开发运营平台 - 最热门应用 - 中国澳门特别行政区

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DevOps 平台为团队提供必要的工具和自动化功能，以有效管理持续交付。持续交付是一种专注于快速、敏捷地创建、测试和发布软件的开发方法。这些平台支持持续集成（CI）和持续部署（CD），自动执行各种开发任务以建立强大的交付管道。 通过使用 DevOps 平台，团队可以确保其持续交付流程明确定义、完全自动化且在统一框架内易于管理，从而培育高效敏捷的 DevOps 环境。这些平台通常包含应用程序发布编排和构建自动化软件的完整功能，促进 CI/CD 流程的本机管理、自动化和执行。
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GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美国跨国公司，使用 Git 提供软件开发和版本控制托管服务。它提供了 Git 的分布式版本控制和源代码管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它为每个项目提供访问控制和多种协作功能，例如错误跟踪、功能请求、任务管理和 wiki。总部位于加利福尼亚州，自 2018 年以来一直是微软的子公司。GitHub 免费提供其基本服务。其更先进的专业和企业服务是商业性的。免费的 GitHub 帐户通常用于托管开源项目。截至 2019 年 1 月，GitHub 为所有计划提供无限的私有存储库，包括免费帐户，但每个存储库最多只允许三个免费协作者。从 2020 年 4 月 15 ...
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一个基于 Web 的 DevOps 生命周期工具，提供 Git 存储库管理器，提供 wiki、问题跟踪以及持续集成和部署管道功能，使用开源许可证，由 GitLab Inc. 开发。该软件由乌克兰开发人员 Dmitriy 创建Zaporozhets 和 Valery Sizov。代码最初是用 Ruby 编写的，后来用 Go 重写了某些部分，最初作为源代码管理解决方案，用于在软件开发团队中进行协作。后来演变为覆盖软件开发生命周期的集成解决方案，进而发展到整个DevOps生命周期。目前的技术栈包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循开放核心开发模型，其中核心功能...
Azure DevOps
azure.com
使用 Azure DevOps 服务（以前称为 Visual Studio Team Services）更智能地规划、更好地协作并更快地交付。获取敏捷工具、CI/CD 等。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
CircleCI
circleci.com
CircleCI 是全球最大的共享持续集成和持续交付 (CI/CD) 平台，也是代码从创意到交付的中心枢纽。作为最常用的 DevOps 工具之一，每天处理超过 100 万个构建，CircleCI 拥有对有关工程团队如何工作及其代码如何运行的数据的独特访问权限。 Spotify、Coinbase、Stitch Fix 和 BuzzFeed 等公司利用我们来提高工程团队的生产力、发布更好的产品并更快地进入市场。
Jenkins
jenkins.io
Jenkins 是领先的开源自动化服务器，提供数百个插件来支持任何项目的构建、部署和自动化。
Bitrise
bitrise.io
Bitrise 为移动应用程序开发人员提供服务，帮助他们应对不断变化的应用程序开发、测试和应用程序商店发布领域。 Bitrise 超越了传统 CI/CD 平台的界限，在不影响应用程序质量的情况下加快了发布周期。 Bitrise 凭借其完全托管、移动优先的 DevOps 解决方案提升了开发人员体验，并由与 CI 无关的远程构建缓存平台提供支持。客户包括 Reddit、Grindr、Equinox、GoDaddy、Careem、Buffer、Sixt 等排行榜冠军。
Buddy
buddy.works
利用 Buddy 的交付管道节省您的时间，消除日常开发中的重复任务。通过一次 git 推送、单击或循环自动构建和发布 Web 项目。轻松定义您自己的交付流程，就像建造一座砖房一样：从构建和测试，到部署、自定义脚本和网站监控。通过本机 Docker 支持将最新技术引入您团队的堆栈：容器、微服务、Kubernetes 部署等。
Gearset
gearset.com
Gearset 是领先的 Salesforce DevOps 平台，为元数据和 CPQ 部署、CI/CD、自动化测试、沙箱播种和备份提供强大的解决方案。它帮助 Salesforce 团队将 DevOps 最佳实践应用到他们的开发和发布过程中，以便他们可以快速、安全地交付更高质量的项目。数千名 Salesforce 专业人员使用 Gearset，并已交付数百万次部署、运行数十亿次自动化测试并备份数十亿条记录。 Gearset 具有解决 Salesforce DevOps 基本挑战的内置智能，是一种独特可靠的解决方案，受到 McKesson、Accenture 和 IBM 等 2000 多家公司的...
