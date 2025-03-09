绘图软件 - 最热门应用 - 乌兹别克斯坦

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
绘图软件使用户能够使用数据和图像创建复杂的图表，包括流程图和平面图。这些工具通常提供模板来简化图表创建过程，同时还允许用户灵活地从头开始设计图表。一些图表程序可以与其他设计工具集成并提供协作平台，使多个用户能够同时查看和编辑图表文件。
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Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw是一个免费的开源协作白板，支持实时绘图和多用户编辑，适合思维导图、流程图等视觉表示。
Miro
miro.com
米罗（Miro）是一个在线协作平台，提供无限画布，让团队实时共享、设计和开发项目，支持多种工具集成，适用于各种工作环境。
Whimsical
whimsical.com
异想天开是一个协作工具，可以创建文档、流程图、线框图和思维导图，支持实时协作和AI生成图表。
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw+是一个协作数字白板工具，支持实时协作、草图绘制和图表创建，适用于个人和团队项目。
Sketch Web
sketch.com
Sketch Web是一个数字设计平台，支持协作设计、原型制作和文档管理，适用于网页设计和用户界面设计。
Lucid
lucid.co
Lucid 是一款可视化协作套件，可帮助团队预见和构建未来。虚拟白板、智能图表和云可视化使组织能够将计划从最初的想法到成功交付。它在 180 多个国家/地区有数百万用户使用。 96% 的财富 500 强企业使用 Lucidchart，客户包括 Google、GE、NBC Universal 和 T-Mobile。 Lucid 的合作伙伴包括 Google、Atlassian、Amazon Web Services、Salesforce 和 Microsoft 等行业领导者。这家总部位于犹他州的公司自 2010 年成立以来，因其商业和工作场所文化而获得了无数奖项。 自第一天起，Lucid 团队就一直斗志旺盛、勇于创新，并取得了巨大的成功。公司恪守其核心价值观，包括超越自我的团队合作、一切行为的创新、个人赋权、主动性、主人翁精神以及每个领域的热情和卓越。
Aha!
aha.io
啊哈！是世界领先的产品开发软件。我们帮助超过 100 万产品制造商将他们的战略变为现实。我们的工具套件包括啊哈！路线图，啊哈！想法，啊哈！白板，啊哈！知识，啊哈！发展。产品团队依靠我们的专业知识、指导模板和 Aha! 的培训计划。学院成为他们最好的。我们很自豪能够成为一家与众不同的高增长 SaaS 公司。该业务自筹资金、盈利且100%偏远。我们被公认为最适合工作的完全远程公司之一，倡导 Bootstrap Movement，并通过 Aha! 向有需要的人捐赠了超过 100 万美元。关心。 * 啊哈！是一套全面的工具，旨在帮助产品经理提供简化且协调良好的产品策略，并具有可根据特定工作流程要求进行定制的强大环境。 * 审阅者经常提到该工具的广泛功能、根据组织需求进行定制的能力、快速且有用的技术支持以及与 Jira 和 SFDC 等其他平台的有效集成。 * 审阅者遇到了自定义选项的限制，特别是字体样式和库存图标、初始设置阶段的显着复杂性、陡峭的学习曲线以及报告功能的限制，特别是无法创建有关记录更改的报告。
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax是一款多功能图表工具，支持创建多种类型的图表，如流程图、思维导图和组织图。
Moqups
moqups.com
Moqups是一款在线协作工具，结合了白板、图表和设计功能，支持团队实时创建线框图、原型和其他视觉材料。
Widget Board
widget-board.com
小部件板是一个生产力工具，可创建自定义仪表板，集成任务、笔记、媒体、天气等小部件，便于项目管理和数据分析。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix是一个在线白板平台，支持实时协作，适用于原型设计、思维导图和用户流程图，提升团队协作和创造力。
Kumu
kumu.io
理解你混乱的世界。 Kumu 可以轻松地将复杂的数据组织成关系图，这些关系图看起来很漂亮，而且使用起来很愉快。
diagrams.net
diagrams.net
diagrams.net是一个开源的在线和桌面图表软件，支持多种图表类型，具备跨平台兼容性和协作功能。
ArcSite
arcsite.com
ArcSite可让您轻松地在几分钟内在iPad，Android平板电脑或Windows设备上创建专业的图纸，然后自动产生起飞，计算成本和利润率，甚至基于这些图纸制作成功的提案，同时在这些图纸上工作。工作现场或您想工作的任何地方。超过150万的设计师，销售人员，检查员和技术人员使用Arcite赢得了更多的业务，节省了该领域的时间并与他们的团队合作。
Engage Process
engageprocess.com
