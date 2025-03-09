开发运营平台 - 最热门应用 - 梵蒂冈

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
DevOps 平台为团队提供必要的工具和自动化功能，以有效管理持续交付。持续交付是一种专注于快速、敏捷地创建、测试和发布软件的开发方法。这些平台支持持续集成（CI）和持续部署（CD），自动执行各种开发任务以建立强大的交付管道。 通过使用 DevOps 平台，团队可以确保其持续交付流程明确定义、完全自动化且在统一框架内易于管理，从而培育高效敏捷的 DevOps 环境。这些平台通常包含应用程序发布编排和构建自动化软件的完整功能，促进 CI/CD 流程的本机管理、自动化和执行。
提交新应用
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW 是一个即用型平台，有助于简化跨各种云环境的软件开发。通过提供预配置开源工具的紧密结合，CodeNOW 可以管理软件开发过程的各个方面。这使您的开发团队能够专注于为您的业务构建功能组件，而不是花费时间来管理和自动化云基础设施。 CodeNOW 提供强大的预设角色和权限，帮助管理本地或远程的开发团队。您可以使用 VMWare Tanzu 或 Azure Stack Hub 等平台自由地在公共云平台或您自己的内部服务器上进行部署。 CodeNOW 特别适合基于微服务或事件驱动架构构建的软件。这些架构使独立团队能够快速迭代并为您的业务创造价值。您可以利用 Kubernetes 的强大功能，而无需管理其复杂性。 CodeNOW 负责云自动化，而您的开发人员则专注于编码。我们的专家团队将根据您的业务需求指导您升级 Kubernetes 集群。从本质上讲，CodeNOW 可以让您自信而有效地扩展您的软件开发！
Randoli
randoli.io
App Director 是一个平台工程解决方案，适用于在云原生上使用 kubernetes 构建现代软件的公司。该平台通过使用黄金路径来提高开发人员的生产力，使他们能够专注于编写出色的软件和满足业务需求。 DevOps 团队实现了重复任务的自动化，使他们能够专注于影响更大的活动。
Cycleops
cycleops.io
实践中的开发和运营协作使您的开发团队能够自动部署他们每天编写的代码。敏捷方法论和提高生产力的协同作用从未如此简单地集成到您的组织中！通过 UI 或 CLI 轻松访问自动化工具 Cycleops 通过用户友好的 UI 或命令行界面 (CLI) 提供对自动化工具的轻松访问。开发人员可以选择自己喜欢的方法，使技术和非技术用户都可以方便地利用平台的自动化功能。加快代码更改或更新的上市时间通过利用 Cycleop 的功能和自动化功能，您的开发人员可以显着缩短从开发到生产的代码更改或更新所需的时间。他们可以简化部署流程、消除手动任务并标准化工作流程，从而更快地交付到市场。按需构建从沙箱到发布测试的整个环境最后但并非最不重要的一点是，Cycleops 允许您的团队创建整个环境 - 从用于实验和开发的沙箱环境，到用于在部署之前验证代码更改的发布测试环境。这种按需功能意味着您的开发人员可以快速配置用于开发或测试目的的必要资源和配置，而无需手动设置或配置。
Appcircle
appcircle.io
Appcircle是一个移动CI/CD工具，自动化构建、测试和部署，支持多种框架，简化移动应用开发流程。
ActiveState
activestate.com
自动构建适用于 Windows、Linux 和 Mac 的 Python、Perl 和 Tcl 运行时，或下载我们流行的预构建 ActivePython、ActivePerl 或 ActiveTcl 发行版之一。 20 多年来，ActiveState 一直在为开发人员创建创新工具，包括我们流行的 Perl、Python 和 Tcl 开源语言发行版、我们屡获殊荣的 Komodo IDE 以及最近推出的强大测试版 ActiveState 平台。为 Python、Perl 和 Tcl 构建运行时...只需几分钟！借助 ActiveState 平台，您可以使用数百个流行的、经过审查的第三方包自动构建您的语言，这样您就可以立即开始编码。需要添加依赖吗？自动从源代码（包括链接的 C 库）构建它们，解决冲突，并将它们打包用于 Windows、Mac 或 Linux。借助 ActiveState 平台，开发人员可以： 消除“在我的机器上运行”问题 - 在所有开发、测试和生产系统中构建和部署一致、可重复的运行时环境。避免“依赖地狱”——在可能的情况下，自动为您解决依赖关系 自动打包——需要最少的语言/操作系统专业知识。自动化安装 – 使用命令行界面（状态工具）通过单个命令将运行时安装到虚拟环境中。使用状态工具（ActiveState 平台的 CLI）自动化您的开发工作流程。用它来： 自动设置任何环境的运行时，简化自述文件方法。以简单而安全的方式共享秘密（即 API 密钥、用户凭据）。创建跨平台脚本。它是如何运作的？可以将其视为基于 SaaS 的“语言即服务”功能。使用我们的平台为您的下一个项目构建自定义运行时，仅包括您的项目所需的语言和包。选择一种语言（Python、Perl 或 Tcl）。