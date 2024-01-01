演示自动化软件 - 最热门应用 - 刚果（布）

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演示自动化解决方案通过自动生成产品演示，在售前工作流程中发挥着至关重要的作用。这些工具可以帮助潜在客户体验量身定制的个性化演示，从而尽早了解产品。在这一类别中，这些解决方案可以从一开始就对潜在客户进行教育，有效地展示产品的价值和关键功能。值得注意的是，它们消除了针对特定角色或行业进行大量手动开发和定制演示的需要，从而提高了售前团队的时间效率。演示自动化解决方案的多功能应用包括交互式产品参观、引导演示和现场演示。
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StoryScale
storyscale.com
让您的营销和销售以产品为主导。无需代码即可创建像素完美的产品演示。优化您在所有设备上的演示体验。 StoryScale 演示具有电影效果，具有动画过渡和缩放。凭借一流的顶级营销网站交付和个性化销售演示，StoryScale 为现代收入团队提供了完整的演示自动化解决方案。 • 具有响应式交付和潜在客户开发功能的网站产品导览 • 具有安全共享和外向交付的个性化销售演示 • 引导式非线性产品导览路径 • 无需用于屏幕编辑和定制的代码演示工作室 • 指南库和屏幕交互 •克隆实时应用程序或使用媒体屏幕截图 • Demo-lytics 来跟踪参与度和演示性能 • 视频、电子书、博客和其他媒体的内容体验 我...
Demostack
demostack.com
Demostack 帮助收入团队轻松地以最佳方式展示产品。我们的平台可让您启动演示环境并为每个买家量身定制故事 - 一切只需几分钟，无需任何代码。无需将屏幕截图链接在一起来重新创建您的产品体验 - 我们一流的技术会自动捕获您产品的所有花哨功能，因此您的演示环境的外观和行为就像真实的环境一样。无需花费数周时间进行定制演示即可制作一个能引起共鸣的故事，并更快地赢得更多交易。谁可以从 Demostack 中受益？ Demostack 帮助 SaaS 收入团队（销售、营销、客户成功、合作伙伴）能够分享相互联系的产品故事、推动对话并加速收入增长，从而使工程团队能够专注于构建出色的产品，而不是管理演示环境...
Supademo
supademo.com
Supademo 使用精美的人工智能驱动的交互式演示帮助团队更有效地传达产品。 75 个国家/地区快速发展的公司的 8,000 多名用户在支持文档、入职培训、销售和营销方面使用 Supademo，以推动采用和参与。工作原理： 1. 录制：打开 Supademo 扩展并单击任意工作流程。交互式演示会在几秒钟内自动生成，并包含热点和文本说明。 2. 个性化：使用人工智能配音、自定义域、模糊、自动播放和 CTA（号召性用语）等强大功能自定义您的演示流程。 3. 共享和嵌入：通过公共链接即时共享您的 Supademo，或将其嵌入到各种平台（例如支持文档、网站）或您已使用的工具中。您会喜欢的功能： - ...
Guideflow
guideflow.com
Guideflow 是最简单、最先进的平台，可在几秒钟内创建交互式产品演示和指南。使用我们的 Chrome 扩展程序（基于屏幕截图或 HTML）捕获您的流程，根据您的品牌定制交互式演示，并为每个用户或潜在客户进行个性化设置。通过公共链接、嵌入小部件等，随时随地与所有人分享您的演示。通过高级见解分析受众的行为。交互式演示可供各个团队使用： - 销售：不要让您的潜在客户等待。通过在外展活动、后续电子邮件中分享个性化交互式演示或用于现场演示，加快您的销售周期。 - 营销：展示，而不是讲述，并产生“顿悟”时刻。通过将产品演示嵌入您的网站、社交媒体和电子邮件活动中，提高转化率并激发客户兴趣。 - 客户支...
Storylane
storylane.io
Storylane 让 B2B 营销和销售工程团队捕捉他们的产品并创建引人入胜的演示和产品参观。以下是 Storylane 可以帮助您的一些营销和销售用例： 营销：产品导览 - 您可以构建产品导览并嵌入到您的营销网站中。这将有助于推动 PLG 并增加渠道中的合格销售线索。 （PS：您也可以嵌入潜在客户表格）电子邮件营销活动 - 在电子邮件营销活动中发送产品导览，以展示产品的新功能或特定流程。销售：演示留下 - 创建为您的潜在客户定制的产品的引导式+可点击演示，并将其作为演示留下来发送给他们。这将帮助您的冠军买家内部化您的产品并加速交易。现场演示 - 在发现电话会议或各个 POC 阶段展示 St...
