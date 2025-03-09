Allo

allo.io

满足您的第一个远程工作区。从字面上看，让每个人都进入同一页面。告别您乏味的文字交流。尝试沟通，进化 - 更具互动性，沉浸式和乐趣。 与您的团队合作的新方法。白板，视频会议，文档和项目管理。 Allo是想法像白板一样流动的地方，但保持井井有条。计划，分享和协作而没有混乱。 为什么选择Allo？ *统一的驾驶舱视图：告别多个应用程序的混乱。使用集中式枢纽，用户可以集成所有工具，构建自定义仪表板，并具有统一的搜索和收件箱。 * OKR掌握：设置，跟踪和实现目标和关键结果。 Allo为目标带来了清晰度，帮助团队保持一致和专注。 *项目管理完善：从成立到完成，轻松管理项目。协作，分配任务并达到里程碑。 *视觉白板：捕获和可视化思想。从集思广益会议到项目文档，白板将想法带入了生活。