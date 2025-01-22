需求生成软件 - 最热门应用 - 俄罗斯

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需求生成软件是一个强大的工具集，旨在激发潜在客户对公司产品或服务的兴趣和认知。它的运作方式是在买家的整个旅程中识别、吸引和培育潜在客户，最终促使他们做出购买决定。以下是需求生成软件的全面描述： 需求生成软件通过采用各种入站和出站营销技术，自动化并简化了吸引和转换潜在客户的过程。它利用数据分析、营销自动化和多渠道沟通策略来创建与潜在客户的需求和偏好产生共鸣的有针对性的活动。 总体而言，需求生成软件使企业能够有效地吸引、参与和转化潜在客户，从而推动收入增长和长期客户关系。它是现代营销策略的重要组成部分，帮助组织在当今的数字环境中保持竞争力。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件，HubSpot 都可以让您扩展公司规模，而不是复杂化。 HubSpot 拥有您更好成长所需的一切。
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo（纳斯达克股票代码：ZI）是帮助企业寻找、获取和发展客户的上市平台。 ZoomInfo 为全球 35,000 多家公司提供准确、实时的数据、见解和技术。企业利用其数据和平台来提高效率、协调销售和营销团队以及整合技术堆栈。它是数据隐私领域公认的领导者，拥有行业领先的 GDPR 和 CCPA 合规性以及众多数据安全和隐私认证。 专业：GTM 平台、GTM 策略、销售情报、对话情报、营销情报、销售参与、联系人数据、意图数据、潜在客户开发、改进探查、业务信息、业务联系人、基于帐户的营销 (ABM)、数据准确性、数据库卫生和数据编排。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Similarweb
similarweb.com
通过对电子商务、出版商和广告商前景的 360° 数字洞察，更智能地进行销售。借助Similarweb独特的流量和参与度数据，您可以全面了解潜在客户的数字策略和绩效的每个部分，从而使您能够找到新的机会并制定获胜的宣传方案。 - 从 Sameweb 超过 1 亿个网站的数据库中查找与您的理想客户资料相匹配的潜在客户 - 通过潜在客户丰富向潜在客户添加更多相关数据点，从而加强您的渠道质量并优先考虑外展 - 监控您的帐户以掌握新业务和追加销售业务带有警报的机会 - 深入了解您的潜在客户的数字绩效和战略，以更好地了解您的解决方案如何提供帮助 - 通过可信数据支持的客户独有的见解来改善您的客户响应 - 通过决策者的直接联系信息直接与他们联系
Banatic
banatic.com
Banatic 是一个弹出窗口生成器，可以轻松设计漂亮的弹出窗口并更快地扩展您的电子邮件列表。我们提供软件服务来构建您自己的弹出窗口并将电子邮件与您最喜欢的电子邮件提供商同步。总而言之，您可以将注册转化为收入并更快地发展您的业务。
Referrizer
referrizer.com
世界上最先进的营销自动化平台，为您的本地业务提供支持。通过我们的免费试用帐户获得更多客户、最大限度地提高推荐并提高您的客户保留率。与当地企业主合作，发现大量优质应用程序和预构建的集成，以进一步提高业绩。免费注册（无需信用卡）。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免费的 IP 地理定位 API 和准确的 IP 查找数据库 免费的 IP API 提供国家、城市、州、省、当地货币、纬度和经度、公司详细信息、ISP 查找、语言、邮政编码、国家/地区呼叫代码、用户代理信息、IP-通过 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式从任何 IPv4 和 IPv6 地址获取安全信息、时区、当前时间、日落和日出时间、月落和月出时间。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot 提供了一套产品，旨在将网络上的非结构化数据转换为结构化的上下文数据库。 Diffbot 的产品基于尖端的机器视觉和自然语言处理软件构建，每天能够读取数十亿份文档。 Diffbot 知识图谱 Diffbot 的知识图谱产品是世界上最大的上下文数据库，由超过 100 亿个实体组成，包括组织、产品、文章、事件等。知识图谱的创新 NLP 和事实解析技术将实体连接到上下文数据库中，包含超过 1 万亿个实体
Apify
apify.com