传统的流程管理软件（BPM 工具）在团队绘制流程后立即开始行动。 Engage Process Modeler 通过提供一个车间就绪的映射平台来简化这一过程，该平台可以自动设计并与房间中的团队一起检查流程。我们的可视化方法对任何人来说都很容易理解，确保您的工艺车间能够立即被捕捉到。添加时间、成本、应用程序、风险、角色、文档链接等上下文数据来完成您的流程。 Engage Process Modeler 完全是 SaaS，无需安装。
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoard 是简单的用户故事映射工具。数字便利贴使远程团队之间的设计和开发协作变得轻松。分享真正将产品联系在一起的用户叙述。然后通过将看板与 Jira、Trello、Azure DevOps、VersionOne 或 Pivotal Tracker 同步来可视化功能工作。在 cardboardit.com 上获取 14 天免费试用。
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud 是变革智能平台，可帮助您加快实现业务转型价值。它允许您基于对系统配置的共同理解，通过强大的影响和依赖性分析，并链接到业务分析文档，做出明智的变更决策。在人工智能的支持下，它可以生成流程图、创建完整的用户故事、推荐解决方案以及与您的数据聊天。它将团队聚集在一起并打破知识孤岛。充满信心地更快地实施变革。返工减少。用户采用率飙升。
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper 的 Web 治理套件让您可以控制 Web 最强大的可视化站点映射工具。我们的网络爬虫将创建可视化站点地图，显示页面层次结构、内容、内部链接、分析和评论，以实现高效协作。使用我们的站点地图编辑器添加分类、重新排列层次结构以及导出数据以导入到 CMS 中。使用我们的基准 V.A.C.Q 分数来衡量您的可见性、可访问性和内容质量。
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
在几秒钟内自动生成可视站点地图。 ↳ 规划内容 ↳ 跟踪 QA 和竞争对手 ↳ 创建流程 自动生成任何公共或私人网站的精美视觉站点地图 + 高分辨率屏幕截图，从而快速轻松地执行 UI、UX、SEO 和营销研究的深入站点审核。只需输入 URL，即可获得整个网站基于缩略图的视觉架构。更新了！我们刚刚推出了“永远免费”>> https://VISUALFLOWS.io
Qlerify
qlerify.com
Qlerify 是一款人工智能驱动的加速工具，可帮助组织将业务工作流程转化为代码，速度提高达 100 倍。 Qlerify 使非技术用户能够以开发人员喜欢的格式快速创建技术规范，并且可以立即使用它更快地创建更好的软件。 Qlerify 将共同创作工作区与人工智能自动生成系统需求、流程模型、数据模型、软件架构设计和源代码相结合——开发人员所需的所有工件，节省了大量的时间和成本。 Qlerify 工具在有限范围内完全免费，可供小型团队使用。 Qlerify 的一些功能： 1. 超快且用户友好的共同编辑界面，允许许多利益相关者共同创建流程模型/用户旅程、数据模型并以思考的速度同时收集系统需求 2. 人工智能内容生成增加速度更快，指导用户并启动研讨会 3. AI 生成样板代码可节省宝贵的开发时间 4. 开发人员所需的可配置数据类型，例如用户故事、UI 草图、业务规则、KPI、数据模型等 5. 支持强大的功能用于快速启动开发的敏捷框架，例如 Scrum、用户故事映射、事件风暴、敏捷数据建模、领域驱动设计和简化的 BPM。 5. 远程协作支持，例如与来宾用户共享内容、撤消/重做更改或版本之间无限制的回滚/前滚、克隆内容、添加评论和喜欢或使用 MoSCoW 优先级或用户故事映射共同确定优先级等。在 https://www.qlerify 上免费试用。 com.
Overflow.io
overflow.io
Overflow 是世界上第一个为产品设计团队量身定制的用户流程图工具。它为设计师提供了一种新的、有影响力的方式来有效地传达他们的作品，同时通过交互式用户流程演示充分吸引观众。
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab 是一个在线 ER 图工具，可让您直观地设计数据库。无需编写任何代码即可导入现有 SQL 或开发新数据库。可视化您的架构以与您的团队共享和协作。完成后导出 SQL 或 PDF/图像。全部免费！
Zen UML
zenuml.com
ZenUML 是一个多平台图即代码解决方案，适用于序列图、流程图*等。
Querychart
querychart.io
Querychart 是一款免费的 Web 应用程序，使用户能够使用数据轻松生成流程图，从而无需手动绘图。凭借类似于 Excel 的用户体验，用户可以将数据直接输入到电子表格中以创建图表。这种简化的流程不仅加快了速度，还确保了可视化的一致性。
Slickplan
slickplan.com
Slickplan 是 Awmous, LLC 的产品，Awmous, LLC 是一家软件开发公司，专注于为各种规模的企业创建基于 Web 的 SaaS 解决方案。
Rarchy
rarchy.com
