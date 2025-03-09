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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
绘图软件使用户能够使用数据和图像创建复杂的图表，包括流程图和平面图。这些工具通常提供模板来简化图表创建过程，同时还允许用户灵活地从头开始设计图表。一些图表程序可以与其他设计工具集成并提供协作平台，使多个用户能够同时查看和编辑图表文件。
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VisualSitemaps
visualsitemaps.com
VisualSitemaps 是一个自动生成网站视觉站点地图和高分辨率截图的工具，便于进行网站审核与分析。用户输入网址即可快速获取网站结构。
Kumu
kumu.io
理解你混乱的世界。 Kumu 可以轻松地将复杂的数据组织成关系图，这些关系图看起来很漂亮，而且使用起来很愉快。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix是一个在线白板平台，支持实时协作，适用于原型设计、思维导图和用户流程图，提升团队协作和创造力。
Sketch Web
sketch.com
Sketch Web是一个数字设计平台，支持协作设计、原型制作和文档管理，适用于网页设计和用户界面设计。
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp是一款在线UX设计工具，帮助团队创建用户流、站点地图和交互原型，支持实时协作和项目管理。
Custellence
custellence.com
我们相信，同理心是任何组织最重要的竞争优势。 Custellence 的使命是通过提供创建以客户为中心的变革的最佳工具，在组织内增强同理心。 Custellence 是专为客户旅程经理和 CX 专业人员打造的最易于使用的客户旅程映射工具。该工具将直观的界面与适当的旅程地图智能相结合，可以节省时间并给您信心。 Custellence 被全球 CX 专业人士以及 Microsoft、Veeva、Volvo、Polestar、Eon、Dandy 和 Takeda 等公司的团队使用。
Widget Board
widget-board.com
小部件板是一个生产力工具，可创建自定义仪表板，集成任务、笔记、媒体、天气等小部件，便于项目管理和数据分析。
Slickplan
slickplan.com
Slickplan是一个网站规划和内容管理工具，提供视觉站点应用、用户流图和在线内容计划者，支持团队协作。
Overflow.io
overflow.io
Overflow 是世界上第一个为产品设计团队量身定制的用户流程图工具。它为设计师提供了一种新的、有影响力的方式来有效地传达他们的作品，同时通过交互式用户流程演示充分吸引观众。
Qlerify
qlerify.com
Qlerify是一个AI驱动工具，可以帮助组织将业务工作流转化为代码，提高开发效率，支持快速协作和自动化生成技术文档。
IcePanel
icepanel.io
IcePanel是一种SaaS工具，支持技术团队协作进行软件架构设计，提供实时协作和可自定义模板，旨在提高沟通和设计质量。
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper是一款网站分析和优化工具，生成视觉站点地图，提供内容审计、设备跟踪和SEO策略支持。
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud 是变革智能平台，可帮助您加快实现业务转型价值。它允许您基于对系统配置的共同理解，通过强大的影响和依赖性分析，并链接到业务分析文档，做出明智的变更决策。在人工智能的支持下，它可以生成流程图、创建完整的用户故事、推荐解决方案以及与您的数据聊天。它将团队聚集在一起并打破知识孤岛。充满信心地更快地实施变革。返工减少。用户采用率飙升。
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoardIt是一个用户故事映射工具，支持远程团队协作，允许在数字板上创建和共享用户故事，集成多种项目管理工具。
Engage Process
engageprocess.com
传统的流程管理软件（BPM 工具）在团队绘制流程后立即开始行动。 Engage Process Modeler 通过提供一个车间就绪的映射平台来简化这一过程，该平台可以自动设计并与房间中的团队一起检查流程。我们的可视化方法对任何人来说都很容易理解，确保您的工艺车间能够立即被捕捉到。添加时间、成本、应用程序、风险、角色、文档链接等上下文数据来完成您的流程。 Engage Process Modeler 完全是 SaaS，无需安装。
ArcSite
arcsite.com
ArcSite是一款移动绘图和估算工具，支持在现场创建图纸并生成成本和提案，适合建筑和房地产等行业使用。
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab是一个在线工具，帮助用户可视化设计数据库，无需编写代码，并支持导出SQL或PDF格式。
Zen UML
zenuml.com
Zen UML是一款多平台的UML图形工具，支持序列图和流程图，提供直观的界面以便用户设计、编辑和协作UML模型。
Querychart
querychart.io
Querychart是一个免费的网页应用，用户可通过输入数据生成流程图，简化数据可视化和分析过程。
Rarchy
rarchy.com
Rarchy 提供了一套网站规划工具，包括专为机构和团队设计的可视化站点地图和用户流程。核心产品是我们的免费可视站点地图编辑器，它允许您从头开始创建站点地图或通过我们的可视站点地图生成器导入现有的网站页面。然后，您可以以五种不同的视觉格式查看您的网站，使用拖放界面进行更改，并自动捕获当前页面设计的屏幕截图。您的站点地图可以导出为 XML（准备上传到搜索引擎）、CSV 或 PDF 格式。 Rarchy 非常适合团队，让您可以在一个地方协作、修改和传达对网站的更改。
Gliffy
gliffy.com
Gliffy是一款图表工具，帮助团队轻松创建专业的流程图、UML图等，并与Confluence和Jira集成，增强协作。
Aha!
