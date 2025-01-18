绘图软件 - 最热门应用 - 卡塔尔

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
绘图软件使用户能够使用数据和图像创建复杂的图表，包括流程图和平面图。这些工具通常提供模板来简化图表创建过程，同时还允许用户灵活地从头开始设计图表。一些图表程序可以与其他设计工具集成并提供协作平台，使多个用户能够同时查看和编辑图表文件。
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Miro
miro.com
Miro 提供了一个用于创新的可视化工作空间，使任何规模的分布式团队能够共同梦想、设计和建设未来。如今，全球 200,000 家组织（包括 Nike、Ikea、Deloitte、WPP 和 Cisco）的总用户总数超过 7000 万，依靠 Miro 来改善产品开发协作、加快上市时间并确保新产品和服务交付给客户需要。 Miro 的可视化工作空间使分散的团队能够聚集在一起，在整个创新生命周期中综合信息、制定战略、设计产品和服务以及管理流程。当您查看 Miro Board 时，您可以看到数百名协作者以屏幕上的指定光标的形式在空间中移动，设计、贡献想法、提供反馈，并使用共享工具和信息共同创建。
Excalidraw
excalidraw.com
Excalidraw 是一款免费的开源协作白板。不要浪费时间寻找最好的工具或最好的模板。就画吧。无需注册，无需弹出窗口或 cookie 同意。只需白板、基本工具和人工智能功能即可快速创建完美结果。团队和专业人士通常会升级到 Excalidraw+，享受无限的云工作空间和附加功能，例如演示、额外的生成式 AI 提示、增强的协作功能、访问管理等。 Excalidraw+ 是团队和个人通过实时在线构思、无缝可视化、多功能共享选项以及其他团队和企业功能将想法和机会转化为现实的有效工具。了解有关 Excalidraw+ 的更多信息 https://plus.excalidraw.com/excalidraw-for-teams 并尝试 14 天免费试用。
Pingboard
pingboard.com
Pingboard 是一个订阅软件平台，为员工与员工主要位于远程或分布在多个地点的公司提供解决方案。 Pingboard 的功能可帮助人力资源、运营、内部沟通和其他高级领导专业人员组成的部门传达与整个公司相关的信息。 Pingboard 还具有一些功能，可以帮助组织中的每个人了解谁是谁以及谁做什么，然后以有意义的方式与这些同事联系。
VisualSitemaps
visualsitemaps.com
在几秒钟内自动生成可视站点地图。 ↳ 规划内容 ↳ 跟踪 QA 和竞争对手 ↳ 创建流程 自动生成任何公共或私人网站的精美视觉站点地图 + 高分辨率屏幕截图，从而快速轻松地执行 UI、UX、SEO 和营销研究的深入站点审核。只需输入 URL，即可获得整个网站基于缩略图的视觉架构。更新了！我们刚刚推出了“永远免费”>> https://VISUALFLOWS.io
Boardmix
boardmix.com
Boardmix 是一款创新的在线白板，可实现无缝的头脑风暴、讨论和协作创作。利用人工智能的力量并重新定义您的远程工作体验。
Sketch Web
sketch.com
一体化数字设计平台 — 具有协作设计工具、原型设计和开发人员交接。 Sketch 是一款设计软件套件，无论您是单独工作还是协作工作，都可以帮助您大规模创建精美的产品。 借助 Sketch，您可以获得一个用于设计的强大 Mac 应用程序、一个用于随时随地移交和管理文档的 Web 应用程序以及一个用于随时随地制作工作原型的 iOS 应用程序。 观看这段简短的视频，了解如何使用 Sketch 释放您的创造力并改进您的工作流程。
