类别包含提供特定辅助功能的工具，而不是数字辅助平台中的综合功能。 要获得数字无障碍工具类别的资格，产品必须： 是一个独立的产品或插件，提供解决数字无障碍流程中特定步骤的工具，例如无障碍测试、自动错误修复以及增强残疾访问者的用户体验。