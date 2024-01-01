桌面排版软件 - 最热门应用

Web 应用的应用商店
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桌面出版软件使用户能够以专业的方式创建和发布页面设计和各种印刷材料。这些工具有助于设计印刷或数字格式的文本和图形文件的布局，重点关注杂志、博客、电子书、报纸和其他在线出版物等材料。 这些解决方案通常包括预制模板库和用户友好的功能，无需事先编辑技能，因此适合经验丰富的设计师和新手设计师。该软件还可以提供拖放页面构建器以及编辑和设计功能，允许用户根据特定需求创建自定义和独特的布局。设计完成后，这些布局可以轻松以各种格式导出。
提交新应用
Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形、演示文稿、海报、文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并通过拖放界面编辑设计并上传自己的照片。该平台免费使用，并提供付费订阅（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以获取附加功能。用户还可以支付要打印和运输的实体产品的费用。 截至 2019 年，Canva 以 32 亿美元的估值筹集了资金，在 190 个国家拥有超过 2000 万用户。 2020 年 6 月，Canva 以 60 亿美元的估值筹集了 6000 万美元。这几乎是 2019 年最后估值的两倍。
VistaCreate
create.vista.com
最简单的在线图像编辑器 ᐉ VistaCrate（以前称为 Crello） ➤ 创建您自己的设计 ✓ 发布 ✓ 封面 ✓ 动画 ☝ 使用最好的在线设计软件 ⏩ 简单且免费！ 免费的图形设计工具可帮助您在几分钟内创建令人印象深刻的内容。浏览数千个专业模板并立即进行编辑。
PosterMyWall
postermywall.com
美丽的设计。推广毫不费力。通过精彩的社交媒体图片、视频、海报和传单进行宣传。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
#1 Adobe® Acrobat® 替代方案：万兴PDF专家是您的一体化 PDF 解决方案。以更好的方式创建、编辑、转换和签署 PDF 文件。
Desygner
desygner.com
面向非设计师的图形设计工具。适合所有人的内容创作。使用 Desygner 加入超过 2000 万人和 6 万家企业的行列。设计社交媒体帖子、广告、演示文稿、名片、传单等内容。
Renderforest
renderforest.com
您的所有设计工具都集中在一处。 通过创建令人惊叹的视频、动画、品牌、模型、演示文稿、图形和专业网站来开始发展您的业务！
Designrr
designrr.io
上传任何网页、MS Word、视频、播客或 YouTube，它将创建一本令人惊叹的电子书，并将其转换为 pdf、epub、Kindle 或 Flipbook。快速且易于使用。包括全面培训、24x7 支持和 Facebook 群组。
Visme
visme.co
创建专业的演示文稿、交互式信息图表、精美的设计和引人入胜的视频，全部集中在一处。从今天开始使用 Visme。
Venngage
venngage.com
超过 500 万专业人士认为 Venngage 是信息图表制作者的首选。从 10000 多个专为企业制作的专业模板中进行选择。
Marq
marq.com
Marq（以前称为 Lucidpress）使组织中的每个人都能够使用锁定的品牌模板构建品牌内容。告别你的创意积压。
Template.net
template.net
设计精美、可轻松编辑的模板，让您更快、更智能地完成工作。只需浏览、搜索、保存和下载我们易于使用的模板。
Curvenote
curvenote.com
科学写作平台。一款专为技术写作而设计的精美写作工具，与 Jupyter 连接。
Xara Cloud
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更少的设计工作，更多的业务成果。 创建与您的受众对话的内容。一个完整的工具包，通过视觉结果反映您的想法。无需设计技能。
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iPaper 是一个数字目录平台，可让您将印刷的传单和目录转换为完全交互式的数字购物体验。通过产品图片和视频吸引购物者的注意力。通过电子邮件、WhatsApp 或直接与您的电子商务网上商店集成进行目录内购物，从而提高流量和销量。 iPaper 平台专为适合您的业务而构建，我们提供高级功能来完全自动化您的设置。
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smore.com
Smore 是一款协作新闻通讯工具，专注于易用性、美观且有意义的结果、集成和简单的自动化。
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