开发运营平台 - 最热门应用 - 苏丹

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自动构建适用于 Windows、Linux 和 Mac 的 Python、Perl 和 Tcl 运行时，或下载我们流行的预构建 ActivePython、ActivePerl 或 ActiveTcl 发行版之一。 20 多年来，ActiveState 一直在为开发人员创建创新工具，包括我们流行的 Perl、Python 和 Tcl 开源语言发行版、我们屡获殊荣的 Komodo IDE 以及最近推出的强大测试版 ActiveState 平台。为 Python、Perl 和 Tcl 构建运行时...只需几分钟！借助 ActiveState 平台，您可以使用数百个流行的、经过审查的第三方包自动构建您的语言，这样您就可以立即开始编码。需要添加依赖吗？自动从源代码（包括链接的 C 库）构建它们，解决冲突，并将它们打包用于 Windows、Mac 或 Linux。借助 ActiveState 平台，开发人员可以： 消除“在我的机器上运行”问题 - 在所有开发、测试和生产系统中构建和部署一致、可重复的运行时环境。避免“依赖地狱”——在可能的情况下，自动为您解决依赖关系 自动打包——需要最少的语言/操作系统专业知识。自动化安装 – 使用命令行界面（状态工具）通过单个命令将运行时安装到虚拟环境中。使用状态工具（ActiveState 平台的 CLI）自动化您的开发工作流程。用它来： 自动设置任何环境的运行时，简化自述文件方法。以简单而安全的方式共享秘密（即 API 密钥、用户凭据）。创建跨平台脚本。它是如何运作的？可以将其视为基于 SaaS 的“语言即服务”功能。使用我们的平台为您的下一个项目构建自定义运行时，仅包括您的项目所需的语言和包。选择一种语言（Python、Perl 或 Tcl）。选择您的操作系统（Linux 或 Windows，以及适用于 Python 的 Mac）。添加您的项目所需的包。 ActiveState 定期从每种语言的标准开源存储库（CPAN、PyPI 等）中提取软件包，以确保您的开源语言和组件是最新的、可以从源代码编译，然后经过验证可以在以下发行版中协同工作：为大多数主要操作系统打包。 ActiveState 用于创建开源语言发行版的工具现在可供任何开发人员免费试用。如果您是创建 Python、Perl 和 Tcl 版本的开发人员，ActiveState Platform 可以为您完成大部分运行工作。它可以仅使用运行项目所需的语言和包来创建您的构建 - 从源代码！ ActiveState 平台使开发人员可以自由地使用开源语言进行创新，同时为企业提供降低风险所需的集中可见性和控制。开发人员经常在开始编码之前花费太多时间在管理依赖项和配置 Python 或其他语言运行时等低价值工作上。 ActiveState 平台通过自动解决依赖关系并编译准备就绪的自定义运行时来处理底层管道，因此开发人员可以专注于生产力。同样，企业希望采用开源语言来实现速度、创新和节省成本。但他们还必须降低安全漏洞、第三方知识产权不受控制的使用以及许可和来源不明确的风险。 ActiveState 平台基于预先验证且已知良好的软件包构建，因此安全和合规团队可以预先评估风险并降低补救成本。此外，他们还可以轻松查看显示每种语言运行时的内容和历史记录的物料清单。其他亮点： 优先支持：金融服务、航空航天与国防、科技等行业的领导者汇丰银行、Altair、微软使用 ActiveState 平台加速应用程序开发并确保遵守开源许可政策。预构建运行时：使用专门构建的运行时解决常见用例，例如用于机器学习的 Python、Python 2 到 3 迁移和 Web 开发，其中包括最流行的软件包。为开发人员提供免费 Beta！需要从源代码构建运行时环境？ ActiveState 平台使您可以访问预配置的构建环境