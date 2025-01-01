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开发运营平台 - 最热门应用

DevOps 平台为团队提供必要的工具和自动化功能，以有效管理持续交付。持续交付是一种专注于快速、敏捷地创建、测试和发布软件的开发方法。这些平台支持持续集成（CI）和持续部署（CD），自动执行各种开发任务以建立强大的交付管道。 通过使用 DevOps 平台，团队可以确保其持续交付流程明确定义、完全自动化且在统一框架内易于管理，从而培育高效敏捷的 DevOps 环境。这些平台通常包含应用程序发布编排和构建自动化软件的完整功能，促进 CI/CD 流程的本机管理、自动化和执行。

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GitHub

GitHub

github.com

GitHub是一个代码托管平台，提供版本控制和项目管理工具，支持公共和私人存储库的协作开发。

GitLab

GitLab

about.gitlab.com

GitLab是一个基于Web的DevOps工具，提供代码管理、问题跟踪和持续集成/交付功能，旨在简化软件开发生命周期。

Azure DevOps

Azure DevOps

azure.com

Azure DevOps是一个云端平台，整合工具以支持软件开发，涵盖计划、协作、测试和部署等生命周期管理。

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。

CircleCI

CircleCI

circleci.com

CircleCI是一个云端连续集成和部署平台，支持自动构建、监控和与GitHub等版本控制系统集成，以提高开发效率。

Jenkins

Jenkins

jenkins.io

Jenkins是一款开源自动化服务器，提供大量插件，支持软件的构建、测试和部署，简化开发流程，促进持续集成和持续部署。

Bitrise

Bitrise

bitrise.io

Bitrise是一个云端CI/CD平台，专为iOS和Android移动应用开发提供自动化构建、测试和发布服务。

Codefresh

Codefresh

codefresh.io

Codefresh是一个现代CI/CD平台，帮助DevOps团队自动化软件构建与部署，支持GitOps和多种部署策略。

Gearset

Gearset

gearset.com

齿轮集是Salesforce的DevOps平台，提供元数据部署、CI/CD、自动化测试和备份等功能，帮助团队提高开发和发布效率。

Dagster

Dagster

dagster.io

Dagster是一个开源数据编排平台，简化数据工作流的开发、执行和监控，支持多种部署模式并提供实时监控功能。

Buddy

Buddy

buddy.works

Buddy 是一款自动化交付工具，通过简化开发过程，支持一键构建和部署项目，支持 Docker 和微服务等技术。

Appcircle

Appcircle

appcircle.io

Appcircle是一个移动CI/CD工具，自动化构建、测试和部署，支持多种框架，简化移动应用开发流程。

CodeNOW

CodeNOW

codenow.com

CodeNOW是一个可即用的平台，简化云环境中的软件开发，提供预配置的开源工具，帮助开发团队专注于功能构建和团队管理。

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo是一个内部开发平台，简化云原生应用的构建、部署、监控和管理，让开发者专注于编码而非平台维护。

Qovery

Qovery

qovery.com

Qovery是一个内部开发平台，简化云基础架构管理，提供自动化环境供应，支持安全通信与成本优化，提升软件开发效率。

Semaphore

Semaphore

semaphoreci.com

信号量是一个快速的连续集成/持续交付平台，帮助开发团队自动化构建、测试和部署应用，提高软件交付效率和质量。

Gravity Cloud

Gravity Cloud

gravitycloud.ai

重力云是一个云基础设施管理平台，提供无代码自动化、数据安全及多个云账户管理，以优化云资源和降低成本。

mogenius

mogenius

mogenius.com

Mogenius是一个Kubernetes操作平台，简化云和本地环境中的Kubernetes管理，自动化部署过程，提高开发效率。

Cycleops

Cycleops

cycleops.io

Cycleops 是一个支持开发团队自动化代码部署的应用，提供用户友好的界面和命令行接口，简化工作流程，加快代码交付。

Randoli

Randoli

randoli.io

Randoli 是一个平台工程解决方案，帮助企业利用 Kubernetes 加速软件开发和自动化重复任务，提高开发和运维团队的效率。

ActiveState

ActiveState

activestate.com

ActiveState应用程序可以自动构建Python、Perl和Tcl的运行时环境，或下载预构建的版本，简化开发工作流程。

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails是一款端到端安全平台，帮助开发和安全团队识别和修复应用程序中的漏洞，集成到开发工作流程中，提供实时指导。

Launchable

Launchable

launchableinc.com

Launchable 是一款智能测试故障诊断应用，通过机器学习优化测试和缺陷处理，帮助开发者识别关键问题并加快开发反馈流程。

JFrog

JFrog

jfrog.com

JFrog是一款软件供应链平台，提供可视化、安全性和控制，支持自动化软件发布和管理多个环境中的工件。

Zeet

Zeet

zeet.co

Zeet 是一个针对 Kubernetes 和 Terraform 的云平台，支持多云管理、服务变更跟踪、集群崩溃提醒和一键创建预览环境。

Cloudsmith

Cloudsmith

cloudsmith.com

Cloudsmith是一个SaaS平台，集中管理软件工件的依赖性、部署和分发，确保软件供应链的安全。

Flosum

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flosum.com

Flosum 是一款专为Salesforce开发而设计的全面DevOps解决方案，提供版本控制、持续部署、代码分析等功能。

CloudBees

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CloudBees是一个全面的软件交付自动化平台，支持CI/CD和DevOps实践，简化软件开发生命周期，提高团队协作和功能管理。

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