FlowMapp
flowmapp.com
简单而强大的视觉用户体验平台。创建站点地图、用户流程和线框图，以提供更高效的用户体验规划和网页开发。 FlowMapp 允许团队在一个地方实时规划和设计数字体验 ⚙️ 如何使用 FlowMapp？ — 用户体验与开发 — 规划 — 团队合作 — 组织一切 — 创建和展示高保真原型 — 计划和存储内容 — 与客户沟通 — 增加销售额 — 离线工作 以下是 FlowMapp 的工作原理 → https://www.flowmapp。 com/ 示例和演示项目：https://bit.ly/flowmapp_sm 。免费开始 → https://www.flowmapp.com
Custellence
custellence.com
我们相信，同理心是任何组织最重要的竞争优势。 Custellence 的使命是通过提供创建以客户为中心的变革的最佳工具，在组织内增强同理心。 Custellence 是专为客户旅程经理和 CX 专业人员打造的最易于使用的客户旅程映射工具。该工具将直观的界面与适当的旅程地图智能相结合，可以节省时间并给您信心。 Custellence 被全球 CX 专业人士以及 Microsoft、Veeva、Volvo、Polestar、Eon、Dandy 和 Takeda 等公司的团队使用。
Widget Board
widget-board.com
Widget Board 是一款生产力工具，可让您使用您最喜欢的小部件（例如任务、笔记、媒体、日期和时间、天气、日历等等）创建自定义板！思维导图和集思广益您的想法，管理您的项目并创建任何内容的集合 - 一切都在一个地方。只需将小部件和文件拖放到新板上即可。
Slickplan
slickplan.com
Slickplan 是 Awmous, LLC 的产品，Awmous, LLC 是一家软件开发公司，专注于为各种规模的企业创建基于 Web 的 SaaS 解决方案。
Overflow.io
overflow.io
Overflow 是世界上第一个为产品设计团队量身定制的用户流程图工具。它为设计师提供了一种新的、有影响力的方式来有效地传达他们的作品，同时通过交互式用户流程演示充分吸引观众。
Qlerify
qlerify.com
Qlerify 是一款人工智能驱动的加速工具，可帮助组织将业务工作流程转化为代码，速度提高达 100 倍。 Qlerify 使非技术用户能够以开发人员喜欢的格式快速创建技术规范，并且可以立即使用它更快地创建更好的软件。 Qlerify 将共同创作工作区与人工智能自动生成系统需求、流程模型、数据模型、软件架构设计和源代码相结合——开发人员所需的所有工件，节省了大量的时间和成本。 Qlerify 工具在有限范围内完全免费，可供小型团队使用。 Qlerify 的一些功能： 1. 超快且用户友好的共同编辑界面，允许许多利益相关者共同创建流程模型/用户旅程、数据模型并以思考的速度同时收集系统需求 2. 人工智能内容生成增加速度更快，指导用户并启动研讨会 3. AI 生成样板代码可节省宝贵的开发时间 4. 开发人员所需的可配置数据类型，例如用户故事、UI 草图、业务规则、KPI、数据模型等 5. 支持强大的功能用于快速启动开发的敏捷框架，例如 Scrum、用户故事映射、事件风暴、敏捷数据建模、领域驱动设计和简化的 BPM。 5. 远程协作支持，例如与来宾用户共享内容、撤消/重做更改或版本之间无限制的回滚/前滚、克隆内容、添加评论和喜欢或使用 MoSCoW 优先级或用户故事映射共同确定优先级等。在 https://www.qlerify 上免费试用。 com.
