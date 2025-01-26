办公桌预订软件 - 最热门应用 - 阿富汗

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办公桌预订解决方案简化了在工作空间中预订单个办公桌的过程。这些工具允许员工查看和预订公司平面图中的可用办公桌，该平面图通常是交互式的，并具有 3D 视觉效果和沉浸式元素，以帮助用户探索他们的工作空间。办公桌预订软件通常用于混合工作场所模式，员工可以灵活选择在办公室工作的日期和远程工作的日期。然而，该软件可用于固定（已分配）和开放（未分配）平面图，使其成为拥有全职办公室员工和混合员工的公司的理想解决方案。 办公桌预订软件使企业能够为某些团队或部门分配办公室的特定区域，从而增强办公室员工之间的协作。管理员可以使用这些产品代表用户预订办公桌、限制可预订的办公桌或区域，并通过工作场所分析监控使用情况。通过访问工作场所分析，企业可以就办公室布局和利用需求做出明智的决策。许多办公桌预订解决方案都可以通过移动应用程序使用，使员工可以轻松地在旅途中预订办公桌。
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Yoffix
yoffix.com
想要优化办公室使用并创造员工喜爱的快乐混合工作环境吗？借助我们以人为本的工作场所平台，员工可以轻松安排办公时间并预订共享办公桌、房间和停车场，而公司则可以跟踪、管理和优化其办公资产。 Yofix 易于设置（只需几个小时）、使用直观、可定制并与 Microsoft Teams 和 Slack 完美集成。我们的办公室管理应用程序是一种直观的解决方案，旨在优化工作空间利用率、提高团队生产力并在当今动态的工作环境中提供灵活性。它适合各种规模的企业，从小型团队到大型公司。 Yoffix 提供您掌握混合工作所需的一切： - 安排办公室和远程工作时间，以激励员工返回办公室 - 交互式 3D 平面图 - 任何办公室资源的限制访问选项 - 只需点击 1-2 次即可预订办公桌（按小时、按小时）每周可重复或多日预订） - 检查明天谁在办公室并在现场找到您的同事 - 与 Outlook 双向同步的房间预订 - 预订停车位无缝集成到办公桌预订用户体验中 - 团队预订可带您的团队一起优化每周办公室利用率 - 工作场所分析和出勤统计 - 自定义混合规则、办公室签到和通知。在与 AD 和 Outlook 集成的 Microsoft Teams 中轻松管理您的混合工作。从与协作工具和 HRIS 以及硬件附加组件（SpaceDisplay、RoomDisplay、Check-Ins）的额外集成中获益。优点： - 人们喜爱和使用的办公桌预订 - 几个小时内轻松设置和直观的入职 - 完全控制混合设置和办公室出勤 - >30-50% 的办公空间和成本优化 - 符合 GDPR 和工作委员会要求- 免费试用，无需信用卡 选择 Yoffix 来促进增长、提高效率和满意的员工队伍。
zapfloor
zapfloor.com
Zapfloor 的工作空间管理软件将工作场所体验提升到一个新的水平，为会员、租户和团队提供灵活的工作空间，从而提高满意度、协作性和幸福感。
Workipelago
workipelago.com
Workipelago 是一种将物理和虚拟工作场所结合在一个平台上的解决方案。它以人为本，无论他们在哪里工作或从哪里工作，它都会跟随他们。 - 您可以创建工作空间的交互式平面图 - 保持可见性并联系整个组织的同事、同事 - 在这里您可以管理灵活的办公空间 - 办公桌和会议室 - 在虚拟楼层中聚集远程或跨职能团队 -通过 MS Teams 应用程序和 Azure AD 与 M365 集成，或与其他通信和身份验证渠道（例如 Google、LinkedIn、Zoom、Slack 等）集成。Workipelago 适用于企业和组织以及教育机构（学校、大学等） 。
