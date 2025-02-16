桌面排版软件 - 最热门应用 - 叙利亚

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
桌面出版软件使用户能够以专业的方式创建和发布页面设计和各种印刷材料。这些工具有助于设计印刷或数字格式的文本和图形文件的布局，重点关注杂志、博客、电子书、报纸和其他在线出版物等材料。 这些解决方案通常包括预制模板库和用户友好的功能，无需事先编辑技能，因此适合经验丰富的设计师和新手设计师。该软件还可以提供拖放页面构建器以及编辑和设计功能，允许用户根据特定需求创建自定义和独特的布局。一旦设计完成，这些布局就可以轻松地以各种格式导出。
提交新应用
Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形，演示文稿，海报，文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并编辑设计并通过拖放界面上传自己的照片。该平台可以免费使用，并提供付费订阅，例如Canva Pro和Canva for Enterprise，以提供其他功能。用户还可以支付打印和发货的实体产品。根据2019年的筹集资金为32亿美元，在190个国家 /地区拥有超过2000万用户。2020年6月，Canva筹集了6000万美元，估价为60亿美元。这几乎使2019年的最后一次估值翻了一番。
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate 是一个图形设计平台，每个人都可以在其中创建看似花费数小时或几分钟的设计。 VistaCreate 是 Vista 系列产品的成员。 VistaCreate、99Designs by Vista 和 VistaPrint 共同代表了全方位服务设计、数字和印刷合作伙伴关系，提升了小型企业在物理和数字空间中的影响力，并帮助他们取得成功。 VistaCreate 帮助小型企业轻松制作专业且独特的社交和数字内容。 Vista 的 99Designs 允许企业主与专业设计师合作，制作完美的徽标、网站、包装或品牌资产。 VistaPrint 使小型企业能够打印他们所需的一切，从小册子和贴纸到包装和标牌。
Desygner
desygner.com
面向非设计师的图形设计工具。适合所有人的内容创作。使用 Desygner 加入超过 2000 万人和 6 万家企业的行列。设计社交媒体帖子、广告、演示文稿、名片、传单等内容。 Desygner 领先的企业设计自动化解决方案可帮助组织创建、定制和传播符合全球治理和可审核性的品牌内容。端到端品牌管理平台可以节省时间和成本，消除设计瓶颈，使具有最低限度甚至没有设计技能的员工能够安全地创建和共享符合公司品牌准则和内容治理的内容。 Desygner 是一家总部位于黄金海岸的澳大利亚科技公司，成立于 2016 年，是当今发展最快的 Martech 公司之一，拥有超过 3000 万用户，遍布全球 20 万家企业。
Renderforest
renderforest.com
RenderForest是一个多合一的品牌平台，为用户提供最佳的在线工具，以创建高质量的视频，图形设计，徽标，模型和网站，并且时间和精力很少。使用在线徽标制造商开始创建过程，以在不雇用设计团队的情况下建立一个独特而令人难忘的品牌。 该工具使您可以制作高分辨率，定制的徽标，适合不同的需求，并只需单击几下即可下载它们。 使用现实的模型在各种对象和布局上显示您的设计。从不断增长的现成模型模板的库中，选择最喜欢的模型，上传文件，更改颜色并获得高质量的视觉效果。 视频编辑器允许您制作工作室质量的解释器动画，徽标揭示，介绍，幻灯片以及许多其他类型的视频，而无需任何技术技能。您需要做的就是浏览视频模板库，选择您喜欢的模板库，在浏览器中直接编辑它，然后眨眼就可以准备好视频。 在没有任何编码知识的情况下创建响应迅速的现代网站。使用内置工具从头开始组装网站或编辑预设计的模板。将您的网站自定义为您内心的内容，查看其在不同设备上的外观，然后单击一次。 使用图形制造商的直观工具来设计令人印象深刻的浏览现成设计包的类别，选择模板，自定义并下载文件。