Dagster
dagster.io
从拉取请求到生产。毫不费力。 该企业编排平台将开发人员体验放在首位，具有完全无服务器或混合部署、本机分支和开箱即用的 CI/CD。
Codefresh
codefresh.io
Codefresh 是适用于现代应用程序的下一代 CI/CD。我们通过闪电般快速的构建以及金丝雀和蓝/绿 GitOps 部署，帮助您实现从代码到云的自动化。来自 GoodRx、Monday.com、Deloitte 等公司的 DevOps 团队依靠 Codefresh 以安全且可扩展的方式构建和部署他们的软件。
Appcircle
appcircle.io
Appcircle 是一款移动 ci/cd 工具，可通过自动构建、测试和部署的平台简化移动应用程序开发。我们的工具支持从 React Native 到 Objective-C/Swift 等流行框架，并与 Firebase 和 Amazon S3 等第三方服务集成。自动执行关键操作，例如 iOS 和 Android 代码签名，并运行测试并立即获得结果。分发您的应用程序以供各个测试人员和团队进行测试，并将其部署到应用程序商店，包括我们自己的 Appcircle 企业应用程序商店。将移动 DevOps 转变为移动“NoOps”，并加入今天转向 Appcircle 的众多开发者行列！
Qovery
qovery.com
Qovery 是内部开发人员平台，为开发人员减少噪音，为生产铺平道路。测试、临时环境并推动改进软件的行动。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一个内部开发者平台即服务，旨在加速数字体验的创建。借助 Choreo，您可以轻松构建、部署、监控和管理云原生应用程序。 Choreo 允许开发人员专注于他们的代码，而不是构建或维护平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 应用程序架构：领域驱动开发、微服务架构、版本管理 API 管理：API 治理、网关、开发人员门户、生命周期管理、API 市场、API 安全性、API 分析 - 平台工程：CI/CD 、GitOps、发布管理、配置、秘密、成本优化 - 基础设施管理：容器和 K8s、无服务器、环境、防火墙、负载平衡、地理路由、DNS、多云 - 安全性：零信任、加密、秘密管理...
mogenius
mogenius.com
mogenius – Kubernetes 操作平台，简化了跨云和本地环境的 Kubernetes 操作，通过改进的软件交付机制和自助服务功能将最佳实践嵌入到开发人员生产力中。这个与云无关的平台可以减少 DevOps 开销，并促进任何规模的团队进行有效的基础设施管理，而无需锁定供应商。该平台将可见性、可观察性和自动化集成到单个解决方案中，以实现完整的 Kubernetes 控制。它优化 CI/CD 工作流程并确保企业级安全性。 mogenius 非常适合希望快速部署、降低云成本和维护开销的团队，尤其是在内部资源有限的情况下。 DevOps 和平台工程师可以在几天内快速建立自己的内部开发人员平台...
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore 是市场上最快的持续集成和交付 (CI/CD) 平台，为世界上最好的工程团队提供支持。我们的目标是让开发人员更容易使用 CI/CD 实践，提供出色的用户体验，并像我们希望的那样对待我们的客户。将代码推送到 GitHub 或 Bitbucket 后，它会在预装了一流 Docker、Kubernetes、iOS 支持和 100 多个工具的平台上快速运行您的测试。自动化任何持续交付管道。通过可定制阶段、并行执行、控制流切换、秘密和依赖关系管理获得完全控制。使用 Semaphore CLI 启动构建、检查日志、直接通过 SSH 连接到作业或创建自定义仪表板。它已经受到全球数千家企业的...
Gravity Cloud
gravitycloud.ai
Gravity 是构建和管理云基础设施的最快方式。 Gravity 的内部开发人员平台使工程团队能够通过无代码自动化和护栏在云上运行软件，从而降低云成本
CodeNOW
codenow.com
CodeNOW 是一个即用型平台，有助于简化跨各种云环境的软件开发。通过提供预配置开源工具的紧密结合，CodeNOW 可以管理软件开发过程的各个方面。这使您的开发团队能够专注于为您的业务构建功能组件，而不是花费时间来管理和自动化云基础设施。 CodeNOW 提供强大的预设角色和权限，帮助管理本地或远程的开发团队。您可以使用 VMWare Tanzu 或 Azure Stack Hub 等平台自由地在公共云平台或您自己的内部服务器上进行部署。 CodeNOW 特别适合基于微服务或事件驱动架构构建的软件。这些架构使独立团队能够快速迭代并为您的业务创造价值。您可以利用 Kubernetes 的强大功...