了解用于网页抓取、数据提取和自动化的全栈平台。由开发人员为开发人员构建。 + Apify Store 超过 1,600 个用于网页抓取或自动化项目的预构建抓取工具。抓取社交媒体、Google 地图、Google 搜索、YouTube 等。 + 使用开源工具进行开发 使用 Crawlee 简化抓取，Crawlee 是我们流行的开源库，用于在 Node.js 中构建可靠的抓取工具。或者使用新的 Apify Python SDK。 + 依赖您最喜欢的库 Apify 与 Python 和 JavaScript 配合得很好。使用 Scrapy、Selenium、Playwright 或 Puppeteer。 + 将您的代码转变为 Apify Actor Actor 是无服务器微应用，易于开发、运行、共享和集成。基础设施、代理和存储已准备就绪。 + 部署到云端 无需配置。使用单个 CLI 命令或直接从 GitHub 构建。 + 从 Apify 控制台、CLI、API 运行您的 Actor，或安排您的 Actor 随时启动。 + 永远不会被阻止使用我们庞大的数据中心和住宅代理池。依靠具有类人浏览器指纹的智能 IP 地址轮换。 + 存储和共享抓取结果 使用分布式 URL 队列进行抓取。存储结构化数据或二进制文件。以 Excel、CSV、JSON、JSONL、XML、RSS 或 HTML 表格式导出数据集。 + 随时间监控性能 检查所有 Actor 运行、其日志和运行时成本。监听事件并获取自定义自动警报。 + 将您的 Actor 插入任何工作流程 使用现成的集成立即连接到数百个应用程序，或使用 Webhooks 和我们的 API 设置您自己的应用程序。 + 发布您的 Actor 加入数百名开发者的行列，在 Apify 商店上分享他们的 Actor 并赚钱。
Youengage
youengage.me
创造可转化的互动体验。无代码。构建适合移动设备的测验、调查、智能表格、计算器、实时问答、交互式虚拟活动等等。结合收集反馈和用户参与度的同步和异步方法。
Landbot
landbot.io
Landbot.io 是一个无代码聊天机器人平台，使企业能够构建端到端的无摩擦对话体验。 Landbot 将对话转化为盈利成果，帮助营销、运营和客户服务团队将效率提高三倍，并将运营成本降低 30% 或更多。无论是 WhatsApp、Web 还是 Messenger，任何人都可以创建自动化聊天机器人流程，以更好地吸引客户并提高转化率。 Landbot 还利用 GPT 和 AI 的最新进展，将 Landbot 的无代码功能与其他大型语言模型相结合，帮助使聊天机器人构建体验变得更加容易。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。 CallRail 是领先的智能平台，可让各种规模的企业轻松自信地进入市场。 CallRail 的解决方案为全球超过 200,000 家公司提供服务，帮助企业跟踪并归因其营销旅程中的每条销售线索，捕获和管理每个电话、短信、聊天和表单，并使用实时洞察来优化其营销。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
BrandChamp
brandchamp.io
借助 BrandChamp，将您的客户转变为品牌拥护者。 BrandChamp 前所未有地简化了品牌宣传计划的启动和管理。与增长最快的品牌一起通过成功的宣传活动来提高推荐销售并激励用户生成内容。我们的一体化平台与顶级电子商务解决方案、社交媒体平台和市场无缝集成。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一个也是唯一一个 B2B 销售线索实时搜索引擎。超过 350,000 名用户和数万名总统俱乐部奖获得者使用 Seamless.AI 为他们需要销售的任何人查找经过验证的手机、电子邮件和直拨电话。刚刚宣布：Seamless.AI 的买家意向和工作变动！ Seamless.AI 刚刚发布了买家意向数据，因此您可以通过联系当前市场上准备购买您的产品或服务的帐户来比以往更快地构建渠道。 Seamless.AI 的工作变动让您可以接触到任何已经改变角色或跳槽到新公司的人，这样您就可以在这个关键时刻与客户和潜在客户联系，而不会失去联系。
UpLead
uplead.com
UpLead 是一个 B2B 勘探平台，提供最高质量的 B2B 联系人和公司数据。功能包括：实时电子邮件验证、200 多个国家/地区的全球联系人、50 多个搜索条件、技术跟踪、基于帐户的营销、竞争对手情报、电子邮件模式情报、社交资料链接、Salesforce 和 12 个其他 CRM 集成、强大的 API 等。
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是一种基于云的解决方案，可帮助企业查找和验证来自域、公司或网络上特定专业人员等的专业电子邮件地址。还包括一个免费的冷电子邮件平台，可直接从 Hunter 发送电子邮件活动。 Hunter 使销售人员、招聘人员和营销人员能够使用简单但功能强大的工具轻松地联系其他专业人士。亨特抓取网络并索引公开的专业电子邮件地址。通过简单的用户界面可以轻松访问这些数据，以找到公司中合适的人员或找到如何联系已确定的专业人员。
Roistat
roistat.com