IcePanel
icepanel.io
IcePanel 是一款 SaaS 工具，供技术团队协作进行软件架构设计。我们采用与现实世界中的资源相关的视觉方法，专为技术和非技术人员设计。
DYNO Mapper
dynomapper.com
Dyno Mapper 的 Web 治理套件让您可以控制 Web 最强大的可视化站点映射工具。我们的网络爬虫将创建可视化站点地图，显示页面层次结构、内容、内部链接、分析和评论，以实现高效协作。使用我们的站点地图编辑器添加分类、重新排列层次结构以及导出数据以导入到 CMS 中。使用我们的基准 V.A.C.Q 分数来衡量您的可见性、可访问性和内容质量。
Elements.cloud
elements.cloud
Elements.cloud 是变革智能平台，可帮助您加快实现业务转型价值。它允许您基于对系统配置的共同理解，通过强大的影响和依赖性分析，并链接到业务分析文档，做出明智的变更决策。在人工智能的支持下，它可以生成流程图、创建完整的用户故事、推荐解决方案以及与您的数据聊天。它将团队聚集在一起并打破知识孤岛。充满信心地更快地实施变革。返工减少。用户采用率飙升。
CardBoardIt
cardboardit.com
CardBoard 是简单的用户故事映射工具。数字便利贴使远程团队之间的设计和开发协作变得轻松。分享真正将产品联系在一起的用户叙述。然后通过将看板与 Jira、Trello、Azure DevOps、VersionOne 或 Pivotal Tracker 同步来可视化功能工作。在 cardboardit.com 上获取 14 天免费试用。
Engage Process
engageprocess.com
传统的流程管理软件（BPM 工具）在团队绘制流程后立即开始行动。 Engage Process Modeler 通过提供一个车间就绪的映射平台来简化这一过程，该平台可以自动设计并与房间中的团队一起检查流程。我们的可视化方法对任何人来说都很容易理解，确保您的工艺车间能够立即被捕捉到。添加时间、成本、应用程序、风险、角色、文档链接等上下文数据来完成您的流程。 Engage Process Modeler 完全是 SaaS，无需安装。
ArcSite
arcsite.com
ArcSite 可让您在几分钟内轻松地在 iPad、Android 平板电脑或 Windows 设备上创建具有专业外观的工程图，然后自动生成算量，计算成本和利润，甚至根据这些工程图生成获胜提案，所有这一切都是在工作期间完成的。工作地点或您想要工作的任何地方。超过 150 万设计师、销售人员、检查员和技术人员已使用 ArcSite 赢得更多业务、节省现场时间并与团队协作。
ERD Lab
erdlab.io
ERD Lab 是一个在线 ER 图工具，可让您直观地设计数据库。无需编写任何代码即可导入现有 SQL 或开发新数据库。可视化您的架构以与您的团队共享和协作。完成后导出 SQL 或 PDF/图像。全部免费！
Zen UML
zenuml.com
ZenUML 是一个多平台图即代码解决方案，适用于序列图、流程图*等。
Querychart
querychart.io
Querychart 是一款免费的 Web 应用程序，使用户能够使用数据轻松生成流程图，从而无需手动绘图。凭借类似于 Excel 的用户体验，用户可以将数据直接输入到电子表格中以创建图表。这种简化的流程不仅加快了速度，还确保了可视化的一致性。
Rarchy
rarchy.com
Rarchy 提供了一套网站规划工具，包括专为机构和团队设计的可视化站点地图和用户流程。核心产品是我们的免费可视站点地图编辑器，它允许您从头开始创建站点地图或通过我们的可视站点地图生成器导入现有的网站页面。然后，您可以以五种不同的视觉格式查看您的网站，使用拖放界面进行更改，并自动捕获当前页面设计的屏幕截图。您的站点地图可以导出为 XML（准备上传到搜索引擎）、CSV 或 PDF 格式。 Rarchy 非常适合团队，让您可以在一个地方协作、修改和传达对网站的更改。
Gliffy
gliffy.com
Gliffy 的图表应用程序让您可以轻松地按照您的想法进行沟通和协作。无论您是在 Confluence 和 Jira 中使用 Gliffy，还是使用我们的独立图表工具 Gliffy Online，您都会找到一种直观的图表绘制方法。只需单击几下，即可拖放至具有专业外观的流程图、UML 图、实体关系图等。另外，您现在可以使用 Mermaid js 代码构建图表。在头脑风暴时使用模板制作思维导图或概念图。在您的团队已使用的工具中嵌入易于更新的组织结构图。可视化您的云架构或 IT 网络，并将其添加到您团队的文档中，并使用 Gliffy 的数据链接功能将现实生活中的数据直接添加到您的图表中。无论您有什么计划、项目管理或梦想，Gliffy 都可以帮助您将其变为现实。直接在 Confluence Cloud 中与您的团队实时绘制图表，以实现更轻松、更高效的工作会话。 Gliffy 是 Atlassian 生态系统中最受欢迎的图表应用程序，仅 Confluence 就有超过 1800 万用户在使用图表。 Gliffy 受到各种规模团队的信赖，使其成为领先的企业图表解决方案。您可以通过 Atlassian Marketplace 开始试用或在 gliffy.com 上注册 Gliffy Online 为期两周的免费试用，了解 Gliffy 是否适合您的团队。
Aha!
