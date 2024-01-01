绘图软件 - 最热门应用

Rarchy

rarchy.com

Rarchy 提供了一套网站规划工具，包括专为机构和团队设计的可视化站点地图和用户流程。核心产品是我们的免费可视站点地图编辑器，它允许您从头开始创建站点地图或通过我们的可视站点地图生成器导入现有的网站页面。然后，您可以以五种不同的视觉格式查看您的网站，使用拖放界面进行更改，并自动捕获当前页面设计的屏幕截图。您的站点地图可以导出为 XML（准备上传到搜索引擎）、CSV 或 PDF 格式。 Rarchy 非常适合团队，让您可以在一个地方协作、修改和传达对网站的更改。