Folio
folio.la
Folio - 一个平台，可让您在短短几分钟内创建交互式和引导式产品演示，而无需任何编码技能！借助我们的尖端技术，您可以通过捕获软件前端并将其与后端断开连接来完全控制产品的外观和功能。
Fable
sharefable.com
Fable 帮助销售和营销团队创建个性化演示，为每个潜在客户量身定制，无需任何工程支持。通过我们的现场演示、自定义沙箱环境和交互式产品导览；销售和营销团队可以提高转化率并达成更多交易。
Instant Demo
instantdemo.co
合格的潜在客户正在等待演示。 创建交互式产品演示，以限定和转化网站上的潜在客户，通过对外销售提高产品参与度，或完全自动化演示体验。
Floik
floik.com
Floik 是一款用于创建交互式产品展示的一体化解决方案，例如分步指南、解释视频和可点击演示。该工具旨在帮助 SaaS 团队提供无缝的买家体验，并让他们的产品受到应有的关注。我们知道，需要整个团队来构思、创建、编辑和发布教育和吸引用户所需的内容。当你认为自己已经成功时，你的产品就会发生变化，并使所有这些内容变得陈旧。这就是 Floik 可以成为您的魔杖的地方。 🪄 您可以创建交互式演示、产品视频和分步指南，以突出产品的功能并取悦用户 - 全部从一个地方完成！该平台具有高级定制功能，可帮助您微调产品展示。您可以与您的团队合作，并将其与您的销售和 GTM 技术堆栈集成，以最大限度地取得成功。
HowdyGo
howdygo.com
可转化的交互式产品演示。解锁您的潜在客户的“啊哈”时刻。以 HTML 格式捕获您的 SaaS，并向他们展示使用您的产品的交互式故事。
CloudShare
cloudshare.com
创建高影响力的虚拟培训和演示的时间比喝完咖啡所需的时间还要短。 CloudShare 为您提供了一个极其简单的虚拟 IT 实验室，可创建令人信服的软件产品实践体验，让您的客户和潜在客户惊叹不已。是什么让 CloudShare 客户脸上露出笑容？ 1. 快速设置：瞬间启动交互式软件体验。在几分钟（而不是几小时）内创建或克隆环境，以模仿演示、POC 和培训的真实体验。 2. 实际帮助：实时关注学生和潜在客户的进度，通过超肩能力给予他们成功所需的关注 2. 高级协作：通过 Slack 集成、聊天、 webhooks、应用内视频会议以及更具吸引力的工具来连接您和您的用户。 4. 成本控制：不再出现预算...
Instruqt
instruqt.com
Instruqt 是一个可实践的虚拟 IT 实验室，旨在实现以产品为主导的增长。我们通过浏览器提供实际产品体验，帮助软件公司大规模产生需求并提高采用率和使用率。 Instruqt 在受保护的实验室环境中实例化软件的运行版本。通过实验室环境，您可以使用真实场景、基础设施和技术创建产品教程、演示和培训。由于 Instruqt 是基于浏览器的解决方案，因此 Instruqt 消除了防火墙、配置笔记本电脑或虚拟机的麻烦。 Google Cloud、Hashicorp、Puppet、Red Hat、Sysdig、Solo.io、Kasten 等公司使用 Instruqt 来创建产品导览、自助演示和培训。...
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界顶级公司用来扩大预售规模、扩大销售团队并增强购买体验的智能演示自动化平台。售前和技术销售团队自动执行重复的产品演示，使他们能够将时间重新分配给更高价值的活动。买家可以获得更好的体验——通过根据他们想要看到的内容量身定制的数字、交互式和点播视频演示来引导他们。这会自动发现利益相关者并消除不合格的演示，从而将销售周期大幅缩短 29% 至 68%，并将成交率提高高达 44%。其工作原理如下： - 销售代表向客户发送演示链接 - 客户选择对他们最重要的主题 - 共识根据这些选择创建自定义演示，并包括每个主题的支持内容（由销售代表预先选择） - 客户共享与其他利益相关者的演示链...
Rivia.AI
rivia.ai
Rivia.AI 是一个无代码平台，供 GTM 团队创建交互式产品演示。我们通过 PLG 的努力为各行业最优秀的 GTM 团队提供支持。以下是我们可以帮助您的一些用例： 营销 • 产品导览——在您的网站上嵌入互动导览，将访问者转化为合格的潜在客户。 • 付费活动
RELAYTO
relayto.com
你如何让自己的满足感提高 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的交互式体验平台，可将静态内容（PDF、MP4、图像）转换为引人入胜的交互式体验，使观看者能够选择自己的路径并进行自我教育。查看我们自己的 RELAYTO 支持的购买体验，该体验最初是传统的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需将您的 PDF 和演示文稿（并添加任何支持内容、文本、网络/社交内容、图像、视频和音频）到我们直观的构建器中即可分配交互式元素并发布供您的团队在桌面和移动屏幕上即时查看。借助 RELAYTO，您可以创建无限数量的公共和私人互动体验，并配备安全性、权限和用户管理来控制谁有权访问您...
