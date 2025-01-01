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演示自动化解决方案通过自动生成产品演示，在售前工作流程中发挥着至关重要的作用。这些工具可以帮助潜在客户体验量身定制的个性化演示，从而尽早了解产品。在这一类别中，这些解决方案可以从一开始就对潜在客户进行教育，有效地展示产品的价值和关键功能。值得注意的是，它们消除了针对特定角色或行业进行大量手动开发和定制演示的需要，从而提高了售前团队的时间效率。演示自动化解决方案的多功能应用包括交互式产品参观、引导演示和现场演示。