开发运营平台 - 最热门应用

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DevOps 平台为团队提供必要的工具和自动化功能，以有效管理持续交付。持续交付是一种专注于快速、敏捷地创建、测试和发布软件的开发方法。这些平台支持持续集成（CI）和持续部署（CD），自动执行各种开发任务以建立强大的交付管道。 通过使用 DevOps 平台，团队可以确保其持续交付流程明确定义、完全自动化且在统一框架内易于管理，从而培育高效敏捷的 DevOps 环境。这些平台通常包含应用程序发布编排和构建自动化软件的完整功能，促进 CI/CD 流程的本机管理、自动化和执行。