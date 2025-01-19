演示自动化软件 - 最热门应用 - 留尼汪

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演示自动化解决方案通过自动生成产品演示，在售前工作流程中发挥着至关重要的作用。这些工具可以帮助潜在客户体验量身定制的个性化演示，从而尽早了解产品。在这一类别中，这些解决方案可以从一开始就对潜在客户进行教育，有效地展示产品的价值和关键功能。值得注意的是，它们消除了针对特定角色或行业进行大量手动开发和定制演示的需要，从而提高了售前团队的时间效率。演示自动化解决方案的多功能应用包括交互式产品参观、引导演示和现场演示。
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Lancey
getlancey.com
将您的产品变成交互式产品演示。 使用您的产品作为强大的增长引擎，将更多访客和潜在客户转化为客户。
SnackWyze
snackwyze.com
简单的演示自动化，适合想要保持简单的售前团队。14 天免费试用。
Demoboost
demoboost.com
演示体验大卖！轻松创建、共享和跟踪您的产品演示。大规模、高效地个性化演示 快速、轻松地创建演示 – 无需代码，也无需技术部门的帮助 针对每个用例和客户进行个性化 – 徽标、数字、内容：您可以随意使用 不要重复做同样的事情 – 创建可重复使用和个性化的演示库
Demostack
demostack.com
Demostack 帮助收入团队轻松地以最佳方式展示产品。我们的平台可让您启动演示环境并为每个买家量身定制故事 - 一切只需几分钟，无需任何代码。无需将屏幕截图链接在一起来重新创建您的产品体验 - 我们一流的技术会自动捕获您产品的所有花哨功能，因此您的演示环境的外观和行为就像真实的环境一样。无需花费数周时间进行定制演示即可制作一个能引起共鸣的故事，并更快地赢得更多交易。谁可以从 Demostack 中受益？ Demostack 帮助 SaaS 收入团队（销售、营销、客户成功、合作伙伴）能够分享相互联系的产品故事、推动对话并加速收入增长，从而使工程团队能够专注于构建出色的产品，而不是管理演示环境。 - 掌控演示环境：不再等待研发。为收入团队提供对演示产品的完全所有权、定制和洞察力。 - 在几分钟内启动自定义演示：通过点击为每次对话量身定制高保真演示。它与您的实际产品非常接近，但针对您的买家进行了个性化设置，以帮助他们更快地理解价值。 - 提供完美的演示体验：不再为混乱的数据、错误或一般体验而道歉。让您的潜在客户毫无障碍地体验您产品的魔力。 - 获得赢得交易的见解：了解哪些演示正在推动交易、演示了什么、由谁演示、向谁演示、谁正在参与等等。
Navattic
navattic.com
Navattic 使上市团队能够立即创建交互式产品演示。我们帮助数百个销售和营销团队在整个销售和营销漏斗中推动以产品为主导的增长计划： - 转化网站访问者：通过新的 CTA 潜在客户想要点击的方式吸引更多合格的潜在客户。 - 吸引和教育潜在客户：为潜在客户提供量身定制的以产品为主导的营销活动，并立即实现价值。 - 提供可重复的演示：使非技术卖家能够轻松定制并大规模提供演示。在我们的网站上亲自试用 Navattic：https://www.navattic.com/
