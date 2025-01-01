桌面排版软件 - 最热门应用 - 尼泊尔

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桌面出版软件使用户能够以专业的方式创建和发布页面设计和各种印刷材料。这些工具有助于设计印刷或数字格式的文本和图形文件的布局，重点关注杂志、博客、电子书、报纸和其他在线出版物等材料。 这些解决方案通常包括预制模板库和用户友好的功能，无需事先编辑技能，因此适合经验丰富的设计师和新手设计师。该软件还可以提供拖放页面构建器以及编辑和设计功能，允许用户根据特定需求创建自定义和独特的布局。一旦设计完成，这些布局就可以轻松地以各种格式导出。
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Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形、演示文稿、海报、文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并通过拖放界面编辑设计并上传自己的照片。该平台免费使用，并提供付费订阅（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以获取附加功能。用户还可以支付要打印和运输的实体产品的费用。 截至 2019 年，Canva 以 32 亿美元的估值筹集了资金，在 190 个国家拥有超过 2000 万用户。 2020 年 6 月，Canva 以 60 亿美元的估值筹集了 6000 万美元。这几乎是 2019 年最后估值的两倍。
PosterMyWall
postermywall.com
PosterMyWall 使小型企业能够快速、轻松地与资金更充足的竞争对手竞争。我们全套的营销工具包括图形和视频设计、电子邮件活动和多种发布选项。从超过一百万个专业设计、易于定制的图形、电子邮件和视频模板中进行选择。客户使用 PosterMyWall 设计菜单、广告、图形、电子邮件、时事通讯和视频 - 他们可以打印、直接发布到社交媒体、作为电子邮件活动发送、嵌入网站、作为网页发布或以数字形式运行标牌内容。与全球数百万企业和组织一起，通过 PosterMyWall 实现创意。
VistaCreate
create.vista.com
VistaCreate（前 Crello）是一个图形设计平台，任何人都可以快速创建适合任何行业或场合的引人入胜的项目 - 设计技能是可选的。首先从 150K 多个经过专业设计的模板中进行选择，这些模板已经预先格式化并可自定义。只需点击几下即可快速编辑、调整图像大小和删除图像背景。编辑视频内容并添加音乐以创建多维视觉效果。上传您的照片或使用包含 7000 万以上免版税创意资源的庞大库，包括优质图像、视频和矢量。您还可以使用品牌套件功能轻松为您的内容打造品牌。借助 VistaCreate，每个人都可以在几分钟内制作出看似花费了数小时的设计。
Renderforest
renderforest.com
Renderforest 是一个一体化品牌平台，为用户提供最好的在线工具，让他们以最少的时间和精力创建高质量的视频、图形设计、徽标、模型和网站。与在线徽标制作者一起开始创建过程，无需聘请设计团队即可打造独特且令人难忘的品牌。该工具允许您根据不同需求制作高分辨率的自定义徽标，只需点击几下即可下载。使用逼真的模型在各种对象和布局上显示您的设计。从不断增长的即用型模型模板库中，选择您最喜欢的模板，上传文件，更改颜色，并获得高质量的视觉效果。视频编辑器允许您制作工作室品质的解释动画、徽标展示、简介、幻灯片和许多其他类型的视频，而无需任何技术技能。您所需要做的就是浏览视频模板库，选择您最喜欢的模板，直接...
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
万兴PDF专家是Adobe® Acrobat®的领先替代品，以极低的价格提供企业级PDF功能和永久许可。它可跨桌面、移动和网络平台使用。万兴PDF专家在全球以 11 种不同语言出售，为所有类型的用户提供了最简单、最智能的方式来创建、编辑、转换和设计 PDF 文档，所有这一切都在用户友好的界面中进行。
Desygner
desygner.com
面向非设计师的图形设计工具。适合所有人的内容创作。使用 Desygner 加入超过 2000 万人和 6 万家企业的行列。设计社交媒体帖子、广告、演示文稿、名片、传单等内容。 Desygner 领先的企业设计自动化解决方案可帮助组织创建、定制和传播符合全球治理和可审核性的品牌内容。端到端品牌管理平台可以节省时间和成本，消除设计瓶颈，使具有最低限度甚至没有设计技能的员工能够安全地创建和共享符合公司品牌准则和内容治理的内容。 Desygner 是一家总部位于黄金海岸的澳大利亚科技公司，成立于 2016 年，是当今发展最快的 Martech 公司之一，拥有超过 3000 万用户，遍布全球 20 万...
