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数字无障碍平台执行多种必要功能，以确保数字界面（例如网站、应用程序、软件）符合数字无障碍法规。这些平台充当满足数字无障碍需求的一站式商店，确保残疾人能够正确访问和使用网站和其他数字应用程序。这些平台主要由开发团队使用，有助于确保他们创建的界面既可访问又兼容。 一些公司聘请数字无障碍专家来监控使用这些平台的合规性和进度。通常，数字无障碍平台分为不同的模块，用于解决无障碍过程的特定部分，从测试和修复错误到持续的合规性监控。模块可能包括供开发团队在编码期间捕获可访问性错误的工具、用于进行逐步可访问性测试的工具以及确保网站随着时间的推移保持合规性的监控工具。 虽然数字无障碍平台提供了维护兼容无障碍的数字界面的基本功能，但它们也可以与其他独立工具集成以增强功能。 要获得纳入数字无障碍平台类别的资格，产品必须： * 根据网页内容无障碍指南 (WCAG) 扫描并识别无障碍问题 * 自动修复常见问题 * 生成报告以解决更复杂的问题 * 提供仪表板或其他方法来监控可访问性的变化和进度