Roistat 是一个由人工智能驱动的营销分析系统，它可以分析您的所有广告活动直至利润。 Roistat 从客户的 CRM 系统、广告渠道及其网站收集数据。 Roistat 在几秒钟内根据 40 多个业务指标构建报告，提供从每个关键字到最终销售的营销分析。 Roistat 确定公司是否从其付费广告活动中赚钱，这反过来又帮助使用 Roistat 的公司更有效地分配广告预算并增加收入。 Roistat 可以确定： - 您的客户来自哪些广告渠道； - 完整的广告渠道统计直至关键词； - 如何有效分配预算； - 如何在获得更多销售额的同时节省广告费用； - 销售漏斗的所有阶段。
Ocean.io
ocean.io
更智能的勘探数据平台，可为您带来 5 倍以上的高质量潜在客户，从而实现更快、更高效的收入增长。 Ocean.io 为 B2B 销售和营销团队提供适合公司中适合人员的电子邮件和电话号码。
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM 可以节省您在研究和数据输入方面的时间。我们会自动找到您需要的信息。
Wappalyzer
wappalyzer.com
Wappalyzer 是一家网络技术分析器和领先数据提供商。通过在数百万家公司的网站上跟踪数千种技术，Wappalyzer 可以帮助您识别新的潜在客户并扩大您的潜在市场。
AeroLeads
aeroleads.com
AeroLeads 是一款功能强大的基于网络的潜在客户生成软件，它不仅可以找到相关的潜在客户，还可以找到其联系方式。所有数据都可以保存在您的帐户中，导出并传输到其他网站，如 SalesForce、Zapier、HubSpot、Mailchimp 等。它是一款功能强大的勘探和销售智能软件，可与 LinkedIn、Crunchbase、AngelList 以及您可以上传自己的列表。
bant.io
bant.io
一体化潜在客户开发和销售加速平台，可通过数据驱动的实验帮助您实现客户获取自动化，让失败成为不可能。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任何参数自定义发送，以便您的消息始终针对正确的目标受众 - 使用整个客户生命周期的数据为每个客户选择最佳内容、发送时间和交付渠道 - 以最小的努力创建完全定制的营销活动，然后根据客户行为实时改进您的发送策略 - 复制 1-为每位客户提供 1 条个人体验，无论您的企业规模有多大
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 是一个客户互动平台，具有实时聊天、网站访客跟踪和分析功能，可帮助您了解访客、吸引他们并实时支持您的客户。装载了客户期望的所有功能以及更多功能，包括实时访客跟踪、实时聊天翻译、实时聊天、自动聊天触发器、线索评分、音频通话、屏幕共享、脏话管理、聊天预览、无代码机器人、应答机器人、聊天路由、内部聊天、代理移动应用程序、适用于 iOS 和 Android 的 SDK，以及与 Whatsapp、Instagram、FB Messenger 和 Telegram 等流行 IM 渠道的集成。所有这一切都在一个平台上。
CoPilot AI
copilotai.com
利用人工智能驱动的销售支持软件彻底改变您的销售策略。 CoPilot AI 是一个尖端平台，可以改变您和您的团队开拓客户、吸引和转化客户的方式。 CoPilot AI 通过以下方式支持营销和销售团队： • 识别与您的业务目标相符的高意向潜在客户并对其进行优先级排序 • 生成有目的的消息，吸引潜在客户并引导他们实现转化 • 提供个性化见解，帮助您定制沟通方式以提供正确的信息以正确的方式传达信息 CoPilot AI 旨在完善您的销售策略，提高转化率，并充当智能盟友来完成更多交易。
Outfunnel
outfunnel.com
外漏斗整合您的销售和营销数据，并优先考虑您的潜在客户。所有营销活动（电子邮件打开、网络访问、表格填写等）都会记录在您的 CRM 中。销售人员可以识别最热门的销售线索并更明智地进行销售。保持销售和营销联系人 24/7 同步。通过潜在客户评分和网络访客跟踪找到最佳机会。可与 Pipedrive、Copper、HubSpot、Salesforce 以及 Mailchimp、ActiveCampaign、Facebook Lead Ads、Wix、Calendly 等流行营销工具配合使用。
Refrens
refrens.com
Refrens ABC 是在一个地方捕获、管理、跟踪和转换潜在客户的最简单方法。 1. 通过潜在客户捕获和网站联系表单自动捕获潜在客户 2. 管理多个销售渠道的潜在客户 3. 将正确的潜在客户分配给合适的销售主管并跟踪他们的活动 4. 通过电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户沟通 5. 获取销售人员的详细信息报告和未来收入潜力 6. 只需点击几下即可发送报价单、发票、销售订单 7. 还有更多功能可以简化您的销售工作流程...