aha.io
啊哈！是世界领先的产品开发软件。我们帮助超过 100 万产品制造商将他们的战略变为现实。我们的工具套件包括啊哈！路线图，啊哈！想法，啊哈！白板，啊哈！知识，啊哈！发展。产品团队依靠我们的专业知识、指导模板和 Aha! 的培训计划。学院成为他们最好的。我们很自豪能够成为一家与众不同的高增长 SaaS 公司。该业务自筹资金、盈利且100%偏远。我们被公认为最适合工作的完全远程公司之一，倡导 Bootstrap Movement，并通过 Aha! 向有需要的人捐赠了超过 100 万美元。关心。 * 啊哈！是一套全面的工具，旨在帮助产品经理提供简化且协调良好的产品策略，并具有可根据特定工作流程要求进行定制的强大环境。 * 审阅者经常提到该工具的广泛功能、根据组织需求进行定制的能力、快速且有用的技术支持以及与 Jira 和 SFDC 等其他平台的有效集成。 * 审阅者遇到了自定义选项的限制，特别是字体样式和库存图标、初始设置阶段的显着复杂性、陡峭的学习曲线以及报告功能的限制，特别是无法创建有关记录更改的报告。
Allo
allo.io
认识您的第一个远程工作空间。从字面上看，让每个人都在同一页面上。告别繁琐的文字沟通。尝试进化的沟通方式——更具互动性、身临其境且有趣。 与团队协作的新方式。白板、视频会议、文档和项目管理集中于一处。
Cacoo
cacoo.com
Cacoo 是您简化视觉传达的首选图表工具。凭借其多功能且用户友好的界面，您可以轻松创建图表、流程图和线框图，使其成为团队和个人创作者的理想选择，无论身在何处。 Cacoo 与 Google Drive、Confluence 和 Visio 等应用程序集成，还可访问庞大的模板和形状库。通过嵌入、链接和导出选项轻松共享工作。
Cloudcraft
cloudcraft.co
用于构建、可视化和管理云架构以获得最佳性能的排名第一的服务。 Cloudcraft AWS 图设计器可让您通过等距或二维云架构图最大限度地提高效率，所有这些图均通过智能组件针对 AWS 进行了优化。触手可及的强大云可视化。
Creately
creately.com
Creately是一个视觉协作平台。它使团队能够在同一视觉空间中从构思到规划和执行。直观地将想法添加到各种框架、映射流程、流程或整个组织，创建技术架构文档，该平台附带的 10,000 多个模板具有无限的可能性。
diagrams.net
diagrams.net
sketchs.net 是开源、在线、桌面和容器可部署图表软件。 以前称为draw.io
Wondershare EdrawMax
edrawmax.com
Wondershare EdrawMax 是一款一体化图表工具，可以满足您的所有目的。它适用于 Windows、macOS、Linux 和在线使用。无论您需要绘制流程图、思维导图、组织结构图、甘特图、平面图还是 ER 图，您都可以在 EdrawMax 中找到您想要的。 EdrawMax提供超过210种图表的解决方案。
Excalidraw+
excalidraw.com
Excalidraw 是一款虚拟协作白板工具，可让您轻松绘制具有手绘感觉的图表。 在Excalidraw+中，无论您是公司还是个人，您都可以创建一个工作区，在其中管理和组织您创建的所有绘图。您的工作空间同事可以轻松访问这些绘图，并安全地保存到云端。默认情况下启用实时协作，无需额外的步骤。
Kumu
kumu.io
理解你混乱的世界。 Kumu 可以轻松地将复杂的数据组织成关系图，这些关系图看起来很漂亮，而且使用起来很愉快。
Lucid
lucid.app