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界顶级公司用来扩大预售规模、扩大销售团队并增强购买体验的智能演示自动化平台。售前和技术销售团队自动执行重复的产品演示，使他们能够将时间重新分配给更高价值的活动。买家可以获得更好的体验——通过根据他们想要看到的内容量身定制的数字、交互式和点播视频演示来引导他们。这会自动发现利益相关者并消除不合格的演示，从而将销售周期大幅缩短 29% 至 68%，并将成交率提高高达 44%。其工作原理如下： - 销售代表向客户发送演示链接 - 客户选择对他们最重要的主题 - 共识根据这些选择创建自定义演示，并包括每个主题的支持内容（由销售代表预先选择） - 客户共享与其他利益相关者的演示链接 -销售代表可以报告每个观点、每个份额、每个利益相关者的优先事项 -现在销售代表知道参与购买决策的每个人 买家受过更多教育，更加自信，从而更容易进行促销和销售代表。
TechTorch
techtorch.io
TechTorch 是一个 B2B 平台，具有一组独特的功能，可简化并增强销售和交付团队的能力。： - TechTorch 允许用户根据客户需求上传和自定义每个推销，从而实现更有效的销售推销。 - TechTorch 通过定制 POC 自动化创建比“免费试用”更有效的智能演示。 - TechTorch 提供卓越的客户亲密度和知识，使客户能够按照自己的方式探索供应商并与之协作。
Instant Demo
instantdemo.co
合格的潜在客户正在等待演示。 创建交互式产品演示，以限定和转化网站上的潜在客户，通过对外销售提高产品参与度，或完全自动化演示体验。
HowdyGo
howdygo.com
可转化的交互式产品演示。解锁您的潜在客户的“啊哈”时刻。以 HTML 格式捕获您的 SaaS，并向他们展示使用您的产品的交互式故事。
Folio
folio.la
Folio - 一个平台，可让您在短短几分钟内创建交互式和引导式产品演示，而无需任何编码技能！借助我们的尖端技术，您可以通过捕获软件前端并将其与后端断开连接来完全控制产品的外观和功能。
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI 是一个无代码平台，供 GTM 团队创建交互式产品演示。我们通过 PLG 的努力为各行业最优秀的 GTM 团队提供支持。以下是我们可以帮助您的一些用例： 营销 • 产品导览——在您的网站上嵌入互动导览，将访问者转化为合格的潜在客户。 • 付费活动
StoryScale
storyscale.com
让您的营销和销售以产品为主导。无需代码即可创建像素完美的产品演示。优化您在所有设备上的演示体验。 StoryScale 演示具有电影效果，具有动画过渡和缩放。凭借一流的顶级营销网站交付和个性化销售演示，StoryScale 为现代收入团队提供了完整的演示自动化解决方案。 • 具有响应式交付和潜在客户开发功能的网站产品导览 • 具有安全共享和外向交付的个性化销售演示 • 引导式非线性产品导览路径 • 无需用于屏幕编辑和定制的代码演示工作室 • 指南库和屏幕交互 •克隆实时应用程序或使用媒体屏幕截图 • Demo-lytics 来跟踪参与度和演示性能 • 视频、电子书、博客和其他媒体的内容体验 我们相信人们应该获得更好的数字购买体验。这是一个简单的哲学：想怎么买就怎么卖。
Instruqt
instruqt.com
Instruqt 是一个可实践的虚拟 IT 实验室，旨在实现以产品为主导的增长。我们通过浏览器提供实际产品体验，帮助软件公司大规模产生需求并提高采用率和使用率。 Instruqt 在受保护的实验室环境中实例化软件的运行版本。通过实验室环境，您可以使用真实场景、基础设施和技术创建产品教程、演示和培训。由于 Instruqt 是基于浏览器的解决方案，因此 Instruqt 消除了防火墙、配置笔记本电脑或虚拟机的麻烦。 Google Cloud、Hashicorp、Puppet、Red Hat、Sysdig、Solo.io、Kasten 等公司使用 Instruqt 来创建产品导览、自助演示和培训。因此，Instruqt 客户可以在管道和帐户扩展方面产生数百万美元的收入，而不会造成工程资源负担过重。了解产品指导和教育的未来。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
