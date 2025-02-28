需求生成软件 - 最热门应用 - 土耳其

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需求生成软件是一个强大的工具集，旨在激发潜在客户对公司产品或服务的兴趣和认知。它的运作方式是在买家的整个旅程中识别、吸引和培育潜在客户，最终促使他们做出购买决定。以下是需求生成软件的全面描述： 需求生成软件通过采用各种入站和出站营销技术，自动化并简化了吸引和转换潜在客户的过程。它利用数据分析、营销自动化和多渠道沟通策略来创建与潜在客户的需求和偏好产生共鸣的有针对性的活动。 总体而言，需求生成软件使企业能够有效地吸引、参与和转化潜在客户，从而推动收入增长和长期客户关系。它是现代营销策略的重要组成部分，帮助组织在当今的数字环境中保持竞争力。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一个完整的营销，销售，客户服务和CRM软件的平台，以及方法，资源和支持，以帮助企业发展更好。开始使用免费工具，并随着成长而升级。 借助营销中心，您的所有营销工具和数据都在一个易于使用，功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间，并获得所需的所有上下文，以提供个性化的体验，以吸引和转换合适的客户。另外，营销人员可以将数据保持在他们所做的一切的中心，因为营销中心是作为HubSpot CRM平台的一部分而建造的。当使用完整的CRM平台时，营销人员可以实现与销售的无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略，服务还是软件，HubSpot都可以使您扩展公司，而不是复杂性。 HubSpot拥有您需要更好成长的一切。
Similarweb
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通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 会满足您所有的联属营销和推荐营销需求。将 Tapfiliate 与 Shopify、WooCommerce 和 30 多个其他集成同步。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Sprinklr
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Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Warmly
warmly.ai
Warmly 是第一个专为中小型收入团队构建的自主销售编排平台。该平台协调来自销售支持工具、B2B 意图和丰富工具的元数据，以识别、跟踪并与准备进行转化的网站访问者建立联系。通过自动聚合数据并整合来自不同平台的见解，Warmly 精心策划最有效的下一步，以推动销售团队进行合格的对话。 热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。 他们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，他们会以热情、引人入胜的方式帮助您关闭管道。此外，他们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过其屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上与潜在客户或客户更好地联系。
Rewardful
rewardful.com
将您最大的粉丝变成您最好的营销人员。 Rewardful 是 SaaS 公司通过 Stripe & Paddle 设置联属网络营销和推荐计划的一种简单方式。只需连接您的帐户，让我们为您跟踪推荐、折扣和佣金！
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Success.ai
success.ai
Success.ai 是一个一体化的冷电子邮件平台，旨在帮助企业实现高速增长。该工具专注于解锁无限的潜在客户、电子邮件、热身和先进的人工智能写作功能，旨在加强外展工作。该平台提供对超过 7 亿条经过验证的 B2B 潜在客户的庞大数据库的访问，使用户能够轻松发现并与他们的理想客户互动。 高级过滤器和关键字对此进行了补充，可以根据行业、公司规模、位置和收入来获取目标客户。 Success.ai 还提供无限制的电子邮件发送帐户，允许用户每天发送数千封电子邮件，而不会影响他们的声誉。 该工具的预热功能有助于确保最大的电子邮件发送效率，并防止电子邮件成为垃圾邮件，让您高枕无忧，确保收件箱送达。人工智能驱动的写作功能允许用户轻松制作定制电子邮件，利用人工智能来保持品牌真实性并产生数据驱动的影响。 AI个性化进一步提高参与度和响应率，使用户能够抓住更多机会。其他功能包括 InboxHub，它可以简化潜在客户响应和交易完成，以及强大的营销活动分析，以最大限度地提高结果。 该工具还提供收件箱轮换功能，以便在多个帐户之间有机地分配电子邮件发送，以及电子邮件验证和批量域测试，以保证送达率。总的来说，Success.ai 是一个全面的解决方案，旨在帮助企业加速增长，并在冷电子邮件营销活动中取得最大的影响力和成功。