Curated
curated.co
提供您的读者真正喜欢的令人惊叹的电子邮件通讯。我们坚如磐石（可定制）的模板在每个电子邮件客户端中看起来都很棒，因此您可以专注于内容，而不是设计。
iPaper
ipaper.io
iPaper 是一个数字目录平台，可让您将印刷的传单和目录转换为完全交互式的数字购物体验。通过产品图片和视频吸引购物者的注意力。通过电子邮件、WhatsApp 或直接与您的电子商务网上商店集成进行目录内购物，从而提高流量和销量。 iPaper 平台专为适合您的业务而构建，我们提供高级功能来完全自动化您的设置。
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - 智能人工智能驱动的社交媒体平台！ Picmaker 拥有超过 100 万用户并且还在不断增加，对于希望提升社交影响力的企业和个人来说，Picmaker 是一款终极的一体化解决方案。 发现热门主题、创建令人惊叹的设计、安排帖子、吸引观众并分析指标——所有这些都在一处完成。此外，Picmaker 的人工智能功能可帮助您提供无尽的设计建议、智能的帖子标题、发布的最佳时间、趋势内容并在竞争中保持领先地位。
Publitas
publitas.com
帮助在线购物者发现他们喜欢的东西。卖更多。 ~50% 的购物者知道自己想要什么；他们搜索、选择和结帐。其他人呢？他们喜欢浏览、发现并获得灵感。网上商店适合第一组；然而，将一个品牌与第二个群体联系起来需要更多的东西......而这正是 Publitas 所提供的。它提供身临其境的购物体验，旨在激励购物者，同时补充在线商店、线下商店和电子商务目标。一位客户报告说，当他们的“只是浏览”受众浏览 Publitas 出版物时，他们的转化率提高了 40% 到 308%。 超过 2000 家客户（包括 METRO Cash & Carry、Crate & Barrel 和 Williams-Sonoma 等领先零售商）通过 Publitas 在线发布他们的目录，以扩大覆盖范围和转化率。 作为雇主，Publitas 关心员工和影响力。这意味着结果比花费的时间更重要。它希望每个人都按照自己的方式工作并享受数字游牧者的生活。环游世界或只是在值得信赖的沙发上工作。用户可以远程连接并且完全独立于位置。 如果用户从一天中获得更多收获，那么 Publitas 也会如此！它重视每个人，并致力于帮助他们发现并提高他们的优势和热情。在招聘过程中，它确保候选人在他们所申请的职位中获得真正的工作经验。他们将经历一些挑战并与未来的团队成员见面。 Publitas 喜欢将自己视为一支多元化的国际运动队，每个人都在自己喜欢的比赛位置上表现出色。为了聘请具有适当技能和文化契合度的最佳人才，该公司在全球范围内进行招聘。
Designrr
designrr.io
上传任何网页、MS Word、视频、播客或 YouTube，它将创建一本令人惊叹的电子书，并将其转换为 pdf、epub、Kindle 或 Flipbook。快速且易于使用。包括全面培训、24x7 支持和 Facebook 群组。 Designrr 是一个一体化平台，用于从您上传的媒体创建电子书、翻页书、PDF、网页、表演笔记和视频脚本。该媒体可以包括视频、播客、PDF、博客文章，甚至 Facebook 帖子。 上传您的内容后，Designrr 会将其提取并将其转换为您选择的媒介。您可以上传各种内容，从直接 URL 链接到社交媒体帖子等。 由于 Designrr 是基于云的软件，因此您可以跨设备使用它，而无需将任何内容下载到任何一台设备。
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud 是一种基于模板的创建和编辑工具，任何人（即使没有设计经验）都可以为其业务制作专业品质的营销材料。拖放编辑器可以灵活地创建社交媒体帖子、电子书、展示横幅广告、幻灯片演示等。 Xara 会自动导入您的颜色、徽标、字体样式，以便您可以专注于您的信息，同时知道品牌和设计元素已排序。
Template.net
template.net
设计精美、可轻松编辑的模板，让您更快、更智能地完成工作。只需浏览、搜索、保存和下载我们易于使用的模板。
Smore
smore.com
