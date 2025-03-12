找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
桌面出版软件使用户能够以专业的方式创建和发布页面设计和各种印刷材料。这些工具有助于设计印刷或数字格式的文本和图形文件的布局，重点关注杂志、博客、电子书、报纸和其他在线出版物等材料。 这些解决方案通常包括预制模板库和用户友好的功能，无需事先编辑技能，因此适合经验丰富的设计师和新手设计师。该软件还可以提供拖放页面构建器以及编辑和设计功能，允许用户根据特定需求创建自定义和独特的布局。一旦设计完成，这些布局就可以轻松地以各种格式导出。
提交新应用
Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，用户可以创建社交媒体图形、演示文稿、海报等，支持拖放编辑和使用模板，适合个人和专业项目。
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall是一款设计应用程序，允许用户创建海报、广告、图形和视频，提供多种模板和自定义选项，支持社交媒体发布和邮件营销。
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate是一个图形设计平台，用户可以快速创建社交媒体和数字内容，提供200,000多个模板和动画功能，适合小企业使用。
Desygner
desygner.com
Desygner是一款图形设计工具，适合非设计师使用，可创建社交媒体帖子、广告、名片等多种内容，支持多平台和实时协作。
Designrr
designrr.io
Designrr 是一个云平台，可以将网页、文档和视频等内容转换为电子书、PDF 和其他格式，支持多个设备使用。
Renderforest
renderforest.com
Renderforest是一个综合品牌平台，提供创建视频、图形设计、徽标和网站的工具，适合没有设计经验的用户。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement是一款多功能PDF编辑器，支持创建、编辑、转换及电子签署PDF，适用于各种设备。提供OCR和密码保护功能。
Visme
visme.co
Visme是一个综合设计平台，帮助用户创建和分享视觉内容，如演示文稿、信息图表和报告。
Venngage
venngage.com
Venngage是一个信息设计平台，提供模板帮助用户创建视觉内容，如信息图表和报告，便于组织内部外部沟通。
Template.net
template.net
Template.net是一个提供易于编辑的多种模板平台，帮助用户快速高效地完成文档和演示文稿。
Marq
marq.com
Marq 是一个基于Web的图形设计工具，帮助用户创建小册子、传单、社交媒体等营销材料，支持实时协作和品牌管理。
Picmaker
picmaker.com
Picmaker是一款智能AI驱动的社交媒体平台，提供设计工具、内容日程安排、受众互动及数据分析功能，适合企业和个人使用。
Curvenote
curvenote.com
Curvenote是一个协作写作工具，支持实时编辑技术内容，集成数据分析工具，适合科研和技术文档的团队使用。
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud 是一款基于模板的创作和编辑工具，允许用户无须设计经验即可制作专业的营销材料，支持拖放编辑和网站设计。
iPaper
ipaper.io
iPaper是一个数字目录平台，可以将印刷的宣传册和目录转化为互动的数字购物体验，支持产品展示和在线购物。
Publitas
publitas.com
Publitas是一个数字出版平台，帮助用户创建和共享互动型数字内容，增强在线购物体验并促进销售。
Smore
smore.com
Smore是一个合作型新闻通讯工具，简化内容创建，提供用户友好界面和多种模板，适用于教育和培训材料。
Curated
curated.co
Curated是一款邮件通讯应用，提供可定制的模板，使用户专注于内容而非设计，确保电子邮件在各个客户端中呈现良好。
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