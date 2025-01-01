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绘图软件 - 最热门应用

绘图软件使用户能够使用数据和图像创建复杂的图表，包括流程图和平面图。这些工具通常提供模板来简化图表创建过程，同时还允许用户灵活地从头开始设计图表。一些图表程序可以与其他设计工具集成并提供协作平台，使多个用户能够同时查看和编辑图表文件。

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Excalidraw

Excalidraw

excalidraw.com

Excalidraw是一个免费的开源协作白板，支持实时绘图和多用户编辑，适合思维导图、流程图等视觉表示。

Miro

Miro

miro.com

米罗（Miro）是一个在线协作平台，提供无限画布，让团队实时共享、设计和开发项目，支持多种工具集成，适用于各种工作环境。

Whimsical

Whimsical

whimsical.com

异想天开是一个协作工具，可以创建文档、流程图、线框图和思维导图，支持实时协作和AI生成图表。

diagrams.net

diagrams.net

diagrams.net

diagrams.net是一个开源的在线和桌面图表软件，支持多种图表类型，具备跨平台兼容性和协作功能。

Lucid

Lucid

lucid.co

Lucid是一款视觉协作套件，提供虚拟白板、智能图示和云可视化，帮助团队从构思到成功交付。

Excalidraw+

Excalidraw+

excalidraw.com

Excalidraw+是一个协作数字白板工具，支持实时协作、草图绘制和图表创建，适用于个人和团队项目。

Wondershare EdrawMax

Wondershare EdrawMax

edrawmax.com

Wondershare EdrawMax是一款多功能图表工具，支持创建多种类型的图表，如流程图、思维导图和组织图。

Widget Board

Widget Board

widget-board.com

小部件板是一个生产力工具，可创建自定义仪表板，集成任务、笔记、媒体、天气等小部件，便于项目管理和数据分析。

Moqups

Moqups

moqups.com

Moqups是一款在线协作工具，结合了白板、图表和设计功能，支持团队实时创建线框图、原型和其他视觉材料。

Sketch Web

Sketch Web

sketch.com

Sketch Web是一个数字设计平台，支持协作设计、原型制作和文档管理，适用于网页设计和用户界面设计。

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Gliffy是一款图表工具，帮助团队轻松创建专业的流程图、UML图等，并与Confluence和Jira集成，增强协作。

Creately

Creately

creately.com

Creately是一种视觉协作平台，支持团队在统一空间中进行创意、规划和执行，提供丰富的模板和实时协作功能。

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw是一个综合的视觉应用程序，支持图表、白板和数据可视化，方便团队实时协作与文档创建。

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix是一个在线白板平台，支持实时协作，适用于原型设计、思维导图和用户流程图，提升团队协作和创造力。

Cloudcraft

Cloudcraft

cloudcraft.co

CloudCraft是一款云架构图解工具，帮助用户可视化和管理云基础设施，支持AWS和Azure，适合DevOps团队使用。

Zen Flowchart

Zen Flowchart

zenflowchart.com

Zen Flowchart是一款简易在线流程图制作工具，支持团队协作，提供直观的拖放界面，适用于创建各种类型的图表。

ProcessOn

ProcessOn

processon.com

ProcessOn是一个在线协作图表平台，允许用户创建流程图、原型图、BPMN和思维导图，支持实时协作和多种格式。

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Cacoo是一个在线图表工具，支持实时协作，允许用户创建流程图和线框，方便团队共享和编辑。

Kumu

Kumu

kumu.io

Kumu应用程序可以将复杂数据整理成关系图，帮助用户更清晰地理解和使用信息。

FlowMapp

FlowMapp

flowmapp.com

FlowMapp是一款在线UX设计工具，帮助团队创建用户流、站点地图和交互原型，支持实时协作和项目管理。

Aha!

Aha!

aha.io

Aha! 是一款产品开发软件，提供多种工具帮助团队优化产品策略、跟踪反馈和增强协作，适用于产品管理和开发。

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite是一款移动绘图和估算工具，支持在现场创建图纸并生成成本和提案，适合建筑和房地产等行业使用。

IcePanel

IcePanel

icepanel.io

IcePanel是一种SaaS工具，支持技术团队协作进行软件架构设计，提供实时协作和可自定义模板，旨在提高沟通和设计质量。

StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

storiesonboard.com

StoriesOnBoard 是一个支持敏捷项目管理的工具，用于创建和可视化用户故事地图，促进团队协作和任务优先级管理。

ERD Lab

ERD Lab

erdlab.io

ERD Lab是一个在线工具，帮助用户可视化设计数据库，无需编写代码，并支持导出SQL或PDF格式。

Allo

Allo

allo.io

Allo 是一个远程协作平台，集白板、视频会议、文档和项目管理于一体，帮助团队高效沟通与协作。

Querychart

Querychart

querychart.io

Querychart是一个免费的网页应用，用户可通过输入数据生成流程图，简化数据可视化和分析过程。

CardBoardIt

CardBoardIt

cardboardit.com

CardBoardIt是一个用户故事映射工具，支持远程团队协作，允许在数字板上创建和共享用户故事，集成多种项目管理工具。

Zen UML

Zen UML

zenuml.com

Zen UML是一款多平台的UML图形工具，支持序列图和流程图，提供直观的界面以便用户设计、编辑和协作UML模型。

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard是一个员工连接和人力资源管理的平台，提供动态组织图表、员工目录和庆祝活动功能，促进员工之间的互动。

Samepage

Samepage

samepage.io

Samepage是一款综合协作平台，提供团队聊天、视频会议、任务管理和实时文档协作等功能，旨在提高团队沟通与生产力。

Overflow.io

Overflow.io

overflow.io

Overflow是首个专为产品设计团队设计的用户流程图工具，帮助设计师以互动方式有效沟通工作成果。

DYNO Mapper

DYNO Mapper

dynomapper.com

Dyno Mapper是一款网站分析和优化工具，生成视觉站点地图，提供内容审计、设备跟踪和SEO策略支持。

VisualSitemaps

VisualSitemaps

visualsitemaps.com

VisualSitemaps 是一个自动生成网站视觉站点地图和高分辨率截图的工具，便于进行网站审核与分析。用户输入网址即可快速获取网站结构。

Qlerify

Qlerify

qlerify.com

Qlerify是一个AI驱动工具，可以帮助组织将业务工作流转化为代码，提高开发效率，支持快速协作和自动化生成技术文档。

Slickplan

Slickplan

slickplan.com

Slickplan是一个网站规划和内容管理工具，提供视觉站点应用、用户流图和在线内容计划者，支持团队协作。

Rarchy

Rarchy

rarchy.com

Rarchy 是一款网站规划工具，提供可视化网站地图编辑、用户流程和团队协作功能，支持导入和导出网页设计。

Engage Process

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engageprocess.com

Engage流程建模器是一个SaaS工具，简化团队过程映射，支持实时设计和检查，易于理解，便于添加上下文数据。

Custellence

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Custellence是一款客户旅程映射工具，帮助企业优化客户体验，促进团队协作，分析客户需求，提高客户满意度。

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Elements.cloud是一个变更情报平台，帮助用户优化Salesforce组织，使变更决策更智能，促进团队协作，加速业务转型。

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