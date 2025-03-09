找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
桌面出版软件使用户能够以专业的方式创建和发布页面设计和各种印刷材料。这些工具有助于设计印刷或数字格式的文本和图形文件的布局，重点关注杂志、博客、电子书、报纸和其他在线出版物等材料。 这些解决方案通常包括预制模板库和用户友好的功能，无需事先编辑技能，因此适合经验丰富的设计师和新手设计师。该软件还可以提供拖放页面构建器以及编辑和设计功能，允许用户根据特定需求创建自定义和独特的布局。一旦设计完成，这些布局就可以轻松地以各种格式导出。
提交新应用
Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，用户可以创建社交媒体图形、演示文稿、海报等，支持拖放编辑和使用模板，适合个人和专业项目。
Desygner
desygner.com
Desygner是一款图形设计工具，适合非设计师使用，可创建社交媒体帖子、广告、名片等多种内容，支持多平台和实时协作。
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate是一个图形设计平台，用户可以快速创建社交媒体和数字内容，提供200,000多个模板和动画功能，适合小企业使用。
Visme
visme.co
Visme是一个综合设计平台，帮助用户创建和分享视觉内容，如演示文稿、信息图表和报告。
Designrr
designrr.io
Designrr 是一个云平台，可以将网页、文档和视频等内容转换为电子书、PDF 和其他格式，支持多个设备使用。
Renderforest
renderforest.com
Renderforest是一个综合品牌平台，提供创建视频、图形设计、徽标和网站的工具，适合没有设计经验的用户。
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall是一款设计应用程序，允许用户创建海报、广告、图形和视频，提供多种模板和自定义选项，支持社交媒体发布和邮件营销。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement是一款多功能PDF编辑器，支持创建、编辑、转换及电子签署PDF，适用于各种设备。提供OCR和密码保护功能。
Venngage
venngage.com
Venngage是一个信息设计平台，提供模板帮助用户创建视觉内容，如信息图表和报告，便于组织内部外部沟通。
Marq
marq.com
Marq（以前称为 Lucidpress）帮助组织内的任何人满足对内容不断增长的需求。推动您的组织向前发展，并将创意团队的愿景与销售和营销团队的工作无缝结合起来。使用 Marq，您可以创建小册子、传单、社交媒体、海报、名片等。由于其拖放模板和协作功能，它已成为当今忙碌的营销人员的首选工具。 Marq 允许您锁定品牌、自动化内容并通过许多社交/数字和印刷渠道导出。
Smore
smore.com
Smore 是一款协作新闻通讯工具，专注于易用性、美观且有意义的结果、集成和简单的自动化。
Template.net
template.net
设计精美、可轻松编辑的模板，让您更快、更智能地完成工作。只需浏览、搜索、保存和下载我们易于使用的模板。
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud 是一种基于模板的创建和编辑工具，任何人（即使没有设计经验）都可以为其业务制作专业品质的营销材料。拖放编辑器可以灵活地创建社交媒体帖子、电子书、展示横幅广告、幻灯片演示等。 Xara 会自动导入您的颜色、徽标、字体样式，以便您可以专注于您的信息，同时知道品牌和设计元素已排序。
Curvenote
curvenote.com
Curvenote 是一款协作写作工具，专为开放科学和可重复性而设计。实时创建和编辑技术内容（包括 Jupyter 中的方程、参考文献、图表和交互式绘图）迭代工作，纳入反馈，然后导出到任何期刊模板。
Publitas
publitas.com
帮助在线购物者发现他们喜欢的东西。卖更多。 ~50% 的购物者知道自己想要什么；他们搜索、选择和结帐。其他人呢？他们喜欢浏览、发现并获得灵感。网上商店适合第一组；然而，将一个品牌与第二个群体联系起来需要更多的东西......而这正是 Publitas 所提供的。它提供身临其境的购物体验，旨在激励购物者，同时补充在线商店、线下商店和电子商务目标。一位客户报告说，当他们的“只是浏览”受众浏览 Publitas 出版物时，他们的转化率提高了 40% 到 308%。 超过 2000 家客户（包括 METRO Cash & Carry、Crate & Barrel 和 Williams-Sonoma 等领先零售商）通过 Publitas 在线发布他们的目录，以扩大覆盖范围和转化率。 作为雇主，Publitas 关心员工和影响力。这意味着结果比花费的时间更重要。它希望每个人都按照自己的方式工作并享受数字游牧者的生活。环游世界或只是在值得信赖的沙发上工作。用户可以远程连接并且完全独立于位置。 如果用户从一天中获得更多收获，那么 Publitas 也会如此！它重视每个人，并致力于帮助他们发现并提高他们的优势和热情。在招聘过程中，它确保候选人在他们所申请的职位中获得真正的工作经验。他们将经历一些挑战并与未来的团队成员见面。 Publitas 喜欢将自己视为一支多元化的国际运动队，每个人都在自己喜欢的比赛位置上表现出色。为了聘请具有适当技能和文化契合度的最佳人才，该公司在全球范围内进行招聘。
Picmaker
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Picmaker - 智能人工智能驱动的社交媒体平台！ Picmaker 拥有超过 100 万用户并且还在不断增加，对于希望提升社交影响力的企业和个人来说，Picmaker 是一款终极的一体化解决方案。 发现热门主题、创建令人惊叹的设计、安排帖子、吸引观众并分析指标——所有这些都在一处完成。此外，Picmaker 的人工智能功能可帮助您提供无尽的设计建议、智能的帖子标题、发布的最佳时间、趋势内容并在竞争中保持领先地位。
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