BrandChamp
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借助 BrandChamp，将您的客户转变为品牌拥护者。 BrandChamp 前所未有地简化了品牌宣传计划的启动和管理。与增长最快的品牌一起通过成功的宣传活动来提高推荐销售并激励用户生成内容。我们的一体化平台与顶级电子商务解决方案、社交媒体平台和市场无缝集成。
ActiveCampaign
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ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
Luna.ai
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旧的销售策略已经被打破。今天的潜在客户对那些一刀切的垃圾邮件的耐心为零。电子邮件服务提供商也收紧了针对批量冷电子邮件的政策。这是一个新时代，旧的方式已经不再适用了。 如果您认为简单地发展销售团队就是灵丹妙药，那么请再想一想。尽管尽了最大努力，许多销售人员仍然未能有效理解和吸引潜在客户。销售代表的投资回报率越来越难以证明其合理性。听起来很熟悉吗？是时候做出改变了。 进入 Luna.ai，您在销售黑暗中的火箭飞船。 Luna.ai 不仅仅是另一个人工智能销售工具；这是您正在寻找的一体化潜在客户平台。基于信号的销售、大规模个性化、电子邮件送达率——Luna.ai 都涵盖了。 使用 Luna.ai，您不仅仅是销售；而是销售。您的销售方式更加明智、更加有效。想象一下，有一个系统能够从里到外了解您的潜在客户，建立在海量数据和见解的基础上，以确保每次外展活动都是准确的。精通 152 种语言，令人印象深刻。最好的部分是什么？可扩展，拥有无限的电子邮件帐户，而成本仅为传统方法的十分之一。 从本质上讲，Luna.ai 旨在帮助您在自己最喜欢做的事情上表现出色：与客户建立联系并达成交易。这是为了消除猜测并确保您发送的每条消息都具有个性化和相关性。 立即制定您的第一本行动手册。借助 Luna.ai 的预设，您将在几分钟内启动并运行。月球上见！
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国云软件公司。它提供（CRM）客户关系管理服务，还出售了一套互补的企业应用程序，专注于客户服务，营销自动化，分析和应用程序开发。 2020年，根据员工的满意度调查，《财富》杂志在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
GrowthHero
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GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listings 找到您，通过 Affiliate Hunt 搜索联属公司，然后让您的联属公司通过 MLM 为您招募更多联属公司。 - 奖励佣金、固定或手动奖励 - 跟踪注册、销售和订阅 - 与附属机构共享营销资产，确保其内容始终符合品牌要求。 - 开展活动 - 提供奖金或其他额外奖励来实现目标 # 影响者营销平台 - 搜索并联系 Instagram、Tik Tok 和 YouTube 影响者加入您的计划 - 创建活动，让影响者提交内容供您批准 - 向影响者支付固定的内容费用或者获得销售佣金 # 客户推荐营销工具 - 让客户将您的朋友推荐给他们的朋友。通过购买后模式和推荐小部件上的优惠来吸引他们 - 通过自定义电子邮件将您的客户培养成传道者 - 与影响者和附属机构分开 - 通过商店积分、佣金或其他固定奖励来奖励客户 - 您决定 14 天免费试用在所有计划上！
Retainly
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Retainly 旨在确保更多客户一次又一次地回到您的业务。它易于学习和使用，这意味着您可以轻松执行有影响力的营销活动。借助 Retainly，您可以让客户保持参与并建立更牢固、更持久的关系。
InboxPro
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InboxPro 帮助您将潜在客户转化为客户并结束更多会议。 利用 AI 掌握电子邮件推广。自动化序列、通过合并标签进行个性化并增强客户参与度。现在就开始赢得更多交易。