Floik
floik.com
Floik 是一款用于创建交互式产品展示的一体化解决方案，例如分步指南、解释视频和可点击演示。该工具旨在帮助 SaaS 团队提供无缝的买家体验，并让他们的产品受到应有的关注。我们知道，需要整个团队来构思、创建、编辑和发布教育和吸引用户所需的内容。当你认为自己已经成功时，你的产品就会发生变化，并使所有这些内容变得陈旧。这就是 Floik 可以成为您的魔杖的地方。 🪄 您可以创建交互式演示、产品视频和分步指南，以突出产品的功能并取悦用户 - 全部从一个地方完成！该平台具有高级定制功能，可帮助您微调产品展示。您可以与您的团队合作，并将其与您的销售和 GTM 技术堆栈集成，以最大限度地取得成功。
Supademo
supademo.com
Supademo 使用精美的人工智能驱动的交互式演示帮助团队更有效地传达产品。 75 个国家/地区快速发展的公司的 8,000 多名用户在支持文档、入职培训、销售和营销方面使用 Supademo，以推动采用和参与。工作原理： 1. 录制：打开 Supademo 扩展并单击任意工作流程。交互式演示会在几秒钟内自动生成，并包含热点和文本说明。 2. 个性化：使用人工智能配音、自定义域、模糊、自动播放和 CTA（号召性用语）等强大功能自定义您的演示流程。 3. 共享和嵌入：通过公共链接即时共享您的 Supademo，或将其嵌入到各种平台（例如支持文档、网站）或您已使用的工具中。您会喜欢的功能： - AI 支持的演示：Supademo 使用 AI 创建直观、可嵌入的演示，并带有文本注释和语音叠加。 - 共享团队工作空间：允许团队成员查找、复制 Supademo 并进行协作，无论是产品演示、入门指南还是支持查询。 - 高级分析：深入了解流失率、转化率、参与度和收视率。 Supademo 的优势 - 提高您的工作效率：将搜索信息所花费的时间减少 25%。 - 增强的用户参与度：交互式指南的参与度提高了 250%。 - 快速解决问题：通过分步操作指南，解决支持请求的速度提高 10 倍。
Fable
sharefable.com
Fable 帮助销售和营销团队创建个性化演示，为每个潜在客户量身定制，无需任何工程支持。通过我们的现场演示、自定义沙箱环境和交互式产品导览；销售和营销团队可以提高转化率并达成更多交易。
TestBox
testbox.com
TestBox 是唯一真正实时、完全集成且 100% 自动化的演示和沙盒软件，让您的卖家摆脱束缚并为买家提供支持。借助 TestBox，您的销售代表每次都能提供无可挑剔的定制演示。展示您的实时、功能齐全的产品的所有荣耀：TestBox 演示环境充满了令人惊叹的真实 AI 生成数据并预先配置了关键集成，使您的产品价值对买家来说一目了然。在完美演示之后进行 POC 体验，让采购委员会有信心继续前进。引导式演练和快速链接让潜在客户从开始测试的那一刻起就感觉自己像产品专家，而使用情况分析则让销售代表在正确的时间跟进正确的消息，以保持交易顺利进行。使用 TestBox 更快地达成更多交易，同时提供更好的购买体验。
Tourial
tourial.com
Tourial 使进入市场的团队能够创建交互式演示和演示中心，并将其分发到任何地方。演示中心使您能够比以往更快、更好地教育您的买家——从渠道的最顶端一直向下。这是一个个性化的内容中心，供您的潜在客户找到他们需要的最重要的信息，与他们的团队共享，并向您提供有关他们关心的内容的数据。在任何渠道嵌入或共享您的交互式演示，更快地转化潜在客户、影响渠道并加快交易周期。
Saleo
saleo.io
