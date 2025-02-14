演示自动化软件 - 最热门应用 - 萨尔瓦多

Consensus

goconsensus.com

共识带领世界进入了演示自动化的新时代。它的平台为您的买家在需要时需要什么。然后，它通过对这些买家的独特见解将您的收入团队的影响倍增。结果，您会看到更快的近距离，更大的交易和更高的近距离率。 购买企业软件是缓慢，令人沮丧和破损的。其专利的演示自动化平台可以解决此问题。它结合了最好的视频，产品互动和发现自动化，为买家和客户提供无与伦比的体验。从C-Suite到最终用户，其演示可以病毒地传播，适应每个观众，揭示隐藏的利益相关者并回答关键问题。然后，他们每次点击时都需要提供强大的数据，并需要回到您的团队，从而使他们的影响倍增。 共识是一个产品体验平台，可帮助上市团队自动化演示，将浪费的演示从50％降低到5％，并将演示等待时间从14天减少到按需（将销售周期）减少到68％。由Autodesk，Atlassian，Dell，Oracle，Salesforce和SAP等公司信任，共识在G2 Presales软件中排名第一，并被认为是2025年的好地方。 超过50％的演示观看了同一天分享，而下班后的13％，共识迅速参与，同时通过病毒内共享揭示了新的利益相关者及其优先事项。结果？更快的收入，不合格的演示和更好的见解。