Hunter.io
hunter.io
亨特（Hunter）是一种基于云的解决方案，可帮助企业在网络上找到并验证来自域名，公司或特定专业人员的专业电子邮件地址，等等。还包括一个免费的冷电子邮件平台来直接从Hunter发送电子邮件活动。亨特（Hunter）使销售，招聘人员和营销人员可以使用简单但功能强大的工具与其他专业人员接触。 Hunter爬网并索引了公开可用的专业电子邮件地址。可以通过简单的用户界面轻松访问数据，以查找公司中的合适人员或找到如何与已确定的专业人员联系。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一个人工智能驱动的销售勘探平台，用于在线 B2B 潜在客户开发、可操作的销售情报和自动化销售序列。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 是一款销售情报工具，可让您根据高级搜索功能（例如所使用的技术和常见做法）以及许多其他过滤器（例如位置、公司规模、行业等）创建潜在客户列表。创建列表后，您可以访问这些公司关键决策者的联系信息（工作电子邮件和手机），全部规模化且无缝。
Floww.ai
floww.ai
Floww.ai 是一款 GenAI 支持的软件套件，可为 B2C 和 B2B2C 企业实现高速销售。 Floww.ai 的集成销售平台提供与现代通信堆栈集成的销售执行 CRM、NoCode 即时分析、营销和工作流程自动化。 Floww.ai 先进的生成式人工智能工具 Sales Co-Pliot 和 Analytics Co-Pliot 通过即时分析和深入洞察，实现高效、高质量的销售方法。大多数 CRM 主要针对 B2B 用例而构建，无法有效适应 B2C 和 B2B2C 业务。现代 B2C 销售的高速度和高容量需要一个集成的销售平台来实现敏捷的销售管理，以快速适应动态的市场环境。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 帮助 B2B SaaS 营销人员提高营销投资回报率、节省日常分析的时间和精力，并针对影响渠道/收入的营销活动提供重要见解。首先，Factors 通过无代码集成汇集了所有数据孤岛 - 网站访问者数据、CRM、广告平台、Clearbit 和 Search Console 数据。通过 CRM 联系人/潜在客户识别网站上的匿名访问者后，Factors 可以提供所有营销指标的统一视图、带有投资回报率分析的多点触控归因、营销和销售渠道分析，以及为 B2B 营销人员量身定制的自动化见解。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析和协作平台，它连接付费、自有和免费的营销、销售和产品使用数据，以推动真正的业务成果。我们帮助收入超过 1 亿美元的 B2B 企业跨团队集成、丰富和分析数据，并将性能与行业基准进行比较。客户利用 Octane11 的开箱即用可视化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他们选择的其他端点提供增强的数据。 Octane11 确实是 B2B 数据堆栈中缺失的一环，它可以将孤立的数据转化为可操作的见解，并以极少的时间和成本提高性能。
SalesMind AI
sales-mind.ai
利用我们专为 LinkedIn 勘探而设计的尖端人工智能工具，简化您的外展工作并达成更多交易。
NetHunt
nethunt.com
Nethunt是一种销售自动化工具，实际上生活在您的Gmail和其他Google Workspace应用中。它可以帮助销售团队管理潜在客户，培养客户关系，监控销售进度并完成更多交易。 有关Nethunt CRM的更多信息 🙂组织您的客户群 使用Nethunt的Core CRM功能以最有效的方式组织您的客户群。 ✓告别乏味的数据输入。 ✓使用Nethunt的重复预防功能，始终保持数据清洁。 ✓所需的字段功能手表覆盖您的数据，以确保您拥有所需的东西。 ✓您的客户群被牢固地存储在一个地方，可通过适当的访问管理来保护免受泄漏或撬动的眼睛。 📞通过多个渠道捕获新线索 Nethunt CRM与多种工具集成在一起，可让您从不同来源获取新的潜在客户，并在CRM记录中存储通信。 ✓从入站和出站呼叫中创建新线索 ✓将网站聊天变成新的线索 ✓从社交媒体平台获取新线索 ✓从信使的CRM添加新线索 ✓从自定义网络表格中捕获潜在客户 📋细分领导者和客户群 将您的客户群分解为有针对性的细分市场，以使用各种宏（工作标题，需求，公司规模等）发送个性化的音调。 ✓使用自定义过滤器和视图来细分您的联系人。 ✓为自己保存无限数量的细分市场或与团队分享。 ✓在新用户匹配某些参数时会自动更新这些段。 💲建立销售管道 将触点变成线索，然后将其推向美丽的功能性管道。 ✓添加新交易，其价值，关闭的可能性和预期的关闭日期。 ✓跟踪交易通过管道阶段的进度。 ✓知道陷入管道的每个阶段的收入 ✓现场阻塞的线索以及如何将其推向购买。 ✓为您的产品和服务创建一个或几个自定义管道。 ✓建立您可以信任的预测。 ⭕管理任务 组织您的工作日并管理团队的工作量。全部在Gmail中。 ✓管理任务并与Gmail内部的团队合作。 ✓通过某些标准或圆形旋转算法自动分配任务。 ✓将任务链接到电子邮件和CRM记录。 ✓收到日常任务消化以计划您的一天。 🤖在Gmail中自动化销售流程 Nethunt CRM允许用户自动化整个销售流程 - 从铅捕获到Deals的管道阶段再到通知。 ✓从不同来源捕获潜在客户，并将其添加到您的CRM中。 ✓将经理分配领导并设置个性化的自动修复。 ✓根据其行为自动优先考虑线索 ✓将序列设置为培养铅。 ✓自动将电子邮件对话，聊天，呼叫链接到CRM配置文件。 ✓根据铅的响应，将算法移动到下一个管道阶段。 ✓为团队创建自动任务。 ✓在管道中发生重要更改时，请向团队设置通知。 ✓自动数据输入。 ✉️电子邮件自动化 ✓在Gmail中创建个人和共享的电子邮件模板。 ✓轻松，快速地编写重复电子邮件。 ✓用自定义字段个性化电子邮件模板。 ✓在每日电子邮件通信，电子邮件广告系列或自动化电子邮件序列中使用电子邮件模板。 📩电子邮件跟踪 跟踪您的电子邮件打开并点击Gmail。 ✓知道接收器是否实时查看您的电子邮件是否频率。 ✓知道何时打开您的电子邮件以为您的团队提供见解。 ✓根据打开电子邮件或单击链接的次数确定潜在客户的优先级。 ✓使用电子邮件跟踪进行常规电子邮件，电子邮件广告系列和自动化电子邮件序列。 🔁电子邮件广告系列 在Gmail发送电子邮件活动和后续活动。 ✓向自定义细分市场或所有客户群发送电子邮件活动。 ✓将后续电子邮件设置为以前的电子邮件广告系列。 ✓监视广告系列统计信息：打开，点击，取消订阅，反弹和答复。 ✓通过Gmail，Nethunt SMTP或您自己的SMTP服务器发送电子邮件广告系列。 📊销售报告 在Nethunt CRM中跟踪关键业务指标和团队绩效。 ✓单独跟踪整个团队和每个经理的有效性 - 发送的电子邮件，演示文稿，拨打电话等的数量。 ✓与以前的时期相比分析业务增长 - 封闭交易的数量以及产生的收入。 ✓通过经理，某个产品，国家 /地区分解收入来分析收入。 ✓跟踪您的配额达到。 ✓分析损失交易的原因。 ✓建立您可以信任的销售预测。
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Jebbit 的企业体验平台使品牌能够构建精美的交互式体验，跨每个渠道大规模捕获零方数据。从产品推荐和个性测验到琐事、可购物的造型手册、更好的调查、民意调查、表格等 - Jebbit 体验推动了更高的参与度，因为它们超出了消费者的期望，并提供真正的价值，以换取有关他们的偏好、兴趣、生活方式和生活方式的相关信息。意图。这种消费者声明的零方数据是品牌的最终竞争优势，并在客户生命周期的每个阶段推动切实的投资回报率。 Jebbit 的客户包括：欧莱雅、百事可乐、Haleon、NFL、资生堂集团、Live Nation、ASICS、NBA、JCPenney、Free People、Monster Worldwide 等，使用 Jebbit 软件平台创造更好的消费者体验，推动行业发展-领先的参与度，收集大量零方数据，获取丰富的潜在客户，推动更多在线转化并提高忠诚度和生命周期价值。
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Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
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Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
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Clay 是一款 AI 工具，允许用户通过结合 50 多个数据提供商、实时抓取和 AI 的力量来扩展他们的创意出站想法。借助 Clay，用户可以发送针对各个收件人量身定制的个性化营销活动，从而增加预订更多会议的机会。Clay 提供了一系列特性和功能来支持有效的外拨营销活动。 用户可以访问庞大的数据提供商网络来收集潜在客户的相关信息，例如职位列表、技术堆栈详细信息和最新新闻。 Clay 还允许用户识别公司的具体特征，例如远程优先策略或 SOC II 合规性，并在其网站上搜索关键字。该工具提供对广泛联系人数据库的访问，使用户能够查找来自以下公司的电子邮件和电话号码各种来源，包括 LinkedIn 个人资料、Twitter 个人资料和本地企业列表。 Clay 与流行的 CRM 平台集成，允许用户通过自动勘探来增强其 CRM 功能。用户还可以利用 Clay 中的 AI 功能来生成个性化电子邮件、编写消息和自动化公司研究。 该工具提供丰富销售线索、寻找工作变动以及根据关键字和其他标准对销售线索进行评分等功能。Clay 受到超过 50,000 个领先团队的信任，并提供 14 天的专业试用期，让用户亲身体验其功能。 凭借其多功能性和一系列功能，Clay 使用户能够优化他们的外拨活动并简化他们的潜在客户生成流程。