Cycleops
cycleops.io
实践中的开发和运营协作使您的开发团队能够自动部署他们每天编写的代码。敏捷方法论和提高生产力的协同作用从未如此简单地集成到您的组织中！通过 UI 或 CLI 轻松访问自动化工具 Cycleops 通过用户友好的 UI 或命令行界面 (CLI) 提供对自动化工具的轻松访问。开发人员可以选择自己喜欢的方法，使技术和非技术用户都可以方便地利用平台的自动化功能。加快代码更改或更新的上市时间通过利用 Cycleop 的功能和自动化功能，您的开发人员可以显着缩短从开发到生产的代码更改或更新所需的时间。他们可以简化部署流程、消除手动任务并标准化工作流程，从而更快地交付到市场。按需构建从沙箱到发布测试的整个环境...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails 是一个端到端安全平台，可让安全和开发团队更轻松地使用 AppSec。我们扫描、检测并提供实时指导以尽早修复漏洞。 GuardRails 受到全球数百个团队的信赖，可以构建更安全的应用程序，它可以无缝集成到开发人员的工作流程中，在编码时安静地进行扫描，并展示如何通过即时培训现场解决安全问题。 GuardRails 致力于保持低噪音，仅报告与您的组织相关的高影响漏洞。 GuardRails 帮助组织将安全性转移到各处并构建强大的 DevSecOps 管道，以便他们可以更快地进入市场，而不会冒安全风险。
Launchable
launchableinc.com
Launchable 的智能测试失败诊断通过查明并集中于最关键的问题，解决了传统错误分类的障碍。将 Launchable 视为您的 AI 副驾驶，用于简化识别、分类和处理测试失败的过程，最终加快您的错误分类工作流程。智能测试故障诊断提供了有关测试会话的全面视角，无论您是要查找与故障相关的集群、检测重复出现的问题还是监控测试模式。使用 Launchable 消除错误分类的痛苦：https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ 无所畏惧地启动。 80% 的软件测试毫无意义。 Launchable 是开发智能平台层，可向您显示最...
Randoli
randoli.io
App Director 是一个平台工程解决方案，适用于在云原生上使用 kubernetes 构建现代软件的公司。该平台通过使用黄金路径来提高开发人员的生产力，使他们能够专注于编写出色的软件和满足业务需求。 DevOps 团队实现了重复任务的自动化，使他们能够专注于影响更大的活动。
ActiveState
activestate.com
自动构建适用于 Windows、Linux 和 Mac 的 Python、Perl 和 Tcl 运行时，或下载我们流行的预构建 ActivePython、ActivePerl 或 ActiveTcl 发行版之一。 20 多年来，ActiveState 一直在为开发人员创建创新工具，包括我们流行的 Perl、Python 和 Tcl 开源语言发行版、我们屡获殊荣的 Komodo IDE 以及最近推出的强大测试版 ActiveState 平台。为 Python、Perl 和 Tcl 构建运行时...只需几分钟！借助 ActiveState 平台，您可以使用数百个流行的、经过审查的第三方包自动构建您...
Cloudsmith
cloudsmith.com
Cloudsmith 是一个软件即服务 (SaaS) 平台，充当世界各地软件的单一事实来源。我们帮助组织在一个集中位置可靠地管理其软件堆栈的依赖关系、部署和分发，确保其软件供应链保持安全。我们致力于帮助团队更快地交付软件，不受管理不同资产类型的限制，同时保持可扩展性和成本效益。从源头到交付——完全信任、控制和安全。
Flosum
flosum.com
真正完整的解决方案：Flosum 是一个完整的端到端 Native DevOps 解决方案，可处理完整的开发生命周期，包括合并组件、版本控制、持续部署、静态代码分析、用户故事管理和回归测试。是什么让Flosum与众不同？更好的版本控制：虽然 Flosum 与 GIT 完全集成，但我们还提供自己的本机版本控制，专为 Salesforce 开发而构建，可顺利处理声明式、编程式和复杂组件的合并。 Lightning Ready：Flosum 专为 Salesforce 开发而构建，可完美处理所有 Salesforce 组件类型，例如 Lightning 组件。一流的安全性：Flosum 是唯一不需要...
CloudBees
cloudbees.com
完整的 DevOps 平台。 CloudBees 帮助您的软件交付团队实现业务转型。 CloudBees 平台将开发、运营、IT、安全和业务团队聚集在一起，以便： 通过可扩展、可重复的工作流程快速创建。通过快速、可控地逐步交付功能，不断改善客户体验。通过跨工具、团队、管道和流程的更高阶可见性、管理和智能来指挥一切……一切都在企业规模上进行
Zeet
zeet.co
Kubernetes 和 Terraform 的云伴侣。帮助您运营云的 CI/CD 和部署平台： - 在 AWS、Linode、CoreWeave、GCP 等中实现多云 - 跟踪对您的服务所做的更改以及由谁进行 - 在您的 Slack 中获取集群崩溃警报 - 创建预览环境并单击添加副本
JFrog
jfrog.com
快速交付值得信赖的软件。唯一的软件供应链平台，可为您提供端到端的可见性、安全性和控制，以自动交付可信版本。 可大规模扩展的混合 JFrog 平台开放、灵活，并与构成软件供应链的所有成套技术和工具集成。 组织受益于对任何类型的发布和部署环境的完全可追溯性，包括机器学习模型、在边缘运行的软件以及在生产数据中心部署的软件。