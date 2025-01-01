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数字无障碍平台执行多种必要功能，以确保数字界面（例如网站、应用程序、软件）符合数字无障碍法规。这些平台充当满足数字无障碍需求的一站式商店，确保残疾人能够正确访问和使用网站和其他数字应用程序。这些平台主要由开发团队使用，有助于确保他们创建的界面既可访问又兼容。 一些公司聘请数字无障碍专家来监控使用这些平台的合规性和进度。通常，数字无障碍平台分为不同的模块，用于解决无障碍过程的特定部分，从测试和修复错误到持续的合规性监控。模块可能包括供开发团队在编码期间捕获可访问性错误的工具、用于进行逐步可访问性测试的工具以及确保网站随着时间的推移保持合规性的监控工具。 虽然数字无障碍平台提供了维护兼容无障碍的数字界面的基本功能，但它们也可以与其他独立工具集成以增强功能。 要获得纳入数字无障碍平台类别的资格，产品必须： * 根据网页内容无障碍指南 (WCAG) 扫描并识别无障碍问题 * 自动修复常见问题 * 生成报告以解决更复杂的问题 * 提供仪表板或其他方法来监控可访问性的变化和进度
提交新应用
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack是一个云端测试平台，允许开发者在真实设备和浏览器上测试网站和移动应用，提供兼容性和性能的保障。
Silktide
silktide.com
Silktide 是一款网站优化工具，提供自动化可访问性测试、内容优化和数字营销功能，帮助用户改善网站性能和用户体验。
Accessibility Cloud
accessibilitycloud.com
可访问性云是一个平台，提供网站和文档的可访问性测试和监控，符合多个法律标准，如WCAG和ADA，助力数字无障碍。
accessiBe
accessibe.com
accessiBe是一款利用AI技术，使网站符合各种无障碍标准的工具，提供可访问性界面、审核和监测功能。
Pluro
pluro.ai
Pluro 应用简化了网站无障碍访问的实现，提供 AI 驱动的工具，帮助开发者快速解决无障碍问题，无需编码。
AudioEye
audioeye.com
AudioEye是一个云端数字可访问性平台，帮助各类企业构建符合可访问性标准的网站和应用。
EqualWeb
equalweb.com
EqualWeb是一款自动化数字可访问性合规应用，帮助残疾人获取网站信息，符合ADA和WCAG等标准。
UserWay
userway.org
UserWay是数字可访问性平台，帮助网站满足可访问性标准，增强残疾用户的在线体验，提供监控、调整和法律支持等功能。
DubBot
dubbot.com
DubBot是一款网站治理软件，提供网站质量检查和可访问性测试，帮助用户发现拼写错误、断链和无障碍问题等。
Level Access
levelaccess.com
Level Access是一个数字可访问性平台，帮助组织确保其网站和应用符合可访问性标准，支持用户体验的包容性。
AllAccessible
allaccessible.org
AllAccessible 为残障用户提供即时的无障碍浏览体验，符合 WCAG 2.1 标准，确保数字内容的访问性和合规性。
Fable
makeitfable.com
Fable帮助组织关注用户体验，而不是合规性，致力于为超过10亿有障碍的人提供更易于访问的产品。
AceADA
aceada.com
AceADA提供ADA网站可访问性工具，帮助企业实现合规，简化工作流程，确保用户高效管理可访问性任务。
Siteimprove
siteimprove.com
Siteimprove是一款云端工具，帮助企业改善网站内容质量、可访问性和SEO，以提升在线影响力和用户体验。
Monsido
monsido.com
Monsido是一个数字体验平台，提供网站可访问性、质量保证和SEO优化等工具，帮助用户提升网站性能和合规性。
Documenta11y
documenta11y.com
Documenta11y是一款帮助组织创建和管理符合可访问性标准的文档的工具，支持多种文档格式和注释功能。
TPG ARC
tpgi.com
TPG ARC是一个数字可访问性平台，提供工具和支持，帮助组织确保其网站和应用对所有用户，包括残疾人，均可访问。
Crownpeak
crownpeak.com
Crownpeak是一款数字体验平台，帮助企业创建个性化的线上体验，管理内容，实现数字化交易，增强客户互动。
Pope Tech
pope.tech
Pope Tech是一款用于提升网站可访问性和报告的工具，帮助用户识别和解决可访问性问题，确保所有用户均可顺利访问网络内容。
AAArdvark
aaardvarkaccessibility.com
AAArdvark是一款帮助数字无障碍专业人士管理可访问性项目的应用，提供测试、监控、问题管理和报告功能。
Sitemorse
sitemorse.com
Sitemorse是一款自动化网站合规性和测试平台，帮助用户监测和管理网站的可访问性、内容质量和性能。
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics是一个内容优化工具，分析文本清晰度和质量，提供可读性分析、关键字建议等功能，帮助用户提升写作效果。
Equally AI
equally.ai
同样AI是一款自动合规软件，帮助企业确保网站符合ADA和WCAG标准，提升用户可访问性，支持多种语言和个性化体验。
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