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Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
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HiHello 是企业公司数字名片的首要解决方案。借助 HiHello，公司可以用专业的数字名片取代纸质名片，从而给客户、合作伙伴和潜在客户留下深刻的印象。 HiHello 的数字名片可以包括姓名、头衔、公司、公司徽标、图片甚至视频和代词。卡片还包括电话号码、地址、网站、社交媒体资料、YouTube 视频、注释等信息。 HiHello 的企业产品允许企业定制名片以匹配其企业品牌，并对员工的数字名片拥有完全的管理控制权。公司管理员可以随时编辑或修改卡片。我们简化的入职流程使各种规模的公司都能轻松地向整个团队推出数字名片解决方案。
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ConvertFlow 是一款一体化电子商务渠道构建器。创建、测试和个性化弹出窗口、表单、测验、产品推荐、登陆页面等 - 无需编码或开发人员。在转换之前：您的转换渠道是一堆混乱的应用程序、插件、脚本和 zap。这不是个性化的。报告令人困惑。开发人员需要等待数周时间才能进行更改。收入增长意味着为更多流量付费。转化之后：商店的所有转化活动都组织在一个仪表板中。报告内容明确。运行漏斗实验很容易。使用漏斗构建器进行更改只需几分钟。您可以提高 ROAS 并最大限度地提高每个网站访问者的收入。启动列表增长渠道： • 通过向新购物者和回头客提供个性化优惠，更快地增加您的电子邮件和短信列表 • 从 100 多个列表订阅模板中进行选择 • 启动弹出窗口、粘性栏、嵌入内容和登陆页面 • 按产品兴趣、购物车进行个性化及更多 • 与 Klaviyo、Attentive、MailChimp 等同步 启动产品测验渠道： • 产品测验揭示购物者偏好，将购物者细分为正确的受众并提出个性化产品推荐• 适用于各行各业的测验模板 • 显示为弹出窗口、页面和可嵌入格式 • 使用答案和分数进行有条件的产品推荐 • 将答案同步到 Klaviyo、Attentive、MailChimp 等 启动购物车追加销售渠道： • 一键增加 AOV追加销售和购物车交叉销售 • 基于刚刚添加到购物车的产品触发 • 将交叉销售显示为弹出窗口、页面和嵌入内容 • 购物者可以只需单击一下即可将所有产品添加到购物车 • 针对返回的订阅者群体进行交叉销售 启动购物车放弃渠道： • 通过向退出的购物者提供优惠，防止购物车放弃发生 • 当鼠标移至退出时在桌面上触发，或在移动设备上触发单击后退按钮 • 触发购物车前放弃电子邮件和短信序列 构建登陆页面渠道： • 创建与您的广告活动相匹配的 A/B 测试登陆页面，无需等待开发人员 • 从数十个登陆页面模板中进行选择 •创建多步骤个性化销售渠道 • 在您自己的自定义域上托管页面、同步到 Shopify 页面或嵌入到任何地方
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全球超过 1800 万家企业信任 RocketReach，其中包括苹果、迪士尼、谷歌、亚马逊、Facebook 以及标准普尔 500 强企业中 95% 的企业。借助 RocketReach，您可以利用全球最大、最准确的数据库构建联系人和公司名单。电子邮件和直拨电话。解决从广告定位、联系信息、数据库细分和招聘等广泛的业务需求。今天免费试用。
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Diffbot 提供了一套产品，旨在将网络上的非结构化数据转换为结构化的上下文数据库。 Diffbot 的产品基于尖端的机器视觉和自然语言处理软件构建，每天能够读取数十亿份文档。 Diffbot 知识图谱 Diffbot 的知识图谱产品是世界上最大的上下文数据库，由超过 100 亿个实体组成，包括组织、产品、文章、事件等。知识图谱的创新 NLP 和事实解析技术将实体连接到上下文数据库中，包含超过 1 万亿个实体
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Sopro 帮助企业识别合格的潜在客户并与之互动。我们的专家代表您的销售团队瞄准、研究和吸引潜在客户。通过个性化的对话式介绍，与潜在客户进行一对一的互动，旨在自然地融入您的销售渠道。我们可靠、预算友好且可扩展。欢迎来到 B2B 销售的未来。