选择您的操作系统（Linux 或 Windows，以及适用于 Python 的 Mac）。添加您的项目所需的包。 ActiveState 定期从每种语言的标准开源存储库（CPAN、PyPI 等）中提取软件包，以确保您的开源语言和组件是最新的、可以从源代码编译，然后经过验证可以在以下发行版中协同工作：为大多数主要操作系统打包。 ActiveState 用于创建开源语言发行版的工具现在可供任何开发人员免费试用。如果您是创建 Python、Perl 和 Tcl 版本的开发人员，ActiveState Platform 可以为您完成大部分运行工作。它可以仅使用运行项目所需的语言和包来创建您的构建 - 从源代码！ ActiveState 平台使开发人员可以自由地使用开源语言进行创新，同时为企业提供降低风险所需的集中可见性和控制。开发人员经常在开始编码之前花费太多时间在管理依赖项和配置 Python 或其他语言运行时等低价值工作上。 ActiveState 平台通过自动解决依赖关系并编译准备就绪的自定义运行时来处理底层管道，因此开发人员可以专注于生产力。同样，企业希望采用开源语言来实现速度、创新和节省成本。但他们还必须降低安全漏洞、第三方知识产权不受控制的使用以及许可和来源不明确的风险。 ActiveState 平台基于预先验证且已知良好的软件包构建，因此安全和合规团队可以预先评估风险并降低补救成本。此外，他们还可以轻松查看显示每种语言运行时的内容和历史记录的物料清单。其他亮点： 优先支持：金融服务、航空航天与国防、科技等行业的领导者汇丰银行、Altair、微软使用 ActiveState 平台加速应用程序开发并确保遵守开源许可政策。预构建运行时：使用专门构建的运行时解决常见用例，例如用于机器学习的 Python、Python 2 到 3 迁移和 Web 开发，其中包括最流行的软件包。为开发人员提供免费 Beta！需要从源代码构建运行时环境？ ActiveState 平台使您可以访问预配置的构建环境
GuardRails
guardrails.io
GuardRails 是一个端到端安全平台，可让安全和开发团队更轻松地使用 AppSec。我们扫描、检测并提供实时指导以尽早修复漏洞。 GuardRails 受到全球数百个团队的信赖，可以构建更安全的应用程序，它可以无缝集成到开发人员的工作流程中，在编码时安静地进行扫描，并展示如何通过即时培训现场解决安全问题。 GuardRails 致力于保持低噪音，仅报告与您的组织相关的高影响漏洞。 GuardRails 帮助组织将安全性转移到各处并构建强大的 DevSecOps 管道，以便他们可以更快地进入市场，而不会冒安全风险。
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith 是一个软件即服务 (SaaS) 平台，充当世界各地软件的单一事实来源。我们帮助组织在一个集中位置可靠地管理其软件堆栈的依赖关系、部署和分发，确保其软件供应链保持安全。我们致力于帮助团队更快地交付软件，不受管理不同资产类型的限制，同时保持可扩展性和成本效益。从源头到交付——完全信任、控制和安全。
Flosum
flosum.com
真正完整的解决方案：Flosum 是一个完整的端到端 Native DevOps 解决方案，可处理完整的开发生命周期，包括合并组件、版本控制、持续部署、静态代码分析、用户故事管理和回归测试。是什么让Flosum与众不同？更好的版本控制：虽然 Flosum 与 GIT 完全集成，但我们还提供自己的本机版本控制，专为 Salesforce 开发而构建，可顺利处理声明式、编程式和复杂组件的合并。 Lightning Ready：Flosum 专为 Salesforce 开发而构建，可完美处理所有 Salesforce 组件类型，例如 Lightning 组件。一流的安全性：Flosum 是唯一不需要您开放 IP 范围或开放对生产组织的访问的解决方案。所有其他供应商都可以通过后门访问您的生产数据，但 Flosum 数据始终存储在 Salesforce 平台上。
Qovery
qovery.com
Qovery是一个内部开发平台，简化云基础架构管理，提供自动化环境供应，支持安全通信与成本优化，提升软件开发效率。
Semaphore
semaphoreci.com
信号量是一个快速的连续集成/持续交付平台，帮助开发团队自动化构建、测试和部署应用，提高软件交付效率和质量。
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
重力云是一个云基础设施管理平台，提供无代码自动化、数据安全及多个云账户管理，以优化云资源和降低成本。
Codefresh
codefresh.io
Codefresh是一个现代CI/CD平台，帮助DevOps团队自动化软件构建与部署，支持GitOps和多种部署策略。
CloudBees
cloudbees.com
完整的 DevOps 平台。 CloudBees 帮助您的软件交付团队实现业务转型。 CloudBees 平台将开发、运营、IT、安全和业务团队聚集在一起，以便： 通过可扩展、可重复的工作流程快速创建。通过快速、可控地逐步交付功能，不断改善客户体验。通过跨工具、团队、管道和流程的更高阶可见性、管理和智能来指挥一切……一切都在企业规模上进行
Launchable
launchableinc.com