aha.io
Aha! 是一款产品开发软件，提供多种工具帮助团队优化产品策略、跟踪反馈和增强协作，适用于产品管理和开发。
Allo
allo.io
满足您的第一个远程工作区。从字面上看，让每个人都进入同一页面。告别您乏味的文字交流。尝试沟通，进化 - 更具互动性，沉浸式和乐趣。 与您的团队合作的新方法。白板，视频会议，文档和项目管理。 Allo是想法像白板一样流动的地方，但保持井井有条。计划，分享和协作而没有混乱。 为什么选择Allo？ *统一的驾驶舱视图：告别多个应用程序的混乱。使用集中式枢纽，用户可以集成所有工具，构建自定义仪表板，并具有统一的搜索和收件箱。 * OKR掌握：设置，跟踪和实现目标和关键结果。 Allo为目标带来了清晰度，帮助团队保持一致和专注。 *项目管理完善：从成立到完成，轻松管理项目。协作，分配任务并达到里程碑。 *视觉白板：捕获和可视化思想。从集思广益会议到项目文档，白板将想法带入了生活。
Cacoo
cacoo.com
Cacoo是一个在线图表工具，支持实时协作，允许用户创建流程图和线框，方便团队共享和编辑。
Cloudcraft
cloudcraft.co
CloudCraft是一款云架构图解工具，帮助用户可视化和管理云基础设施，支持AWS和Azure，适合DevOps团队使用。
Creately
creately.com
Creately是一种视觉协作平台，支持团队在统一空间中进行创意、规划和执行，提供丰富的模板和实时协作功能。
diagrams.net
diagrams.net
diagrams.net是一个开源的在线和桌面图表软件，支持多种图表类型，具备跨平台兼容性和协作功能。
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax是一款多功能图表工具，支持创建多种类型的图表，如流程图、思维导图和组织图。
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw是一个免费的开源协作白板，支持实时绘图和多用户编辑，适合思维导图、流程图等视觉表示。
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw+是一个协作数字白板工具，支持实时协作、草图绘制和图表创建，适用于个人和团队项目。
Miro
miro.com
米罗（Miro）是一个在线协作平台，提供无限画布，让团队实时共享、设计和开发项目，支持多种工具集成，适用于各种工作环境。
Lucid
lucid.co
Lucid是一款视觉协作套件，提供虚拟白板、智能图示和云可视化，帮助团队从构思到成功交付。
Moqups
moqups.com
Moqups是一款在线协作工具，结合了白板、图表和设计功能，支持团队实时创建线框图、原型和其他视觉材料。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard是一个员工连接和人力资源管理的平台，提供动态组织图表、员工目录和庆祝活动功能，促进员工之间的互动。
Samepage
samepage.io
Samepage是一款综合协作平台，提供团队聊天、视频会议、任务管理和实时文档协作等功能，旨在提高团队沟通与生产力。
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw是一个综合的视觉应用程序，支持图表、白板和数据可视化，方便团队实时协作与文档创建。
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
StoriesOnBoard 是一个支持敏捷项目管理的工具，用于创建和可视化用户故事地图，促进团队协作和任务优先级管理。
Whimsical
whimsical.com
异想天开是一个协作工具，可以创建文档、流程图、线框图和思维导图，支持实时协作和AI生成图表。
Zen Flowchart
zenflowchart.com
Zen Flowchart是一款简易在线流程图制作工具，支持团队协作，提供直观的拖放界面，适用于创建各种类型的图表。
ProcessOn
processon.com
ProcessOn是一个在线协作图表平台，允许用户创建流程图、原型图、BPMN和思维导图，支持实时协作和多种格式。