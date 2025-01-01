办公桌预订软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
办公桌预订解决方案简化了在工作空间中预订单个办公桌的过程。这些工具允许员工查看和预订公司平面图中的可用办公桌，该平面图通常是交互式的，并具有 3D 视觉效果和沉浸式元素，以帮助用户探索他们的工作空间。办公桌预订软件通常用于混合工作场所模式，员工可以灵活选择在办公室工作的日期和远程工作的日期。然而，该软件可用于固定（已分配）和开放（未分配）平面图，使其成为拥有全职办公室员工和混合员工的公司的理想解决方案。 办公桌预订软件使企业能够为某些团队或部门分配办公室的特定区域，从而增强办公室员工之间的协作。管理员可以使用这些产品代表用户预订办公桌、限制可预订的办公桌或区域，并通过工作场所分析监控使用情况。通过访问工作场所分析，企业可以就办公室布局和利用需求做出明智的决策。许多办公桌预订解决方案都可以通过移动应用程序使用，使员工可以轻松地在旅途中预订办公桌。
提交新应用
Skedda
skedda.com
Skedda是一个办公空间管理平台，允许用户预约办公桌和会议室，简化空间管理，提高工作效率，支持与多种工具集成。
Envoy
envoy.com
Envoy 办公室应用提供综合解决方案，用于管理和优化工作场所，包括桌位和会议室预订、快递管理及数据分析。
Robin
robinpowered.com
Robin是一个办公空间管理平台，提供桌位和会议室预订软件，帮助企业提高办公效率和优化空间使用。
deskbird
deskbird.com
deskbird是一款办公管理应用，允许员工轻松预订办公桌、会议室和停车位，优化混合办公体验。
Desk.ly
desk.ly
desk.ly是一个在线管理办公室桌位和会议室预订的应用程序，旨在优化工作空间和资源管理。用户可以方便地预约桌子。
Yoffix
yoffix.com
Yoffix是一个办公管理应用，允许用户预订共享工作台、会议室和停车位，并提供办公空间利用率分析。
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD是一个管理共享工作空间的软件，提供会员管理、会议室预订和财务分析等功能，旨在优化运营和提升会员体验。
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo是一款便于在混合工作场所预订桌位的应用，旨在优化办公空间利用和促进团队协作。
Optix
optixapp.com
Optix是一款协同工作空间管理应用，提供预订、会员管理和自动化工具，支持社区互动和数据分析。
Comeen
comeen.com
Comeen Play 是一个企业级数字标牌平台，便于内部和运营沟通，支持一键广播内容，兼容多种操作系统，适用于大企业。
Joan
getjoan.com
Joan是一个综合的办公管理系统，优化空间利用，提高员工效率，便于管理会议室、桌面、资产和访客。
m-work
m-work.co
m-work是一款办公空间管理解决方案，优化远程办公与实体办公室的协调，支持团队出勤可视化、空间预定，兼容现有工具。
Whatspot
whatspot.app
Whatspot是一款工作空间管理应用，支持桌子、会议室和停车位的预订，提供实时统计和简单的访客访问。
Matrix Booking
matrixbooking.com
矩阵预订是一款管理热桌、会议室等资源的应用，提供预约管理、实时更新和自定义选项，帮助企业优化资源使用。
Dibsido
dibsido.com
Dibsido 是一个办公室管理平台，简化工作区预订，支持桌子、停车位和会议室的实时管理和分析。
Nibol
nibol.com
Nibol是一款结合办公室管理和可预订工作空间的应用，便于员工灵活安排工作地点，提高资源利用率。
Zynq
zynq.io
Zynq是一款办公空间管理软件，提供智能预订、访问者管理和数据分析，帮助企业优化空间使用和提高工作效率。
zapfloor
zapfloor.com
Zapfloor是一个高效的工作区管理应用，提供办公桌和会议室预订、实时空间可用性，帮助优化办公室和提高协作。
Workipelago
workipelago.com
Workipelago是一个整合物理和虚拟工作空间的平台，支持团队远程协作、空间管理和资源预定。
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce是一款基于云的综合工作场所管理软件，帮助企业管理工作场所和混合团队，简化员工、访客和供应商的日常操作。
Archie
archieapp.co
Archie是一个综合工作区管理平台，提供会议室和工位预定、访客管理及空间分析等功能，适用于各类办公环境。
Nexudus
nexudus.com
Nexudus是一个管理和推广灵活办公空间的白标平台，自动化管理任务，集成账单、社区管理等多种功能，支持全球用户.
Tactic
gettactic.com
Tactic是一款混合办公管理平台，支持与Google、微软365、Slack和Zoom集成，帮助用户轻松管理办公行程。
UnSpot
unspot.com
UnSpot是一款办公室管理工具，简化会议室和办公桌预订，支持实时更新和日历整合，帮助员工灵活管理工作日程。
Eden Workplace
eden.io
Eden Workplace是一款综合SaaS平台，提供办公桌预订、访客管理、内部工单和会议室调度等工具，旨在优化工作场所体验和运营效率。
Appspace
appspace.com
Appspace是一个工作场所管理平台，提供数字标牌、空间预订和访客管理功能，帮助员工保持联系并提高工作效率。
Calven
calven.com
Calven是一款工作场所科技平台，结合员工体验与办公室运营，帮助企业设计和管理混合办公政策，优化办公环境。
MAPIQ
mapiq.com
MAPIQ是一款智能办公解决方案，提供工作空间管理、桌面预订和混合会议支持，以优化办公环境并提高员工协作与生产力。
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr是一个设施管理平台，通过智能导航、停车管理和访问控制简化用户在工作场所的到达体验。
Nspace
getnspace.com
Nspace 是一款管理混合办公空间的应用，支持办公桌和空间预订，帮助公司优化布局，提高员工效率。