Smore 是一款协作新闻通讯工具，专注于易用性、美观且有意义的结果、集成和简单的自动化。
Visme
visme.co
Visme是授权非设计专业人员的多合一平台，以改变他们创建和共享和发布引人入胜的演示文稿，文档，视觉报告，数据可视化和其他视觉格式的方式。来自IBM，Goldenstate Warriors，Gartner，Nationwide和1500万用户的用户利用Visme作为内容创建工具来讲述和介绍他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独或作为团队合作工作。在线发布，嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以在文件夹中协作，组织项目数据，并为相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme具有出版和显示的几个自动化功能，使出版商可以设置时代以自动化在线演示文稿和分析以跟踪已发布内容的有效性。
Venngage
venngage.com
Venngage 是一个信息设计平台，提供一系列 B2B 特定模板，以便于在组织内部和外部轻松交流复杂信息，无需设计师。 Venngage 的产品提供了引人入胜的视觉材料，可添加到您的学习和发展课程中，从而帮助您的组织了解重要的决策和流程。 Venngage 的产品有助于转变数据洞察力，以创建引人入胜且强大的视觉内容/研究文档，从而在 B2B 领域建立思想领导力。 Venngage 还提供有用的外部沟通模板，帮助与潜在客户和买家分享您公司的故事。如果您提供的解决方案很复杂，并且需要一种更简单的方式来传达您的业务价值主张，Venngage 的信息图表模板将确保他们了解您的产品。 Venngage 是为您的组织创建和组织重要视觉资产的好地方，例如报告、组织结构和信息、入职指南和材料、研究文档和白皮书等。您可以通过使用数据驱动的故事讲述来激励您的组织和客户以视觉形式理解高科技信息，从而使自己与其他公司区分开来。每天使用 Venngage 加入 500 多个团队和组织，简化他们的沟通并吸引他们的团队和受众。将您品牌的信息和内容从技术含量高且令人困惑的术语转变为具有视觉吸引力和引人注目的信息图形。让分散的团队保持联系并保持一致，以实现更好的企业沟通。了解为什么沃尔玛、阿斯利康、Facebook、GoodLife 等企业将 Venngage 视为保持组织高效、协调和参与的重要工具。
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall 使小型企业能够快速、轻松地与资金更充足的竞争对手竞争。我们全套的营销工具包括图形和视频设计、电子邮件活动和多种发布选项。从超过一百万个专业设计、易于定制的图形、电子邮件和视频模板中进行选择。客户使用 PosterMyWall 设计菜单、广告、图形、电子邮件、时事通讯和视频 - 他们可以打印、直接发布到社交媒体、作为电子邮件活动发送、嵌入网站、作为网页发布或以数字形式运行标牌内容。与全球数百万企业和组织一起，通过 PosterMyWall 实现创意。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
万兴PDF专家是Adobe® Acrobat®的领先替代品，以极低的价格提供企业级PDF功能和永久许可。它可跨桌面、移动和网络平台使用。万兴PDF专家在全球以 11 种不同语言出售，为所有类型的用户提供了最简单、最智能的方式来创建、编辑、转换和设计 PDF 文档，所有这一切都在用户友好的界面中进行。
Marq
marq.com
Marq（以前称为 Lucidpress）帮助组织内的任何人满足对内容不断增长的需求。推动您的组织向前发展，并将创意团队的愿景与销售和营销团队的工作无缝结合起来。使用 Marq，您可以创建小册子、传单、社交媒体、海报、名片等。由于其拖放模板和协作功能，它已成为当今忙碌的营销人员的首选工具。 Marq 允许您锁定品牌、自动化内容并通过许多社交/数字和印刷渠道导出。
Curvenote
curvenote.com
Curvenote 是一款协作写作工具，专为开放科学和可重复性而设计。实时创建和编辑技术内容（包括 Jupyter 中的方程、参考文献、图表和交互式绘图）迭代工作，纳入反馈，然后导出到任何期刊模板。