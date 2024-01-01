开发运营平台 - 最热门应用

Cycleops

cycleops.io

实践中的开发和运营协作使您的开发团队能够自动部署他们每天编写的代码。敏捷方法论和提高生产力的协同作用从未如此简单地集成到您的组织中！通过 UI 或 CLI 轻松访问自动化工具 Cycleops 提供通过用户友好的 UI 或命令行界面 (CLI) 轻松访问自动化工具。开发人员可以选择自己喜欢的方法，使技术和非技术用户都可以方便地利用平台的自动化功能。加快代码更改或更新的上市时间通过利用 Cycleop 的功能和自动化功能，您的开发人员可以显着缩短从开发到生产的代码更改或更新所需的时间。他们可以简化部署流程、消除手动任务并标准化工作流程，从而更快地交付到市场。按需构建从沙箱到发布测试的整个环境最后...