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Brave 是一个访客转换引擎，为任何拥有 WordPress 网站的人提供 200 多个转换小部件，您可以插入这些小部件并开始转换访客。您还可以将流行的 EMS 或 CRM 集成到您的网站，以收集潜在客户并使用高级分析实时跟踪转化。使用 20 种不同类型的小部件（例如磁铁、社交注册、Woocommerce 追加销售、相关博客文章、自定义横幅广告、调查、测验等）轻松将访客转化为客户和客户。
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Swordfish 是世界上最强大的联系人搜索引擎。 Swordfish 聚合来自世界顶级个人身份验证提供商（例如 Hoovers、Dun & Bradstreet、Experian）以及数百个其他独立来源和实时源的数据，为您提供您正在寻找的人的最新、有效、直接的联系信息。 Swordfish 被世界领先的国防、技术和政府机构的世界顶级招聘人员、销售和调查专业人士使用。从《财富 500 强》高管招聘人员到个体企业家，Swordfish 始终站在您这一边，让您的联系人搜寻高效、准确且易于使用。我们的 5 款产品旨在让生活变得更轻松。 Chrome 扩展程序 - 在网络上查找任何联系数据 文件丰富 - 通过批量丰富客户列表来节省时间 反向搜索引擎 - 根据输入数据查找任何人 集成 - Swordfish 与您的工具无缝连接以及通过我们的集成和 API 实现的 CRM。 Prospector - 通过访问我们强大的 B2B 联系人数据库来查找、联系并关闭您的潜在客户。
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MassContacts 是一个包含超过 5000 万在职专业人士和简历的精选数据库。加强您的潜在客户开发、营销和招聘工作。使用高级过滤来找到您的完美潜在客户和候选人。它是市场上最实惠且易于使用的联系人数据库和简历搜索。
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Skrapp.io 是一款电子邮件查找和业务数据丰富工具，用于 B2B 销售推广和电子邮件营销。我们正在收集和制作公共数据，以提供先进的潜在客户电子邮件研究平台，帮助专业人士发起高效的电子邮件营销和外展活动，并获取有关潜在收件人的宝贵数据。
Draup
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Draup 是一个人工智能驱动的平台，专为人力资源和销售领导者设计。它提供深入的见解和数据来支持人力资源领导者的劳动力规划、人才招聘和技能发展。 借助实时人才数据，人力资源领导者可以了解行业趋势、开发人才渠道并制定再培训策略。 Draup 还提供有关新兴角色、人才热点和紧缺技能的见解，以帮助规划未来的劳动力需求。对于销售领导者，Draup 提供的销售智能工具超出了基本的买家信息。 它可以根据兴趣、技术需求和外包关系对潜在客户进行微观定位。 Draup 提供详细的客户报告、利益相关者分布图，并帮助确定正确的决策者以制定有针对性的销售策略。 它还帮助销售团队探索各个行业的新服务提供商机会。Draup 由人工智能、机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP) 专家构建，将人工智能驱动的分析与人工管理相结合。 该平台提供基于数百万个数据点的超针对性洞察，并提供由最新且经过验证的数据支持的可行策略。 Draup 的数据经过专家研究人员和分析师的审查，以确保信息公正。该平台具有快速入门、持续支持和敏捷部署的特点，可以满足不断变化的需求。 它提供近乎实时的数据刷新、灵活的交付模式和可预测的费用。 Draup 提供对其平台、自定义报告和数据导出/REST API 的多渠道访问，以便无缝集成到企业解决方案中。总体而言，Draup 旨在支持人才和销售团队做出数据驱动的决策并加速全球企业的收入增长。
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Sender 的主要优势是电子邮件的高送达率、屡获殊荣的用户友好性和无与伦比的经济性。 Sender 专为电子商务和博客作者量身定制，具有许多附加功能，但完美适合各种企业 - 从个人公司到大中型企业。通过电子商务平台的定制集成，您只需复制并粘贴产品的 URL，即可将产品添加到新闻通讯中，Sender 将自动提取产品图像、描述、价格等。博主和信息营销人员可以使用 Sender 广泛的自动化功能，与他们的社交媒体关注者分享时事通讯并跟踪结果。此外，Sender 还提供许多附加功能，通过 destop 推送通知、事务性和自动化电子邮件序列、API 集成以及易于使用的拖放订阅表单生成器来帮助实现最佳营销效果。所有 Sender 计划均提供所有这些功能，其中包括慷慨的永久免费计划，该计划允许每月向 2,500 名订阅者发送最多 15,000 封电子邮件。