Rarchy 提供了一套网站规划工具，包括专为机构和团队设计的可视化站点地图和用户流程。核心产品是我们的免费可视站点地图编辑器，它允许您从头开始创建站点地图或通过我们的可视站点地图生成器导入现有的网站页面。然后，您可以以五种不同的视觉格式查看您的网站，使用拖放界面进行更改，并自动捕获当前页面设计的屏幕截图。您的站点地图可以导出为 XML（准备上传到搜索引擎）、CSV 或 PDF 格式。 Rarchy 非常适合团队，让您可以在一个地方协作、修改和传达对网站的更改。
Custellence
custellence.com
我们相信，同理心是任何组织最重要的竞争优势。 Custellence 的使命是通过提供创建以客户为中心的变革的最佳工具，在组织内增强同理心。 Custellence 是专为客户旅程经理和 CX 专业人员打造的最易于使用的客户旅程映射工具。该工具将直观的界面与适当的旅程地图智能相结合，可以节省时间并给您信心。 Custellence 被全球 CX 专业人士以及 Microsoft、Veeva、Volvo、Polestar、Eon、Dandy 和 Takeda 等公司的团队使用。
FlowMapp
flowmapp.com
使用在线协作工具为精美的产品、网站和应用程序设计卓越的用户体验。 简单而强大的视觉用户体验平台。创建站点地图、用户流程和线框图，以提供更高效的用户体验规划和 Web 开发。 FlowMapp 允许团队在一个地方实时规划和设计数字体验 如何使用FlowMapp？ — 用户体验与开发 — 规划 — 团队合作 — 整理一切 — 创建并展示高保真原型 — 规划和存储内容 — 与客户沟通 — 增加销售额 — 离线工作
IcePanel
icepanel.io
IcePanel 是一款 SaaS 工具，供技术团队协作进行软件架构设计。我们采用与现实世界中的资源相关的视觉方法，专为技术和非技术人员设计。
ProcessOn
processon.com
ProcessOn 是一个在线协作绘图平台，使您能够创建各种图表，包括流程图、模型、BPMN、UML 和思维导图。我们认为图表可以帮助我们更好地理解和记忆抽象和晦涩的事物。当你向别人解释一些复杂的事情时，使用图表而不是大量的文字是一个好主意。
Zen Flowchart
zenflowchart.com
最简单的流程图制作器。使用最简单的流程图创建器 Zen Flowchart 只需单击几下即可创建流程图。
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
适用于敏捷项目的产品和创意管理工具。实时、双向 Trello、JIRA、GitHub、Pivotal Tracker 集成。免费试用 StoriesOnBoard。
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw是一个综合的视觉应用程序，支持图表、白板和数据可视化，方便团队实时协作与文档创建。
Samepage
samepage.io
Samepage 通过将团队聊天、视频会议、屏幕共享、任务管理、文件共享和实时团队文档协作结合在一个基于云的协作中，促进沟通、项目管理、召开会议、在线协作等工作区。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard 是一个订阅软件平台，为员工与员工主要位于远程或分布在多个地点的公司提供解决方案。 Pingboard 的功能可帮助人力资源、运营、内部沟通和其他高级领导专业人员组成的部门传达与整个公司相关的信息。 Pingboard 还具有一些功能，可以帮助组织中的每个人了解谁是谁以及谁做什么，然后以有意义的方式与这些同事联系。
Gliffy
gliffy.com
Gliffy是一款图表工具，帮助团队轻松创建专业的流程图、UML图等，并与Confluence和Jira集成，增强协作。
Creately
creately.com
Creately是一种视觉协作平台，支持团队在统一空间中进行创意、规划和执行，提供丰富的模板和实时协作功能。
Cloudcraft
cloudcraft.co
用于构建、可视化和管理云架构以获得最佳性能的排名第一的服务。 Cloudcraft AWS 图设计器可让您通过等距或二维云架构图最大限度地提高效率，所有这些图均通过智能组件针对 AWS 进行了优化。触手可及的强大云可视化。
Cacoo
cacoo.com
Cacoo 是您简化视觉传达的首选图表工具。凭借其多功能且用户友好的界面，您可以轻松创建图表、流程图和线框图，使其成为团队和个人创作者的理想选择，无论身在何处。 Cacoo 与 Google Drive、Confluence 和 Visio 等应用程序集成，还可访问庞大的模板和形状库。通过嵌入、链接和导出选项轻松共享工作。
Allo
allo.io
满足您的第一个远程工作区。从字面上看，让每个人都进入同一页面。告别您乏味的文字交流。尝试沟通，进化 - 更具互动性，沉浸式和乐趣。 与您的团队合作的新方法。白板，视频会议，文档和项目管理。 Allo是想法像白板一样流动的地方，但保持井井有条。计划，分享和协作而没有混乱。 为什么选择Allo？ *统一的驾驶舱视图：告别多个应用程序的混乱。使用集中式枢纽，用户可以集成所有工具，构建自定义仪表板，并具有统一的搜索和收件箱。 * OKR掌握：设置，跟踪和实现目标和关键结果。 Allo为目标带来了清晰度，帮助团队保持一致和专注。 *项目管理完善：从成立到完成，轻松管理项目。协作，分配任务并达到里程碑。 *视觉白板：捕获和可视化思想。从集思广益会议到项目文档，白板将想法带入了生活。