演示自动化软件 - 最热门应用 - 圣赫勒拿

CloudShare

cloudshare.com

CloudShare 是一家业务加速云公司，是实现销售和客户成功的最简单的解决方案。它旨在帮助软件公司提供复杂的演示、概念验证和培训，在不影响上市时间的情况下复制现实世界的体验。 CloudShare 使组织能够通过大规模自动化环境设置来专注于加速增长。它提供了使用情况的可见性和控制。它提供强大的资源来提高效率，支持流程的每一步，以更快地获得更好的结果。 CloudShare 可与任何基础设施（本地或公共云之上）一起运行，并与核心销售和 LMS 工具集成，使其易于部署。 是什么让 CloudShare 客户脸上露出笑容？ 1. 快速设置：瞬间启动交互式软件体验。在几分钟（而不是几小时）内创建或克隆环境，以模仿演示、POC 和培训的真实体验。 2. 实际帮助：实时关注学生和潜在学生的进度，通过远程能力给予他们成功所需的关注 3. 高级协作：通过 Slack 集成、聊天、网络钩子、应用内视频会议以及更具吸引力的工具来改善协作和沟通，以连接您和您的用户。 4. 成本控制：不再出现预算井喷！通过在不使用时自动暂停或删除环境来最大化资源分配，确保高效利用并节省成本。 5. 报告和分析：优化销售和培训环境的绩效，并通过深入的分析洞察提高投资回报率。 CloudShare REST API 可让您将自定义数据发送到您最喜欢的 BI 工具。 CloudShare 受到 100 多个国家/地区 500 多家企业客户的信赖，包括 Palo Alto Networks、Atlassian、ForgeRock、Fortinet 和 HP。