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder 是一款在线表单生成器软件，可帮助世界各地的企业和个人通过在线表单、调查、问卷、测验和民意调查来收集数据并自动化工作流程。我们的表单生成器提供了许多用于构建表单和调查的功能，而无需编码技能。数据安全对我们来说至关重要，我们相信无纸化的未来，企业可以通过智能在线表单处理关键业务运营。我们正在构建一个具有最高安全标准的数据收集平台，同时符合 GDPR 和 HIPAA 标准
TweetDM
tweetdm.com
TweetDM 是一个平台，可让您轻松搜索潜在客户、编制列表并自动在 Twitter 上向他们发送直接消息。 TweetDM 拥有包含超过 15 亿个个人资料的庞大（不断增长的）数据库，可以轻松搜索 Twitter 上的特定角色和利基市场。除此之外，TweetDM 还负责处理您的外展活动，设置 DM 活动以自动联系潜在客户并按照自定义序列进行跟进。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一个潜在客户开发和人工智能平台，可帮助您了解谁在您的网站上，并利用他们的行为来与准备购买的访问者进行互动。我们已经帮助公司找到了数千名合格的新联系人，而访客无需填写表格。
Kartra
home.kartra.com
Kartra 不仅仅是一个平台；它是您创业之旅中的合作伙伴，提供从高转化率登陆页面和网站到复杂的电子邮件营销解决方案、会员网站等的一切。 Kartra 平台旨在推动销售，提供强大的一体化解决方案，简化数字营销和销售流程，让您专注于您最擅长的事情 - 为受众创造和交付价值。 * 轻松创作：通过引人入胜的网站、视频和网络研讨会吸引观众。提供变革性的会员资格或在线课程，并通过集成工具管理您的日程安排和计费。 * 精准营销：使用先进的潜在客户捕获技术扩大您的覆盖范围，并通过有针对性的活动和渠道培育您的潜在客户。通过电子邮件或短信有效传达您的优惠，并通过可定制的结帐处理付款。 * 扩展您的愿景：利用高级标记和基于行为的消息传递来完善您的营销策略。通过深入分析自动化您的增长并做出明智的决策。
Sender
sender.net
Sender 的主要优势是电子邮件的高送达率、屡获殊荣的用户友好性和无与伦比的经济性。 Sender 专为电子商务和博客作者量身定制，具有许多附加功能，但完美适合各种企业 - 从个人公司到大中型企业。通过电子商务平台的定制集成，您只需复制并粘贴产品的 URL，即可将产品添加到新闻通讯中，Sender 将自动提取产品图像、描述、价格等。博主和信息营销人员可以使用 Sender 广泛的自动化功能，与他们的社交媒体关注者分享时事通讯并跟踪结果。此外，Sender 还提供许多附加功能，通过 destop 推送通知、事务性和自动化电子邮件序列、API 集成以及易于使用的拖放订阅表单生成器来帮助实现最佳营销效果。所有 Sender 计划均提供所有这些功能，其中包括慷慨的永久免费计划，该计划允许每月向 2,500 名订阅者发送最多 15,000 封电子邮件。
Kaspr
kaspr.io
Kaspr 自动检索 LinkedIn 上的联系方式。只需免费注册并开始使用我们的 Chrome 扩展程序即可即时访问潜在客户的联系方式。通过丰富数据、创建 LinkedIn 推广活动以及与所有您喜爱的销售应用程序集成，在仪表板中管理您的潜在客户。各行业超过 40,000 名用户已采用 Kaspr Google Chrome 扩展程序来获取合格、准确且符合 GDPR 和 CCPA 的 B2B 数据。花时间寻找潜在客户，专注于销售。现在可以免费访问无限量的 B2B 电子邮件。无需信用卡即可注册。
WotNot
wotnot.io
WotNot 通过聊天机器人大规模自动化您的客户交互。解决业务挑战，例如获得更多潜在客户、预订更多预约、利用尖端聊天机器人扩展客户支持。客户使用 WotNot 为其当前或未来的客户提供个性化的客户体验，该体验 24/7 可用、即时响应、完全可靠并且使用客户语言。将聊天机器人添加到房地产、保险、金融、医疗保健、汽车、SaaS、银行、消费品、制造和教育等任何垂直领域，以满足多种用例。借助 WotNot 的无代码机器人构建器，您可以使用直观的可视化构建器相当轻松地构建机器人。根据您定义的触发器和条件管理不同活动的多个机器人。此外，WotNot 还提供为您量身定制的服务，其中我们经验丰富的对话设计专家团队了解您的需求，并仔细创建符合您业务需求的对话流程，并通过审查结果不断优化流程。加入全球 3000 多家信任 WotNot 进行客户互动的企业。