Lucid 视觉协作套件是一个完整的平台，适合想要进行视觉协作的团队，无论他们身在何处或如何工作。虚拟白板、智能图表和云可视化使组织能够将计划从最初的想法到成功交付。 Lucid Visual Collaboration Suite 受到 180 多个国家/地区数百万用户的使用，受到 Google、GE、NBC Universal 和 T-Mobile 等世界领先组织的信赖。 Lucid Software 成立于 2010 年，一直在快速发展，是 Google、Atlassian、Amazon Web Services、Salesforce 和 Microsoft 等行业领导者的合作伙伴。
Moqups
moqups.com
Moqups 是一种可视化协作工具，它将白板、图表和设计功能结合在一个在线应用程序中。实时思考、计划和沟通，为任何项目创建各种视觉材料：线框图、模型、图表、思维导图、仪表板和原型。超过 200 万产品经理、业务分析师、用户体验专业人员、高管和跨职能团队使用 Moqups 来完成复杂项目的基础工作。
Samepage
samepage.io
Samepage 通过将团队聊天、视频会议、屏幕共享、任务管理、文件共享和实时团队文档协作结合在一个基于云的协作中，促进沟通、项目管理、召开会议、在线协作等工作区。
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw 是一款统一的可视化应用程序，它将图表绘制、白板和数据可视化结合到一个企业友好的解决方案中。作为一个团队实时计划、执行和审查在无缝工作空间中与您的团队协作，让您将自由形式的头脑风暴与其他视觉效果结合起来。创建演示质量文档 使用直观的工具和模板构建从流程图到平面图的各种图表。可视化数据从数据生成图表并将数据添加到形状中以增强现有的视觉效果。您可以连接到 AWS 或 Azure 配置，从 Active Directory 生成组织结构图，或导入 Jira 数据以启动头脑风暴会议。 SMARTDRAW 是企业的简单选择 - 轻松许可：SmartDraw 的站点许可证让您可以以低廉的固定价格覆盖整个组织。这意味着您不必不断地数人头。 - 轻松管理：SmartDraw 与您现有的文件解决方案（例如 OneDrive、SharePoint 和 Google Drive）无缝集成。它利用您已为用户创建的相同文件夹结构和权限级别。此外，SmartDraw 支持 SSO，这使您可以轻松管理用户。 - 安全性和可靠性：SmartDraw 满足企业应用程序的所有安全性和可靠性标准。 SmartDraw 的客户范围从大学和政府机构到超过 85% 的财富 500 强企业。
StoriesOnBoard
storiesonboard.com
适用于敏捷项目的产品和创意管理工具。实时、双向 Trello、JIRA、GitHub、Pivotal Tracker 集成。免费试用 StoriesOnBoard。
Whimsical
whimsical.com
Whimsical 是迭代产品工作区。我们通过文档工具帮助团队更快地建立清晰度和共享理解，以解决任何产品挑战。我们有： - 嵌入视觉效果并连接所有项目工件的文档 - 用于构建流程图和用户流程的流程图 - 具有拖放组件的线框图 - 用于阐明和组织想法的思维导图 - 异想天开的人工智能，可通过生成图快速启动解决方案- 来自产品领导者和团队的经过验证的模板和示例
Zen Flowchart
zenflowchart.com
最简单的流程图制作器。使用最简单的流程图创建器 Zen Flowchart 只需单击几下即可创建流程图。
ProcessOn
processon.com
ProcessOn 是一个在线协作绘图平台，使您能够创建各种图表，包括流程图、模型、BPMN、UML 和思维导图。我们认为图表可以帮助我们更好地理解和记忆抽象和晦涩的事物。当你向别人解释一些复杂的事情时，使用图表而不是大量的文字是一个好主意。