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Gleam 是一个增长营销平台，帮助企业专注于行动。操作可以是您想要的任何内容：电子邮件订阅者、Facebook 点赞者、Twitter 关注者或通过 #hashtag 提及您公司的人。
AWeber
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AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
IPinfo
ipinfo.io
我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能强大、价格实惠且易于使用的销售智能平台。我们让 B2B 销售变得更轻松。帮助销售和营销团队在更短的时间内销售更多产品。我们的平台包括 - 买家意向数据 - 拥有超过 6.06 亿联系人的 B2B 联系人数据库 - 匿名网站访客识别 - 电子邮件/提案跟踪 我们平台的优势包括： - 帮助您的销售和营销团队进行首次联系。 36% 的销售额流向最先做出回应的供应商。 - 将勘探时间减少多达 80% 我们提供您找到困难的潜在客户所需的数据。 - 发现你隐藏的线索。我们帮助您从现有流量中获得更多潜在客户。 - 潜在客户没有回应？我们将让您深入了解前景方面正在发生的事情。我们成立于 2009 年，在佛罗里达州杰克逊维尔和佐治亚州亚特兰大设有办事处。 Visual Visitor 拥有超过 2,220 个客户和白标经销商，正迅速成为成长型公司的首选平台。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是针对本地品牌和多网站业务的最高声誉管理和数字客户体验平台。超过100,000家企业利用Birdeye的AI驱动平台与客户无缝互动，推动忠诚度并在其本地市场中表现出色。
Freshsales
freshworks.com
通过上下文驱动的销售加速您的收入 个性化参与度，缩短销售周期并通过Freshsales发展业务 功能包装的产品套件，适用于各种尺寸的企业。您的团队会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售| ITSM |云PBX
Privyr
privyr.com
Privyr 专为在线生成潜在客户并需要通过手机或笔记本电脑轻松访问、联系和转换潜在客户的销售和营销专业人士而设计。我们几乎受到各个行业数百个专业人士的信任。我们的移动 CRM 直接连接到 Facebook、TikTok、Google 和 WordPress 等流行的潜在客户来源，并与 WhatsApp、SMS、iMessage、电子邮件和电话无缝协作。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息。您还可以联系专门的客户经理，他不仅可以帮助您入职，还可以帮助您满足您的软件需求。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment 会立即将有关公司、其技术和员工的 100 多个数据点附加到您拥有的每条记录中，以便您可以更快地将潜在客户转化为客户。具体方法如下： • 与Salesforce、Marketo、HubSpot、Pardot、Segment 等无缝集成，以自动化和优化您的工作流程。 • 不再错过有价值的线索——您需要根据即时背景来评分、安排路线并加快买家的旅程。 • 缩短表单：隐藏或自动填充已知字段以提高转化率。 • 从可靠、准确的来源获取数据：根据新的业务数据采取行动——通过机器学习算法和训练有素的质量保证进行优化——不仅适用于财富 500 强企业，还适用于每家拥有网站的公司。
Poket
poket.com
Poket 是一款屡获殊荣的一体化忠诚度计划软件，可帮助企业增加重复销售并吸引更多新的忠诚客户。借助Poket，无论身处哪个行业，商家都可以设置适合其业务的忠诚度计划类型的任意组合。该平台允许商家随时随地管理和编辑忠诚度计划，并为精确定制的自动化活动设置促销规则客户的消费习惯、忠诚度平衡或活动绩效。该解决方案具有推荐自动化、社交媒体共享奖励、有针对性的营销自动化、客户参与游戏化等功能。企业可以使用客户的手机号码或电子邮件甚至应用程序进行交易，并可以通过商店访问登录来管理一切。商家可以通过移动推送通知、电子邮件甚至短信与客户联系。 Poket 提供三种计划：FREE（永久）、Strong（7 天免费试用*）和 Mighty（7 天免费试用*）。 *无需信用卡 它为客户提供了“Poket Rewards”应用程序，允许他们管理和跟踪他们的奖励、存储电子卡和电子优惠券以及推荐朋友。商家还可以下载专为 Android 和 iOS 构建的“Poket Business”应用程序。