IPinfo
ipinfo.io
我们是值得信赖的 IP 地址信息来源，每月为超过 1,000 家企业和 100,000 多名开发人员处理 400 亿个 IP 地理定位 API 请求
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能强大、价格实惠且易于使用的销售智能平台。我们让 B2B 销售变得更轻松。帮助销售和营销团队在更短的时间内销售更多产品。我们的平台包括 - 买家意向数据 - 拥有超过 6.06 亿联系人的 B2B 联系人数据库 - 匿名网站访客识别 - 电子邮件/提案跟踪 我们平台的优势包括： - 帮助您的销售和营销团队进行首次联系。 36% 的销售额流向最先做出回应的供应商。 - 将勘探时间减少多达 80% 我们提供您找到困难的潜在客户所需的数据。 - 发现你隐藏的线索。我们帮助您从现有流量中获得更多潜在客户。 - 潜在客户没有回应？我们将让您深入了解前景方面正在发生的事情。我们成立于 2009 年，在佛罗里达州杰克逊维尔和佐治亚州亚特兰大设有办事处。 Visual Visitor 拥有超过 2,220 个客户和白标经销商，正迅速成为成长型公司的首选平台。
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics 是一个营销衡量和归因平台，它将孤立的营销、销售、收入和客户数据连接起来： - 提供客户旅程的完整漏斗视图 - 在渠道、营销活动、内容和关键字级别准确归因收入 - 创建多点触控使用 6 种不同归因模型（首次点击、最终点击、线性、基于位置、时间衰减和数据驱动归因）的归因报告 - 通过成本、机会、收入和投资回报率丰富您的广告平台、CRM 和 BI 工具数据 - 衡量和预测来自“暗社交”活动和零点击渠道的离线和/或隐形接触点的影响 - 通过使用第一方数据衡量成功，克服传统分析系统因“cookie 死亡”而导致的准确性问题通过 Ruler Analytics 预订演示，开始根据收入和投资回报率（而不仅仅是转化次数）优化您的营销策略。
Opensend
opensend.com
获取匿名访客的电子邮件。快速增长的在线企业使用 Opensend 来增加电子邮件联系人、自动执行电子邮件重定向并提高电子邮件转化率。
Fastbase
fastbase.com
Fastbase 是一家网络和数据库分析公司，提供越来越多的工具来支持 B2B 营销和销售。 Fastbase 成立于 2014 年，并于 2016 年 6 月推出了 Fastbase WebLeads，它是 Google Analytics 的一个附加组件，可识别访问您网站的公司。 Fastbase WebLeads 是 Google Analytics 的网络访问者跟踪工具，使您能够发现对您的业务表现出兴趣的公司和组织、他们正在搜索的信息以及他们查看过的页面。将基准测试数据与监控 Fastbase SaaS 应用程序的内置网络线索相结合，可以真正了解数字受众。通过使用 Google 分析帐户登录并同意 Fastbase 可以访问 Google 分析数据，注册并开始使用 Fastbase WebLeads 非常简单。第一次在 Fastbase 应用程序中，Fastbase 会从您的分析帐户中检索潜在客户，然后开始处理它们。主菜单提供线索搜索和位置过滤器。主要视图有： - 统计 - 新潜在客户 - 网络潜在客户 - 热门潜在客户 - Google Ads 潜在客户 - 显示地图 “统计”选项对于获取最近活动的快照非常有用 - 显示最活跃的访问者及其按行业和国家/地区的细分，尽管使用“地图”选项也是一种有用的方法，可以立即查看您的网络访问者在世界各地的位置。大多数选项都是不言自明的。 Fastbase WebLeads 旨在开发 B2B 潜在客户。您可以创建过滤器（来自特定国家/地区的访问者、查看过特定页面的访问者等）并导出到 Excel 和 Google 表格。
LeadRebel
leadrebel.io