Saleo 是排名第一的现场销售演示体验平台，帮助 Drift、Clari、Terminus 和 Salesloft 等领先软件公司直接在自己的 SaaS 产品中创建令人难以置信的数据完整的演示。我们通过消除丢失数据、过时的演示环境和耗时的演示准备的负担，帮助收入团队缩短销售周期、提高获胜率并完成更多交易。 Saleo 可以完全控制演示环境的每个元素 - 图形、指标、表格、文本、图像和图标，使您能够创建完美的软件演示，直接解决客户的痛点并完全按照您想要的方式进行。在几分钟内定制新的演示，将更多交易转化为“成交”。
CloudShare
cloudshare.com
CloudShare 是一家业务加速云公司，是实现销售和客户成功的最简单的解决方案。它旨在帮助软件公司提供复杂的演示、概念验证和培训，在不影响上市时间的情况下复制现实世界的体验。 CloudShare 使组织能够通过大规模自动化环境设置来专注于加速增长。它提供了使用情况的可见性和控制。它提供强大的资源来提高效率，支持流程的每一步，以更快地获得更好的结果。 CloudShare 可与任何基础设施（本地或公共云之上）一起运行，并与核心销售和 LMS 工具集成，使其易于部署。 是什么让 CloudShare 客户脸上露出笑容？ 1. 快速设置：瞬间启动交互式软件体验。在几分钟（而不是几小时）内创建或克隆环境，以模仿演示、POC 和培训的真实体验。 2. 实际帮助：实时关注学生和潜在学生的进度，通过远程能力给予他们成功所需的关注 3. 高级协作：通过 Slack 集成、聊天、网络钩子、应用内视频会议以及更具吸引力的工具来改善协作和沟通，以连接您和您的用户。 4. 成本控制：不再出现预算井喷！通过在不使用时自动暂停或删除环境来最大化资源分配，确保高效利用并节省成本。 5. 报告和分析：优化销售和培训环境的绩效，并通过深入的分析洞察提高投资回报率。 CloudShare REST API 可让您将自定义数据发送到您最喜欢的 BI 工具。 CloudShare 受到 100 多个国家/地区 500 多家企业客户的信赖，包括 Palo Alto Networks、Atlassian、ForgeRock、Fortinet 和 HP。
RELAYTO
relayto.com
经验就是信息。 RELAYTO 采用先进的算法，自动将静态内容改造为交互式微型网站，从而提高观众的参与度 24/7 - 无需编码。 只需将您的 PDF 和演示文稿（并添加任何支持内容、文本、网络/社交内容、图像、视频和音频）导入其直观的构建器中，即可分配交互式元素并发布给您的团队，以便在桌面和移动屏幕上即时查看。 RELAYTO 的秘密武器： 1. 内容丰富——将“数字纸张”转变为具有交互性、非线性导航和媒体的丰富数字体验。 2. 多合一云中心 - 将文件转换为针对全渠道共享、访问和控制而优化的超级智能 URL。 3. 高级分析 - 围绕内容参与度进行 360 度分析，以实现更好的优化。考虑优化网页内容。 借助 RELAYTO，您可以创建无限数量的公共和私人互动体验，并配备安全性、权限和用户管理来控制谁有权访问您的内容。指标提供有关 360 度数字肢体语言、活动和意图的见解，总结观看者花费时间的时间和地点，以便您可以确定外展工作的优先顺序……并不断改进您的内容。 在此背景下，RELAYTO 还正在创建一种用于一对一互动讲故事的新数字媒体，重点是消除作者和读者之间的摩擦。
Guideflow
guideflow.com