Vivun
vivun.com
B2B 销售必须改变。以透明度和信任赢得当今有销售业绩的买家。 Vivun 的人工智能平台使企业能够重新定义买家体验、在竞争中脱颖而出并加速收入增长。通过处于最前沿的解决方案组织，公司可以使销售与产品保持一致，为团队提供可重复的工作流程，提供按需产品专业知识，并赢得更多交易。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
Tourial
tourial.com
Tourial 使进入市场的团队能够创建交互式演示和演示中心，并将其分发到任何地方。演示中心使您能够比以往更快、更好地教育您的买家——从渠道的最顶端一直向下。这是一个个性化的内容中心，供您的潜在客户找到他们需要的最重要的信息，与他们的团队共享，并向您提供有关他们关心的内容的数据。在任何渠道嵌入或共享您的交互式演示，更快地转化潜在客户、影响渠道并加快交易周期。
SmartCue
getsmartcue.com
SmartCue 是一家快速发展的初创公司，总部位于科罗拉多州丹佛市。该公司由雄心勃勃的个人创始人罗宾·辛格维 (Robin Singhvi) 创立，在用户社区富有洞察力的反馈的推动下，随着时间的推移，该公司已发展成为一个小型但充满激情的团队，致力于增强销售支持体验。 SmartCue 为 GTM 团队提供了一个简化的平台，用于创建交互式和个性化的产品演示。主要功能包括强大的销售演示个性化、有效的销售自动化和直观的销售支持功能。我们的平台旨在提供简单但功能强大的界面，旨在让我们的用户快速获得价值。 SmartCue 的主要价值在于它对演示的创建和用于推动转化的方式产生变革性影响。通过实现实时演...
SnackWyze
snackwyze.com
简单的演示自动化，适合想要保持简单的售前团队。14 天免费试用。
TestBox
testbox.com
TestBox 是唯一真正实时、完全集成且 100% 自动化的演示和沙盒软件，让您的卖家摆脱束缚并为买家提供支持。借助 TestBox，您的销售代表每次都能提供无可挑剔的定制演示。展示您的实时、功能齐全的产品的所有荣耀：TestBox 演示环境充满了令人惊叹的真实 AI 生成数据并预先配置了关键集成，使您的产品价值对买家来说一目了然。在完美演示之后进行 POC 体验，让采购委员会有信心继续前进。引导式演练和快速链接让潜在客户从开始测试的那一刻起就感觉自己像产品专家，而使用情况分析则让销售代表在正确的时间跟进正确的消息，以保持交易顺利进行。使用 TestBox 更快地达成更多交易，同时提供更好的...
Saleo
saleo.io
Saleo 是排名第一的现场销售演示体验平台，帮助 Drift、Clari、Terminus 和 Salesloft 等领先软件公司直接在自己的 SaaS 产品中创建令人难以置信的数据完整的演示。我们通过消除丢失数据、过时的演示环境和耗时的演示准备的负担，帮助收入团队缩短销售周期、提高获胜率并完成更多交易。 Saleo 可以完全控制演示环境的每个元素 - 图形、指标、表格、文本、图像和图标，使您能够创建完美的软件演示，直接解决客户的痛点并完全按照您想要的方式进行。在几分钟内定制新的演示，将更多交易转化为“成交”。
Demoboost
demoboost.com
演示体验大卖！轻松创建、共享和跟踪您的产品演示。大规模、高效地个性化演示 快速、轻松地创建演示 – 无需代码，也无需技术部门的帮助 针对每个用例和客户进行个性化 – 徽标、数字、内容：您可以随意使用 不要重复做同样的事情 – 创建可重复使用和个性化的演示库
Navattic
navattic.com
Navattic 使上市团队能够立即创建交互式产品演示。我们帮助数百个销售和营销团队在整个销售和营销漏斗中推动以产品为主导的增长计划： - 转化网站访问者：通过新的 CTA 潜在客户想要点击的方式吸引更多合格的潜在客户。 - 吸引和教育潜在客户：为潜在客户提供量身定制的以产品为主导的营销活动，并立即实现价值。 - 提供可重复的演示：使非技术卖家能够轻松定制并大规模提供演示。在我们的网站上亲自试用 Navattic：https://www.navattic.com/
TechTorch
techtorch.io
TechTorch 是一个 B2B 平台，具有一组独特的功能，可简化并增强销售和交付团队的能力。： - TechTorch 允许用户根据客户需求上传和自定义每个推销，从而实现更有效的销售推销。 - TechTorch 通过定制 POC 自动化创建比“免费试用”更有效的智能演示。 - TechTorch 提供卓越的客户亲密度和知识，使客户能够按照自己的方式探索供应商并与之协作。
Lancey
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