m-work
m-work.co
m-work 是一种工作空间管理解决方案，可优化远程办公和实体办公室之间的协调。我们的平台易于使用且可与您现有的工具集成，提供团队存在的实时可见性、促进工作空间预订并生成有价值的数据以进行高效规划。 m-work 与 Teams、Outlook、GSuite 和所有 HRIS 原生集成，为每个团队成员节省时间。
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking Ltd 支持组织有效管理和释放其轮用办公桌、会议室和其他可预订资源的潜力。 Matrix Booking的办公室预订系统提供世界领先的软件即服务（SaaS）资源预订和工作场所协作软件。其设计和先进的功能使组织能够优化办公桌、资源、房间和场地的使用。
Calven
calven.com
认识 Calven 欢迎来到工作场所技术平台，该平台通过融合员工体验和工作场所运营来推动未来的工作。 Calven 通过解锁混合工作方式为员工、雇主和团队领导提供支持，无论我们在哪里工作，都能实现令人惊叹的工作场所体验，并在需要时优化办公室。我们使组织能够设计、实施、管理和衡量未来的工作政策和流程，以创造尽可能最佳的员工和办公室体验。
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce 是一款基于云的集成工作场所管理软件，可帮助企业管理工作场所和混合劳动力。它通过驱动端到端运营的技术简化了员工、访客和供应商的生活。 UrSpayce 正在利用未来的技术改变当今的工作场所。在 UrSpayce.com 免费注册并有效管理您的工作。
Dibsido
dibsido.com
用于办公室日常运行的应用程序。在易于使用的应用程序中管理您的办公室和书台、公司车辆和停车位。
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo 是一款易于使用的办公桌预订解决方案，可在混合工作场所中进行协作。变革管理很困难。因此，Tribeloo 可以轻松地将员工重新聚集在一起并优化您的混合工作场所。- 设置简单且易于使用 - 促进敏捷团队在办公室聚集- 提高空间利用率并降低成本
Archie
archieapp.co
Archie 为全球数千个现代办公室和共享工作空间提供支持，提供集成解决方案，包括会议室和办公桌预订、访客管理、工作空间分析和联合办公软件。现代的用户界面、强大的管理功能和无与伦比的用户体验使 Archie 与其他解决方案区分开来。中小型企业和企业都喜欢 Archie 的广泛功能，其中包括可视化楼层平面图、访客日志、签到和签出跟踪、会议室安排、座位分配、多位置管理、智能自动化、实时通知、白标签移动应用程序、SSO 和 SCIM、开放 API 等等。 Archie 还与生产力工具（Slack、Teams、Google Calendar 等）、物理访问系统（Kisi、Brivo、Salto 等）、支付提供商、会计软件（QuickBooks 和 Xero）、WiFi 网络（Cisco、Ubiquiti）进行本地集成、Aruba 等）以及许多其他解决方案。无论您是在寻找房间和办公桌预订来支持您的混合办公室、访客管理以提高效率和合规性，还是寻找合适的软件来发展您的联合办公业务，Archie 都是您的解决方案。
Nexudus
nexudus.com
Nexudus 是领先的白标平台，旨在帮助您管理和推广灵活的工作和联合办公空间、扩大您的客户网络并围绕您的空间建立专业社区。 Nexudus 可自动执行管理灵活工作空间中涉及的大部分任务，为您和您的成员节省时间。 Nexudus 结合了一系列工具，为计费、会计、潜在客户跟踪、会员入职、社区管理、活动票务、管理交付、安全和访问系统等提供智能解决方案，所有这些都在一个平台上进行。 Nexudus 总部位于英国伦敦，客户遍布全球，自 2012 年以来，Nexudus 已帮助 90 多个国家/地区的 2000 多个联合办公空间和灵活工作空间扩大规模，并为会员提供无缝体验。
Nspace