Guideflow 是最简单、最先进的平台，可在几秒钟内创建交互式产品演示和指南。使用我们的 Chrome 扩展程序（基于屏幕截图或 HTML）捕获您的流程，根据您的品牌定制交互式演示，并为每个用户或潜在客户进行个性化设置。通过公共链接、嵌入小部件等，随时随地与所有人分享您的演示。通过高级见解分析受众的行为。交互式演示可供各个团队使用： - 销售：不要让您的潜在客户等待。通过在外展活动、后续电子邮件中分享个性化交互式演示或用于现场演示，加快您的销售周期。 - 营销：展示，而不是讲述，并产生“顿悟”时刻。通过将产品演示嵌入您的网站、社交媒体和电子邮件活动中，提高转化率并激发客户兴趣。 - 客户支持：超越售票队列。通过交互式指南提高客户支持效率，通过将产品演示嵌入支持电子邮件、实时聊天、帮助中心或知识库，减少摩擦并提高满意度。 - 培训和入职：抛弃手册。利用我们的交互式教程进行无缝入职和培训。将学习体验转变为引人入胜的旅程，让您能够在任何流程或流程上对团队中的任何人进行培训和入职。 - 产品：让您的产品自己说话。在您的产品和电子邮件中展示新功能、更新或变更日志。 - 合作伙伴关系：使您的合作伙伴能够达成交易。通过互动演示帮助您的合作伙伴全面了解您的产品。分享针对他们需求的定制指南，让他们成为您最好的销售代表。
Storylane
storylane.io
Storylane 让 B2B 营销和销售工程团队捕捉他们的产品并创建引人入胜的演示和产品参观。以下是 Storylane 可以帮助您的一些营销和销售用例： 营销：产品导览 - 您可以构建产品导览并嵌入到您的营销网站中。这将有助于推动 PLG 并增加渠道中的合格销售线索。 （PS：您也可以嵌入潜在客户表格）电子邮件营销活动 - 在电子邮件营销活动中发送产品导览，以展示产品的新功能或特定流程。销售：演示留下 - 创建为您的潜在客户定制的产品的引导式+可点击演示，并将其作为演示留下来发送给他们。这将帮助您的冠军买家内部化您的产品并加速交易。现场演示 - 在发现电话会议或各个 POC 阶段展示 Storylane 演示。您的销售代表可以接受培训以遵循一致的演示流程。售前：通过使您的售前团队能够在几分钟内启动新的演示来扩展您的演示功能。借助 Storylane，您将能够帮助您的销售团队为每位买家提供个性化的演示体验，而无需像创建多个演示环境那样传统的复杂性。
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue 是一家快速发展的初创公司，总部位于科罗拉多州丹佛市。该公司由雄心勃勃的个人创始人罗宾·辛格维 (Robin Singhvi) 创立，在用户社区富有洞察力的反馈的推动下，随着时间的推移，该公司已发展成为一个小型但充满激情的团队，致力于增强销售支持体验。 SmartCue 为 GTM 团队提供了一个简化的平台，用于创建交互式和个性化的产品演示。主要功能包括强大的销售演示个性化、有效的销售自动化和直观的销售支持功能。我们的平台旨在提供简单但功能强大的界面，旨在让我们的用户快速获得价值。 SmartCue 的主要价值在于它对演示的创建和用于推动转化的方式产生变革性影响。通过实现实时演示定制，SmartCue 帮助用户提高销售线索质量，促进有意义的客户互动，并最终提高他们的销售业绩。 SmartCue 以其对交互式演示创建和销售演示个性化的独特关注而在市场中脱颖而出。与其他销售支持平台不同，SmartCue 是由社区的需求和反馈驱动的，从而产生了直接响应 GTM 团队面临的挑战的产品。我们的产品使用户能够创建动态、个性化的演示，以吸引和转化，帮助改变销售流程。我们致力于构建真正增加价值的有意义的功能，而不是为了增加价值而融入流行语技术。即将推出的增强功能包括与顶级营销技术和销售技术工具的集成、改进的移动体验以及人工智能驱动的功能——始终基于我们的社区告诉我们他们的需求而构建。 SmartCue 独特的旅程、以社区为中心的方法以及让用户快速实现价值的承诺使我们在拥挤的销售支持领域中脱颖而出。
Vivun
vivun.com
B2B 销售必须改变。以透明度和信任赢得当今有销售业绩的买家。 Vivun 的人工智能平台使企业能够重新定义买家体验、在竞争中脱颖而出并加速收入增长。通过处于最前沿的解决方案组织，公司可以使销售与产品保持一致，为团队提供可重复的工作流程，提供按需产品专业知识，并赢得更多交易。