LeadRebel 是一款用于 B2B 潜在客户开发的软件。我们的软件可以帮助您识别访问过您网站的公司。我们提供有关每家公司及其对您网站的访问的详细信息。通过使用 LeadRebel，您可以产生热情的 B2B 潜在客户并将其转化为客户。
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud 全面、敏捷且可扩展的忠诚度体验平台™ 使全球企业能够捕获零方和第一方数据并采取行动，从而在整个客户旅程（从认知到购买到保留、忠诚度）中无缝参与、认可、奖励和增加价值和宣传。与市场领先技术的超过 125 项集成可实现一致、个性化、全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.annexcloud.com。
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将您最大的粉丝变成您最好的营销人员。 Rewardful 是 SaaS 公司通过 Stripe & Paddle 设置联属网络营销和推荐计划的一种简单方式。只需连接您的帐户，让我们为您跟踪推荐、折扣和佣金！
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 会满足您所有的联属营销和推荐营销需求。将 Tapfiliate 与 Shopify、WooCommerce 和 30 多个其他集成同步。
Reditus
getreditus.com
Reditus 是 B2B SaaS 公司的会员管理工具。它帮助公司通过其市场招募新的附属机构，帮助他们在自己的网络之外发展。他们的 USP 是干净的用户界面、实时聊天支持以及他们吸收客户反馈的方式。该公司是由前任客户成功主管创建的，他们对如何开展业务非常清楚；他们肯定希望人们从他们的产品中获得价值，并将帮助您实现这一目标。他们提供免费计划，当您购买高级套餐时，根据他们如何定义定价，您将很快获得投资回报。这是 SaaS 公司启动联属计划的好方法，无需高昂的前期成本。公司位于荷兰乌得勒支（符合GDPR），成立于2020年。
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd 是第一个也是最好的产品，可以帮助品牌根据品牌条款，通过影响者店面更好地为创作者货币化。 LoudCrowd 为电子商务领域的顶级品牌（Gymshark、boohoo 等）提供了一种创作者商务解决方案，可与 TikTok Shop、Amazon Influencer Storefronts 等爆炸性的第 3 方参与者进行实际竞争。 LoudCrowd 的客户不仅从第 3 方参与者那里赢回了重要的收入，而且还看到了创作者附属转化率 (CVR) 和平均订单价值 (AOV) 的大幅提高，以及客户获取 (CPA) 成本的显着降低。 LoudCrowd 的影响者店面的工作原理是允许品牌为任何创作者提供白标个性化页面。创作者可以 DIY 产品捆绑、整合 Instagram 和 TikTok 的内容，并从他们推动的销售中赚取佣金。个性化登陆页面是自动创建的，无需品牌的任何开发资源。 LoudCrowd 的影响者店面代表了有利于品牌的创作者联盟营销的未来。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的电子商务保留营销平台可帮助各种规模的品牌加强与消费者的关系。 Yotpo 凭借统一的、数据驱动的忠诚度、短信和电子邮件营销、评论、订阅等解决方案，帮助品牌提供致胜、有凝聚力的客户体验，推动电子商务增长。 Yotpo 是福布斯云 100 强公司，在全球设有办事处，包括美国、加拿大、以色列、英国、保加利亚和澳大利亚。
Roster
getroster.com
每个人都有影响力，最好的品牌使用 Roster 来利用它。借助 Roster，公司可以将热情的客户转变为品牌大使，从而提高社交媒体上的知名度、推动评论等营销活动并增加收入。 Roster 的综合工具集可帮助公司：(1) 招募、参与和奖励社区 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用用户生成的内容 (4) 增加口碑收入