getnspace.com
Nspace 为混合工作场所提供动力。 BDO、United Way 和 Staples 等顶级公司使用 Nspace 来管理办公桌和空间预订，并欢迎访客来到办公室 - 一切都在一个地方完成。 Nspace 简化了预订和使用工作空间的流程，使员工可以轻松地在同事中找到并预订完美的工作空间。优化您的办公室布局，同时提高员工生产力并鼓舞士气。 Nspace 拥有高效管理办公空间所需的功能。使用我们的免费套餐，入门非常简单。
Joan
getjoan.com
Joan 是一个全面的工作场所管理系统，旨在优化工作空间利用率、提高员工生产力并简化办公室管理的各个方面。为什么选择 Joan： - 全面的解决方案：轻松管理房间、办公桌、资产和访客。 - 轻松安装：安装简单，无需电缆、电线或施工。 - 无缝集成：与现有日历和系统顺利集成。 - 数据驱动的见解：获得有关工作空间利用率的宝贵见解。 - 用户友好的设计：易于上手、直观的界面，无需丰富的 IT 知识或培训。 - 可持续选择：节能的 E Ink® 显示器可降低能耗。
Tactic
gettactic.com
Tactic 是排名第一的混合工作场所管理平台，原因很简单——我们的客户喜欢我们。 Microsoft、联合国、Grammarly 和西北大学等客户都在使用 Tactic，让办公室之旅成为一种乐趣。通过与 Google、Microsoft 365、Slack 和 Zoom 的集成，我们的一体化解决方案可以优雅地融入您的日常工作流程。
Optix
optixapp.com
Optix 通过以设计为主导且易于使用的技术平台，帮助当今领先的联合办公运营商取得成功。通过 Optix 支持的体验实现运营自动化、社区参与和业务发展。
Eden Workplace
eden.io
Eden 是一个综合性 SaaS 平台，旨在帮助工作场所、人员运营和 IT 团队创造奇迹。 Eden 提供用户友好的工作场所体验工具，其设计充分考虑了员工体验和新的工作世界。该产品套件包括办公桌预订、访客管理、内部票务、房间安排和送货。 Eden 的工具允许团队将所有工作场所体验需求整合到一个集成平台中，从而创造一种令人愉快、简化的员工体验。 Eden 总部位于旧金山，投资者包括 Y Combinator、Bessemer Venture Partners、Fifth Wall、S28 Capital、Reshape 和 JLL。 Eden 的使命是为每个人创造一个更好的工作场所。
Whatspot
whatspot.app
使用 Whatspot 将您的工作空间管理提升到新的高度。我们提供动态解决方案，满足您的所有预订需求 - 从办公桌到（会议室）房间和停车位，同时保持易于使用，非常适合企业、联合办公空间、大学和公共机构。 Whatspot 对于 3 个空间和最多 15 个用户永久免费！通过我们直观的平台免费体验无与伦比的效率，并在您需要扩展时进行扩展。我们的定价在设计时考虑到了可扩展性，该计划根据您的使用情况提供灵活的定价结构。受益于：交互式地图、移动应用程序、工作场所二维码、轻松访客访问、审批流程、空间利用率统计。简化您的空间、简化预订并优化资源使用，同时增强用户体验。选择 Whatspot 打造更智能、更有条理的工作空间。您将得到什么：Whatspot 将快速、轻松地帮助您找到合适的预订日期，这样就不会与其他日期发生冲突。现场即时预订 - 只需简单扫描即可实现移动即时预订，满足专业人士快节奏的需求 办公桌和空间预订可视化 - 使用交互式平面图轻松管理轮用办公桌预订。创建一个让团队和个人能够有效工作的工作环境。实时查看哪些办公桌可用、谁在办公室以及队友坐在哪里。向公众提供预订服务 - 允许访客和外部合作伙伴轻松预订会议室、办公桌和其他共享公司资源，无需创建帐户。一切尽在您的掌控之中。所有预订都集中在一个地方 - 以日历或每日议程的形式完美概述您自己和您公司的所有预订。它随时可以在您的手机、平板电脑或计算机上使用。全面控制、实时洞察 - 管理谁可以访问资源、批准或拒绝预订。实时跟踪空间使用情况，以便您始终了解哪些资源何时以及由谁使用。详细的使用情况报告可实现准确的发票 - 通过我们详细的使用情况报告提高您的发票准确性。无论是轮用办公桌还是会议室的计费，我们的软件都能提供精确的数据，确保每小时都得到计算。