Launchable 的智能测试失败诊断通过查明并集中于最关键的问题，解决了传统错误分类的障碍。将 Launchable 视为您的 AI 副驾驶，用于简化识别、分类和处理测试失败的过程，最终加快您的错误分类工作流程。智能测试故障诊断提供了有关测试会话的全面视角，无论您是要查找与故障相关的集群、检测重复出现的问题还是监控测试模式。使用 Launchable 消除错误分类的痛苦：https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ 无所畏惧地启动。 80% 的软件测试毫无意义。 Launchable 是开发智能平台层，可向您显示最重要的 20%。 Launchable 通过数据驱动的测试见解和行动解决运输挑战，从而加快开发反馈循环。通过机器学习，Launchable 通过识别和运行失败概率最高的测试以及跟踪测试套件见解来优化 CI 管道，以缩短开发人员的等待时间。财富 100 强领先品牌依靠 Launchable 通过测试重要内容来更快地提供更多功能。 Launchable 的预测测试选择使用机器学习来选择针对特定代码更改运行的正确测试。这使得您能够在软件开发生命周期的不同阶段运行一组小得多的测试，从而加速交付。通过预测测试选择，Launchable 实际上会根据正在测试的更改告诉您的测试运行者要运行哪些测试。 Launchable 还可以对您的测试数据进行汇总分析，以呈现测试见解。您可以使用此信息来改善测试套件的运行状况并从测试运行中获得最大价值。
GitLab
about.gitlab.com
GitLab是一个基于Web的DevOps工具，提供代码管理、问题跟踪和持续集成/交付功能，旨在简化软件开发生命周期。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一个内部开发者平台即服务，旨在加速数字体验的创建。借助 Choreo，您可以轻松构建、部署、监控和管理云原生应用程序。 Choreo 允许开发人员专注于他们的代码，而不是构建或维护平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 应用程序架构：领域驱动开发、微服务架构、版本管理 API 管理：API 治理、网关、开发人员门户、生命周期管理、API 市场、API 安全性、API 分析 - 平台工程：CI/CD 、GitOps、发布管理、配置、秘密、成本优化 - 基础设施管理：容器和 K8s、无服务器、环境、防火墙、负载平衡、地理路由、DNS、多云 - 安全性：零信任、加密、秘密管理、TLS、身份验证和授权 - 洞察力和可观察性：日志、跟踪、指标、警报、分析、DORA 指标、业务洞察
Zeet
zeet.co
Kubernetes 和 Terraform 的云伴侣。帮助您运营云的 CI/CD 和部署平台： - 在 AWS、Linode、CoreWeave、GCP 等中实现多云 - 跟踪对您的服务所做的更改以及由谁进行 - 在您的 Slack 中获取集群崩溃警报 - 创建预览环境并单击添加副本
JFrog
jfrog.com
快速交付值得信赖的软件。唯一的软件供应链平台，可为您提供端到端的可见性、安全性和控制，以自动交付可信版本。 可大规模扩展的混合 JFrog 平台开放、灵活，并与构成软件供应链的所有成套技术和工具集成。 组织受益于对任何类型的发布和部署环境的完全可追溯性，包括机器学习模型、在边缘运行的软件以及在生产数据中心部署的软件。
mogenius
mogenius.com
Mogenius是一个Kubernetes操作平台，简化云和本地环境中的Kubernetes管理，自动化部署过程，提高开发效率。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 是一个基于云的平台，提供服务管理解决方案，帮助企业优化工作流程和服务交付，包括IT、人力资源和客户服务等。
Gearset
gearset.com
齿轮集是Salesforce的DevOps平台，提供元数据部署、CI/CD、自动化测试和备份等功能，帮助团队提高开发和发布效率。
Jenkins
jenkins.io
Jenkins是一款开源自动化服务器，提供大量插件，支持软件的构建、测试和部署，简化开发流程，促进持续集成和持续部署。
GitHub
github.com
GitHub是一个代码托管平台，提供版本控制和项目管理工具，支持公共和私人存储库的协作开发。
Dagster
dagster.io
Dagster是一个开源数据编排平台，简化数据工作流的开发、执行和监控，支持多种部署模式并提供实时监控功能。
CircleCI
circleci.com
CircleCI是一个云端连续集成和部署平台，支持自动构建、监控和与GitHub等版本控制系统集成，以提高开发效率。
Buddy
buddy.works
利用 Buddy 的交付管道节省您的时间，消除日常开发中的重复任务。通过一次 git 推送、单击或循环自动构建和发布 Web 项目。轻松定义您自己的交付流程，就像建造一座砖房一样：从构建和测试，到部署、自定义脚本和网站监控。通过本机 Docker 支持将最新技术引入您团队的堆栈：容器、微服务、Kubernetes 部署等。
Bitrise
bitrise.io
Bitrise是一个云端CI/CD平台，专为iOS和Android移动应用开发提供自动化构建、测试和发布服务。
Azure DevOps
azure.com
Azure DevOps是一个云端平台，整合工具以支持软件开发，涵盖计划、协作、测试和部署等生命周期管理。