Designrr
designrr.io
上传任何网页、MS Word、视频、播客或 YouTube，它将创建一本令人惊叹的电子书，并将其转换为 pdf、epub、Kindle 或 Flipbook。快速且易于使用。包括全面培训、24x7 支持和 Facebook 群组。
Visme
visme.co
Visme 是一个一体化平台，使来自领先公司的非设计专业人士能够在更短的时间内改变他们创建、共享和发布引人入胜的演示文稿、文档、可视化报告、数据可视化和其他可视化格式的方式。来自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用户以及其他 1500 万用户利用 Visme 作为内容创建工具来讲述和展示他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独工作或作为团队进行协作。在线发布、嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以协作，在文件夹中组织项目数据，并向相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme 还配备了多种用于发布和显示的自动化功...
Venngage
venngage.com
Venngage 是一个信息设计平台，提供一系列 B2B 特定模板，以便于在组织内部和外部轻松交流复杂信息，无需设计师。 Venngage 的产品提供了引人入胜的视觉材料，可添加到您的学习和发展课程中，从而帮助您的组织了解重要的决策和流程。 Venngage 的产品有助于转变数据洞察力，以创建引人入胜且强大的视觉内容/研究文档，从而在 B2B 领域建立思想领导力。 Venngage 还提供有用的外部沟通模板，帮助与潜在客户和买家分享您公司的故事。如果您提供的解决方案很复杂，并且需要一种更简单的方式来传达您的业务价值主张，Venngage 的信息图表模板将确保他们了解您的产品。 Venngage...
Marq
marq.com
Marq（以前称为 Lucidpress）帮助组织内的任何人满足对内容不断增长的需求。推动您的组织向前发展，并将创意团队的愿景与销售和营销团队的工作无缝结合起来。使用 Marq，您可以创建小册子、传单、社交媒体、海报、名片等。由于其拖放模板和协作功能，它已成为当今忙碌的营销人员的首选工具。 Marq 允许您锁定品牌、自动化内容并通过许多社交/数字和印刷渠道导出。
Template.net
template.net
设计精美、可轻松编辑的模板，让您更快、更智能地完成工作。只需浏览、搜索、保存和下载我们易于使用的模板。
Curvenote
curvenote.com
Curvenote 是一款协作写作工具，专为开放科学和可重复性而设计。实时创建和编辑技术内容（包括 Jupyter 中的方程、参考文献、图表和交互式绘图）迭代工作，纳入反馈，然后导出到任何期刊模板。
Picmaker
picmaker.com
Picmaker - 智能人工智能驱动的社交媒体平台！ Picmaker 拥有超过 100 万用户并且还在不断增加，对于希望提升社交影响力的企业和个人来说，Picmaker 是一款终极的一体化解决方案。 发现热门主题、创建令人惊叹的设计、安排帖子、吸引受众并分析指标——所有这些都在一处完成。此外，Picmaker 的人工智能功能可帮助您提供无尽的设计建议、智能的帖子标题、发布的最佳时间、趋势内容并在竞争中保持领先地位。
Xara Cloud
xara.com
Xara Cloud 是一种基于模板的创建和编辑工具，任何人（即使没有设计经验）都可以为其业务制作专业品质的营销材料。拖放编辑器可以灵活地创建社交媒体帖子、电子书、展示横幅广告、幻灯片演示等。 Xara 会自动导入您的颜色、徽标、字体样式，以便您可以专注于您的信息，同时知道品牌和设计元素已排序。
iPaper
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iPaper 是一个数字目录平台，可让您将印刷的传单和目录转换为完全交互式的数字购物体验。通过产品图片和视频吸引购物者的注意力。通过电子邮件、WhatsApp 或直接与您的电子商务网上商店集成进行目录内购物，从而提高流量和销量。 iPaper 平台专为适合您的业务而构建，我们提供高级功能来完全自动化您的设置。
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