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq 是一个工作场所体验平台，使组织能够管理办公空间，同时完美同步房地产策略和员工体验。我们为工作场所团队提供用户友好的工具，让他们能够根据实时数据自信地优化工作空间、管理灵活的工作政策并打造无缝的工作场所体验。
Wayleadr
wayleadr.com
在 Wayleadr，我们相信您的员工上班的方式可以改变您的心情和企业的价值。作为世界第一的到达平台，Wayleadr 正在帮助更多的人更轻松、更快、更轻松地到达。 Wayleadr 将停车场、办公桌和会议室等物理空间转变为智能、地图化且可即时访问的空间，创造了无摩擦的到达体验，使所有类型的企业能够提高效率，创造和谐并提高生产力。立即访问 wayleadr.com，了解为什么 OpenAI、Uber 和赛诺菲等当今 21 世纪的公司选择 Wayleadr 来帮助其员工更轻松地到达目的地。
UnSpot
unspot.com
疫情过后，许多员工不再需要每周在办公室工作 5 天，公司也不再需要只分配一个人的工作场所，让不同的人在不同的日子坐在同一个地方。找到拥有合适设备的最佳工作场所，或者找到您想坐在一起的同事。一键预订餐桌或会议室。围绕团队何时到达办公室来计划您的日程安排，无需长时间讨论。不要错过你想交谈的同事来到办公室的日子。在您很少去的办公室或楼层中寻找出路。该系统包含易于使用的所有必要集成，例如 Active Directory、Google 和 Exchange 日历。它还具有高度开发的功能，用于查找和预订会议室，包括将显示器放置在房间的前面。如果一家公司甚至部分引入灵活工作岗位，这就会给人们一个选择，公司就有机会增加员工，而无需花费昂贵的费用搬到另一个办公室。不要让混合工作妨碍协同工作。为员工提供一种简单的方法来管理他们的混合日程、邀请同事到场并通过桌面或移动应用程序一键预订附近的办公桌。
Nibol
nibol.com
Nibol 是一款易于使用的应用程序，它将办公室管理系统与可预订的工作空间相结合。它让员工可以自由地在任何地方工作，无论是公司办公室、家庭还是联合办公空间。
Comeen
comeen.com
Comeen Play 是一个用于内部和运营通信的企业级数字标牌平台。该解决方案专为大型企业而设计，允许您一键向团队广播内容。从模板导入或创建您自己的内容，并通过现代仪表板轻松管理所有用户权限。 Comeen Play 提供 60 多种集成，包括 Google Slides、Microsoft PowerPoint、Salesforce、LumApps，甚至 YouTube：让您的员工能够实时访问最佳信息。在 ChromeOS、Windows、Android 或三星智能标牌平台上部署我们的数字标牌解决方案。数百家公司依赖 Comeen Play，从快速发展的初创公司到大型企业，例如威立雅、赛诺菲、Imerys 或 Sanmina。
Appspace
appspace.com
使用简单的通信和空间管理工具打造卓越的协作工作场所体验，让您的团队保持联系，无论他们是在工作、在家还是在旅途中。 Appspace 为成千上万的客户提供全球解决方案和支持，这些客户相信我们可以帮助他们与团队沟通并实现混合工作场所体验的现代化。我们很自豪能够帮助客户提供现代化的工作场所体验、统一品牌文化并加强沟通。
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD 是一家全球软件供应商，拥有八年帮助数千家公司简化灵活和混合工作场所管理的经验。我们通过易于设置的方式帮助公司从传统办公环境过渡到混合办公环境，并使用完全集成的解决方案和分析来实现最有效的资源管理。
deskbird
deskbird.com