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder 是一个端到端的企业创建者管理平台，适用于希望将大使、影响者和附属机构集中在一个屋檐下的营销团队。 Benefit Cosmetics、Kendra Scott、goPuff 和 Live Nation 等以消费者为中心的品牌都使用 SocialLadder 通过客户进行营销，并将其转化为增长动力，激活社区来创建内容并提高转化率。 SocialLadder 技术可让您简化沟通、分配数字和现实世界的任务、监控参与度，并奖励帮助推广您的品牌的成功大使。您的大使是为成功而准备的，同时让您能够专注于整体增长战略，而不是花时间管理日常事务。 SocialLadder 拥有您的品牌所需的工具： 发现：使用机器学习在 CRM 中查找最适合成为大使的客户 跟踪：为大使定位并分配任务（数字、物理和转化跟踪） 衡量：投资回报率和单位大使活动的经济性 集成：用于复杂部署的企业 API 流线：任务分配、沟通和大使入职 参与：大使 100% 移动，以保持社区参与度和责任感 奖励：平台内置库存和付款管理 规模：从成功中自动学习大使帮助找到更多信息 联系 SocialLadder 获取现场演示。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先进的推荐和忠诚度营销软件，无论您的客户在哪里露营，无论是在您的移动或网络应用程序内还是外，都可以吸引他们。一些世界上最具创新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 来奖励他们的拥护者、建立忠诚的社区并加速收入增长。 SaaSquatch 可以灵活地处理最先进的忠诚度和推荐计划，让您可以奖励您选择的任何行为的拥护者，然后让他们通过推荐来帮助扩大您的客户群。我们的奖励引擎可让您设置独特的赚取条件、创建奖励等级并提供各种不同的奖励来创建完美的定制计划。此外，本机集成、企业级安全性、欺诈检测和多语言支持提供了与您一起扩展的强大功能和可扩展性。利用您已有的客户数据来开展活动，提供个性化的用户体验、提高客户忠诚度并提高保留率。增加新产品功能的采用，并吸引处于客户生命周期各个阶段的用户，不错过任何增长的机会。
FirstPromoter
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SaaS 的联属网络营销和推荐跟踪。 在几分钟内启动您自己的联属网络营销和推荐计划。与 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我们的 API 快速集成。
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每晚一夜之间发展您的业务。 GrowSurf 是面向科技初创公司的推荐软件。我们的客户看到 300-1000% 的投资回报率 + 9-40% 的月度增长。
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GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listings 找到您，通过 Affiliate Hunt 搜索联属公司，然后让您的联属公司通过 MLM 为您招募更多联属公司。 - 奖励佣金、固定或手动奖励 - 跟踪注册、销售和订阅 - 与附属机构共享营销资产，确保其内容始终符合品牌要求。 - 开展活动 - 提供奖金或其他额外奖励来实现目标 # 影响者营销平台 - 搜索并联系 Instagram、Tik Tok 和 YouTube 影响者加入您的计划 - 创建活动，让影响者提交内容供您批准 - 向影响者支付固定的内容费用或者获得销售佣金 # 客户推荐营销工具 - 让客户将您的朋友推荐给他们的朋友。通过购买后模式和推荐小部件上的优惠来吸引他们 - 通过自定义电子邮件将您的客户培养成传道者 - 与影响者和附属机构分开 - 通过商店积分、佣金或其他固定奖励来奖励客户 - 您决定 14 天免费试用在所有计划上！
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
BirdEye
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Birdeye 是面向本地品牌和多地点企业的顶级声誉管理和数字客户体验平台。超过 100,000 家企业利用 Birdeye 的人工智能平台与客户无缝互动、提高忠诚度并在当地市场脱颖而出。