绘图软件 - 最热门应用 - 加拿大

Gliffy

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Gliffy 的图表应用程序让您可以轻松地按照您的想法进行沟通和协作。无论您是在 Confluence 和 Jira 中使用 Gliffy，还是使用我们的独立图表工具 Gliffy Online，您都会找到一种直观的图表绘制方法。只需单击几下，即可拖放至具有专业外观的流程图、UML 图、实体关系图等。另外，您现在可以使用 Mermaid js 代码构建图表。在头脑风暴时使用模板制作思维导图或概念图。在您的团队已使用的工具中嵌入易于更新的组织结构图。可视化您的云架构或 IT 网络，并将其添加到您团队的文档中，并使用 Gliffy 的数据链接功能将现实生活中的数据直接添加到您的图表中。无论您有什么...