deskbird 是一款将员工放在第一位的工作场所管理应用程序。该平台提供流畅且人性化的体验，使用户可以轻松查看办公室的占用情况并相应地调整其日程安排。只需点击 2 次，您就可以在移动设备、桌面设备、Slack 或 MS Teams 应用程序上预订办公桌。这就是为什么员工喜欢它！ - 让人们选择正确的上班日期，让他们回到办公室，避免通勤遗憾，并更有效地协作。员工可以看到他们的同事何时以及是否会在办公室或在家工作。 - 通过优先考虑面对面会议、创建办公室活动以及设置预订办公桌和会议室提醒，增强工作场所中的团队协作和参与度。只需点击两下，用户就可以预订资源，例如办公日的轮用办公桌、会议室和停车位。 - 通过强大的deskbird分析优化办公成本并减少能源消耗。限制最小使用面积并采用更智能的清洁以节省辅助成本。办公室分析还提供数据来找出最佳办公桌共享比例。 - 通过为特定员工分配办公桌和停车位、限制访问或给予优先访问以确保无缝混合工作体验、与 MS Teams、Slack、HRIS 工具等集成来简化办公室管理。 deskbird 100% 符合 GDPR（通过 ISO 27001 认证），所有数据均在欧盟托管和处理。像 deskbird 这样简单但功能强大的软件解决方案可让您成功管理混合工作模式。
Desk.ly
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Zynq
zynq.io
一个一体化平台，可帮助办公室及其人员使用、管理和优化其空间。 Zynq 正在帮助世界各地的公司通过智能办公桌和房间预订、访客管理、健康和疫苗筛查、协作工具等实现混合工作。环绕式企业分析为企业提供了采用数据优先方法进行重要决策所需的见解。受到各行业最优秀人士的信赖：Ferragamo、Shipbob 和 LA Dodgers。
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球领先的办公桌管理和混合工作平台，为超过 12,000 家客户和近 200 万用户提供服务，其中包括 IBM、西门子、梅赛德斯-奔驰和哈佛大学。我们正在定义工作场所体验的未来，帮助企业在混合工作场所中设计有意义、无缝、完全集成的员工体验和互动。 Skedda 与 Microsoft365、Google Workspace 等集成，并荣获 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的奖项。
Robin
robinpowered.com
想要减少混乱并提高清晰度吗？自信地管理您的办公空间。 Robin 是一个工作场所管理平台，可简化办公室生产力流程。我们通过领先的办公桌和房间预订软件、自动化和分析帮助全球组织优化其空间。 RiotGames、Politico、TripAdvisor 等数千家公司依靠 Robin 的工作场所管理平台来最大限度地提高生产力并减少办公室摩擦。我们通过领先的办公桌和房间预订软件、自动化和分析帮助优化他们的空间。
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace 是唯一完全集成的解决方案，它汇集了管理和优化工作场所所需的一切，从办公桌和房间预订到交付管理和统一占用分析。通过设计解决常见工作场所问题的产品，Envoy 重新定义了公司如何欢迎访客、改善现场体验、预订柜台和会议室、管理交付以及访问全球 16,000 个地点的准确且统一的工作场所数据。依靠智能、自动化的解决方案来解决常见的工作场所问题，例如释放未使用的空间和消除重复性任务。这不仅可以让您最有效地利用空间和资源，还可以让您的团队腾出时间专注于重要的工作。借助员工真正喜欢使用的 Envoy 直观技术，您可以通过让团队轻松协调现场工作来创造良好的工作场所体验，从而促进社区和团结。与提供离线工作场所解决方案和不同（且通常不精确）数据源的公司不同，Envoy 的平台提供准确、全面和统一的工作场所数据，以便您可以做出明智的业务决策。 Envoy 的集成解决方案从多个来源提取数据，以确保您始终拥有最准确的可用数据。欲了解更多信息，请访问 Envoy.com。